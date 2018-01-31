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Матрешка, ниндзя и Додо: Apple представила новые эмодзи

Символ трансгендерности, пиньята и бобер

Матрешка, ниндзя и Додо: Apple представила новые эмодзи
Символ трансгендерности, пиньята и бобер

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины

А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

В Telegram появились папки для чатов и бесконечные пины
А также архив, статистика и игральный кубик для принятия решений

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах
10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе

10 вдохновляющих историй об успехах и провалах в бизнесе
Самые интересные материалы о компаниях и городских сервисах

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)
Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях

Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях
И какие картинки больше всего любят отправлять россияне

«ВКонтакте» выпустила стикеры с жестовым языком

Пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка

«ВКонтакте» выпустила стикеры с жестовым языком
Пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка

Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований

Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи

Instagram запустит в Stories стикер для сбора пожертвований
Заниматься благотворительностью могут пока не все пользователи

На ступенях эскалаторов в метро начали размещать стикеры

Увидеть их можно на эскалаторах станций «Деловой центр» и «Выставочная»

На ступенях эскалаторов в метро начали размещать стикеры
Увидеть их можно на эскалаторах станций «Деловой центр» и «Выставочная»

Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей

Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи

Instagram добавил аналоги QR-кодов для поиска профилей
Код можно оформить стикерами, эмодзи и селфи

Instagram разрешил задавать вопросы в Stories

Вопросы можно адресовать подписчикам или автору блога

Instagram разрешил задавать вопросы в Stories
Вопросы можно адресовать подписчикам или автору блога

В App Store появилось обновление Telegram. Первое с начала блокировки!

В новой версии приложения решена проблема с отображением стикеров

В App Store появилось обновление Telegram. Первое с начала блокировки!
В новой версии приложения решена проблема с отображением стикеров

В новом обновлении iOS перестали отображаться стикеры Telegram

Разработчики не могут справиться с проблемой, поскольку Apple продолжает блокировать обновления

В новом обновлении iOS перестали отображаться стикеры Telegram
Разработчики не могут справиться с проблемой, поскольку Apple продолжает блокировать обновления

Instagram планирует добавить в Stories музыкальные стикеры

Пользователи смогут использовать композиции в качестве саундтрека к своим видео

Instagram планирует добавить в Stories музыкальные стикеры
Пользователи смогут использовать композиции в качестве саундтрека к своим видео

Стикеры «Цифрового сопротивления» в Telegram

Дуров представил новый стикерпак и подарок во «ВКонтакте»

Стикеры «Цифрового сопротивления» в Telegram
Дуров представил новый стикерпак и подарок во «ВКонтакте»

Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов

Пользователи могут узнать о питомце подробнее и забрать его домой

Telegram-стикеры с ждущими хозяев животными из приютов
Пользователи могут узнать о питомце подробнее и забрать его домой

«Сам ты мусор!»: Стикеры для Telegram от Гринпис

Стикерпак появился в рамках кампании «Пакет? — Спасибо, нет!»

«Сам ты мусор!»: Стикеры для Telegram от Гринпис
Стикерпак появился в рамках кампании «Пакет? — Спасибо, нет!»

The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group

Создателем стикерпака оказались авторы календаря для Путина с полуобнаженными студентками

The Bell связал стикеры Maxim с «филиалом администрации президента» в Mail.ru Group
Создателем стикерпака оказались авторы календаря для Путина с полуобнаженными студентками

«ВКонтакте» — о скандальном стикерпаке Maxim к выборам

Ранее художница Валерия Фортуна обвинила журнал в плагиате стикеров

«ВКонтакте» — о скандальном стикерпаке Maxim к выборам
Ранее художница Валерия Фортуна обвинила журнал в плагиате стикеров

Журнал Maxim обвинили в плагиате стикеров с призывами идти на выборы

Художница Валерия Фортуна посоветовала авторам «работать самим, а не сидеть на шее»

Журнал Maxim обвинили в плагиате стикеров с призывами идти на выборы
Художница Валерия Фортуна посоветовала авторам «работать самим, а не сидеть на шее»

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

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