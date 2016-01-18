Шеф-повар ресторана Bjorn покинул команду
Новое место работы Станислава Песоцкого пока неизвестно
В Москве пройдет седьмой фестиваль Omnivore
В этом году на фестивале не будет иностранных шефов
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Как и все пацаны во дворе, суп я не любил»: Шеф-повара — о любимой и ненавистной еде из детства The Village попросил шеф-поваров рассказать, чем их кормили в детстве
«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке? The Village нашёл самые странные названия в меню московских заведений и выяснил, что под ними скрывается
«Зелёная богиня» или «Дочь мясника»: Что у вас в тарелке? The Village нашёл самые странные названия в меню московских заведений и выяснил, что под ними скрывается
Ресторан Bjorn поменял шеф-повара и меню
Новым шеф-поваром заведения стал Станислав Песоцкий, который раньше работал в ресторане Extra Virgin