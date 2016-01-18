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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Шеф-повар ресторана Bjorn покинул команду

Новое место работы Станислава Песоцкого пока неизвестно

Шеф-повар ресторана Bjorn покинул команду

Зачем идти на фестиваль Omnivore 2017
Зачем идти на фестиваль Omnivore 2017 Закрытые ужины, мастер-классы и вечеринка
Зачем идти на фестиваль Omnivore 2017

Зачем идти на фестиваль Omnivore 2017
Закрытые ужины, мастер-классы и вечеринка

В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore

В этом году на фестивале не будет иностранных шефов

В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства

«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства
The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве

«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке?
«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке? The Village нашёл самые странные названия в меню московских заведений и выяснил, что под ними скрывается
«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке?

«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке?
The Village нашёл самые странные названия в меню московских заведений и выяснил, что под ними скрывается

Ресторан Bjorn поменял шеф-повара и меню

Новым шеф-поваром заведения стал Станислав Песоцкий, который раньше работал в ресторане Extra Virgin

Ресторан Bjorn поменял шеф-повара и меню