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Новости

Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы

На акцию собралось около 22 тысяч человек

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Новости

Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы На акцию собралось около 22 тысяч человек

Новости

Чердак на Страстном бульваре превратят в арт-пространство, посвященное осознанному потреблению

Помещение продали на торгах за 7 миллионов рублей

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Новости

Чердак на Страстном бульваре превратят в арт-пространство, посвященное осознанному потреблению Помещение продали на торгах за 7 миллионов рублей

Новости

«Салют»: Велокафе на Страстном бульваре с завтраками целый день

Возле заведения можно припарковать велосипед и накачать колеса

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Новости

«Салют»: Велокафе на Страстном бульваре с завтраками целый день Возле заведения можно припарковать велосипед и накачать колеса

Новости

Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга

Лидерство — у французского Mirazur

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Новости

Два московских ресторана вошли в топ-20 мирового рейтинга Лидерство — у французского Mirazur

Новости

Как прошла акция памяти Бориса Немцова

На шествие вышло более 10 тысяч человек

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Новости

Как прошла акция памяти Бориса Немцова На шествие вышло более 10 тысяч человек

Новости

Страстной бульвар перекрыли из-за падения автокрана (обновление)

Водителям советуют ехать в объезд

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Новости

Страстной бульвар перекрыли из-за падения автокрана (обновление) Водителям советуют ехать в объезд

Новости

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение

В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация

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Новости

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация

Новости

Новая архитектурная подсветка появится на Тверском, Страстном и Никитском бульварах

Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок

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Новости

Новая архитектурная подсветка появится на Тверском, Страстном и Никитском бульварах Об этом свидетельствуют документы, размещенные на сайте госзакупок

Новости

Новый ресторан KFC открылся в историческом здании XX века

Он рассчитан на 120 посадочных мест

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Новости

Новый ресторан KFC открылся в историческом здании XX века Он рассчитан на 120 посадочных мест

Как отремонтированные улицы пережили зиму
Фоторепортаж

Как отремонтированные улицы пережили зимуThe Village посмотрел, как выглядит реконструированный центр Москвы после зимней непогоды

Фоторепортаж

Как отремонтированные улицы пережили зиму The Village посмотрел, как выглядит реконструированный центр Москвы после зимней непогоды

Транспорт

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта

Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий

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Транспорт

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение транспорта Ограничение движения связано с проведением праздничных мероприятий

Weekend

Команда Midsummer Night's Dream проведет вечеринку Afterhalloween

Вечеринка под названием «104 комнаты» пройдет в дизайн-отеле «СтандАрт»

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Weekend

Команда Midsummer Night's Dream проведет вечеринку Afterhalloween Вечеринка под названием «104 комнаты» пройдет в дизайн-отеле «СтандАрт»

Новое место

На Страстном бульваре открылся Ramen House

Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»

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Новое место

На Страстном бульваре открылся Ramen House Это первый стационарный поп-ап-проект «Местной еды»

Новое место

На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном

Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля

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Новое место

На крыше отеля «СтандАрт» открылась терраса с рестораном Терраса с панорамным видом открыта для всех желающих, а не только для постояльцев отеля

Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп?
Есть вопрос
Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп?The Village выяснил, зачем в центр Москвы привезли очередную странную скульптуру
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Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп?
Есть вопрос

Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп? The Village выяснил, зачем в центр Москвы привезли очередную странную скульптуру

Город

В Москве открывают «Театральное ПТУ»

Здесь будут готовить завпостов, технических директоров и других работников сцены

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Город

В Москве открывают «Театральное ПТУ» Здесь будут готовить завпостов, технических директоров и других работников сцены

Город

В Москве появилась «стена желаний» Before I die

На стене все желающие могут продолжить фразу «Прежде чем умереть, я хочу...»

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Город

В Москве появилась «стена желаний» Before I die На стене все желающие могут продолжить фразу «Прежде чем умереть, я хочу...»

Новое место

Бариста Double B открыла кофейню Roast & Crosby

В меню — цветочный раф, латте солёная карамель и раф с тыквенными семечками

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Новое место

Бариста Double B открыла кофейню Roast & Crosby В меню — цветочный раф, латте солёная карамель и раф с тыквенными семечками

Город

Мосгордума переедет в новое здание до конца года

Комплекс на Страстном бульваре строили два года

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Город

Мосгордума переедет в новое здание до конца года Комплекс на Страстном бульваре строили два года

Город

Депутатов Мосгордумы обучат боевым искусствам

Московские депутаты сами предложили организовать для них секцию, в которой можно было бы получить навыки самообороны

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Город

Депутатов Мосгордумы обучат боевым искусствам Московские депутаты сами предложили организовать для них секцию, в которой можно было бы получить навыки самообороны

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