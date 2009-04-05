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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Матрешка, ниндзя и Додо: Apple представила новые эмодзи

Символ трансгендерности, пиньята и бобер

Матрешка, ниндзя и Додо: Apple представила новые эмодзи

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины

А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
И какие картинки больше всего любят отправлять россияне

«ВКонтакте» выпустила стикеры с жестовым языком

Пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка

«ВКонтакте» выпустила стикеры с жестовым языком

Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований

Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи

Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований

На ступенях эскалаторов в метро начали размещать стикеры

Увидеть их можно на эскалаторах станций «Деловой центр» и «Выставочная»

На ступенях эскалаторов в метро начали размещать стикеры

Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей

Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи

Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей

Instagram разрешил задавать вопросы в Stories

Вопросы можно адресовать подписчикам или автору блога

Instagram разрешил задавать вопросы в Stories

В App Store появилось обновление Telegram. Первое с начала блокировки!

В новой версии приложения решена проблема с отображением стикеров

В App Store появилось обновление Telegram. Первое с начала блокировки!

В новом обновлении iOS перестали отображаться стикеры Telegram

Разработчики не могут справиться с проблемой, поскольку Apple продолжает блокировать обновления

В новом обновлении iOS перестали отображаться стикеры Telegram

Instagram планирует добавить в Stories музыкальные стикеры

Пользователи смогут использовать композиции в качестве саундтрека к своим видео

Instagram планирует добавить в Stories музыкальные стикеры

Стикеры «Цифрового сопротивления» в Telegram

Дуров представил новый стикерпак и подарок во «ВКонтакте»

Стикеры «Цифрового сопротивления» в Telegram

Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов

Пользователи могут узнать о питомце подробнее и забрать его домой

Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов

«Сам ты мусор!»: Стикеры для Telegram от Гринпис

Стикерпак появился в рамках кампании «Пакет? — Спасибо, нет!»

«Сам ты мусор!»: Стикеры для Telegram от Гринпис

The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group

Создателем стикерпака оказались авторы календаря для Путина с полуобнаженными студентками

The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group

«ВКонтакте» — о скандальном стикерпаке Maxim к выборам

Ранее художница Валерия Фортуна обвинила журнал в плагиате стикеров

«ВКонтакте» — о скандальном стикерпаке Maxim к выборам

Журнал Maxim обвинили в плагиате стикеров с призывами идти на выборы

Художница Валерия Фортуна посоветовала авторам «работать самим, а не сидеть на шее»

Журнал Maxim обвинили в плагиате стикеров с призывами идти на выборы

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Стикеры для Telegram от Эрмитажа

На стикерах изображены фрагменты картин Матисса, Пикассо, Рембрандта и Караваджо

Стикеры для Telegram от Эрмитажа

Telegram-стикеры с министром образования

На картинках Ольга Васильева призывает писать грамотно и оценивает объем знаний

Telegram-стикеры с министром образования

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Стикеры от «Страдающего Средневековья»

В наборе 12 стикеров с популярными персонажами

Стикеры от «Страдающего Средневековья»

На 100 станциях метро появятся обозначения для места встречи

С их помощью пассажиры смогут найти друг друга

На 100 станциях метро появятся обозначения для места встречи

The Village запускает открытый лекторий

Первый цикл лекций будет посвящён современной городской культуре и коммуникациям

The Village запускает открытый лекторий

Поиск двойников от Microsoft, закрытия в Yahoo! и миллиарды на стикерах

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Поиск двойников от Microsoft, закрытия в Yahoo! и миллиарды на стикерах

Создатели стикеров для «ВКонтакте» заработают на комиссии с продаж

Обновлённая платформа для сторонних дизайнеров заработает в ближайшее время

Создатели стикеров для «ВКонтакте» заработают на комиссии с продаж

Цифра дня: 3,2 млрд рублей «ВКонтакте» планирует заработать на стикерах

«ВКонтакте» собирается монетизироваться по модели азиатских мессенджеров

Цифра дня: 3,2 млрд рублей «ВКонтакте» планирует заработать на стикерах

В веб-версии Facebook появились стикеры

Пользователям доступны 16 бесплатных наборов из забавных изображений

В веб-версии Facebook появились стикеры

Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.

Система коротких сообщений