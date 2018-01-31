Матрешка, ниндзя и Додо: Apple представила новые эмодзи
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Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
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«ВКонтакте» выпустила стикеры с жестовым языком
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Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований
Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи
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На ступенях эскалаторов в метро начали размещать стикеры
Увидеть их можно на эскалаторах станций «Деловой центр» и «Выставочная»
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Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей
Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи
Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи
Instagram разрешил задавать вопросы в Stories
Вопросы можно адресовать подписчикам или автору блога
Instagram разрешил задавать вопросы в Stories Вопросы можно адресовать подписчикам или автору блога
В App Store появилось обновление Telegram. Первое с начала блокировки!
В новой версии приложения решена проблема с отображением стикеров
В App Store появилось обновление Telegram. Первое с начала блокировки! В новой версии приложения решена проблема с отображением стикеров
В новом обновлении iOS перестали отображаться стикеры Telegram
Разработчики не могут справиться с проблемой, поскольку Apple продолжает блокировать обновления
В новом обновлении iOS перестали отображаться стикеры Telegram Разработчики не могут справиться с проблемой, поскольку Apple продолжает блокировать обновления
Instagram планирует добавить в Stories музыкальные стикеры
Пользователи смогут использовать композиции в качестве саундтрека к своим видео
Instagram планирует добавить в Stories музыкальные стикеры Пользователи смогут использовать композиции в качестве саундтрека к своим видео
Стикеры «Цифрового сопротивления» в Telegram
Дуров представил новый стикерпак и подарок во «ВКонтакте»
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Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов
Пользователи могут узнать о питомце подробнее и забрать его домой
Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов Пользователи могут узнать о питомце подробнее и забрать его домой
«Сам ты мусор!»: Стикеры для Telegram от Гринпис
Стикерпак появился в рамках кампании «Пакет? — Спасибо, нет!»
«Сам ты мусор!»: Стикеры для Telegram от Гринпис Стикерпак появился в рамках кампании «Пакет? — Спасибо, нет!»
The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group
Создателем стикерпака оказались авторы календаря для Путина с полуобнаженными студентками
The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group Создателем стикерпака оказались авторы календаря для Путина с полуобнаженными студентками
«ВКонтакте» — о скандальном стикерпаке Maxim к выборам
Ранее художница Валерия Фортуна обвинила журнал в плагиате стикеров
«ВКонтакте» — о скандальном стикерпаке Maxim к выборам Ранее художница Валерия Фортуна обвинила журнал в плагиате стикеров
Журнал Maxim обвинили в плагиате стикеров с призывами идти на выборы
Художница Валерия Фортуна посоветовала авторам «работать самим, а не сидеть на шее»