Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы На акцию собралось около 22 тысяч человек
Чердак на Страстном бульваре превратят в арт-пространство, посвященное осознанному потреблению
Помещение продали на торгах за 7 миллионов рублей
Чердак на Страстном бульваре превратят в арт-пространство, посвященное осознанному потреблению Помещение продали на торгах за 7 миллионов рублей
«Салют»: Велокафе на Страстном бульваре с завтраками целый день
Возле заведения можно припарковать велосипед и накачать колеса
«Салют»: Велокафе на Страстном бульваре с завтраками целый день Возле заведения можно припарковать велосипед и накачать колеса
Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга Лидерство — у французского Mirazur
Как прошла акция памяти Бориса Немцова На шествие вышло более 10 тысяч человек
Страстной бульвар перекрыли из-за падения автокрана (обновление)
Водителям советуют ехать в объезд
Страстной бульвар перекрыли из-за падения автокрана (обновление) Водителям советуют ехать в объезд
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение
В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация
Новая архитектурная подсветка появится на Тверском, Страстном и Никитском бульварах
Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок
Новая архитектурная подсветка появится на Тверском, Страстном и Никитском бульварах Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок
Новый ресторан KFC открылся в историческом здании XX века Он рассчитан на 120 посадочных мест
Как отремонтированные улицы пережили зимуThe Village посмотрел, как выглядит реконструированный центр Москвы после зимней непогоды
Как отремонтированные улицы пережили зиму The Village посмотрел, как выглядит реконструированный центр Москвы после зимней непогоды
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта
Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий
Команда Midsummer Night's Dream проведет вечеринку Afterhalloween
Вечеринка под названием «104 комнаты» пройдет в дизайн-отеле «СтандАрт»
Команда Midsummer Night's Dream проведет вечеринку Afterhalloween Вечеринка под названием «104 комнаты» пройдет в дизайн-отеле «СтандАрт»
На Страстном бульваре открылся Ramen House
Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»
На Страстном бульваре открылся Ramen House Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»
На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном
Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля
На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля
Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп? The Village выяснил, зачем в центр Москвы привезли очередную странную скульптуру
В Москве открывают «Театральное ПТУ»
Здесь будут готовить завпостов, технических директоров и других работников сцены
В Москве открывают «Театральное ПТУ» Здесь будут готовить завпостов, технических директоров и других работников сцены
В Москве появилась «стена желаний» Before I die
На стене все желающие могут продолжить фразу «Прежде чем умереть, я хочу...»
В Москве появилась «стена желаний» Before I die На стене все желающие могут продолжить фразу «Прежде чем умереть, я хочу...»
Бариста Double B открыла кофейню Roast & Crosby
В меню — цветочный раф, латте солёная карамель и раф с тыквенными семечками
Бариста Double B открыла кофейню Roast & Crosby В меню — цветочный раф, латте солёная карамель и раф с тыквенными семечками
Мосгордума переедет в новое здание до конца года
Комплекс на Страстном бульваре строили два года
Мосгордума переедет в новое здание до конца года Комплекс на Страстном бульваре строили два года
Депутатов Мосгордумы обучат боевым искусствам
Московские депутаты сами предложили организовать для них секцию, в которой можно было бы получить навыки самообороны