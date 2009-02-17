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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«В обычной ситуации я бы пошла гулять»: Девушки — о том, как они побрились наголо в самоизоляции
«В обычной ситуации я бы пошла гулять»: Девушки — о том, как они побрились наголо в самоизоляции И инструкция, как это повторить
«В обычной ситуации я бы пошла гулять»: Девушки — о том, как они побрились наголо в самоизоляции

«В обычной ситуации я бы пошла гулять»: Девушки — о том, как они побрились наголо в самоизоляции
И инструкция, как это повторить

Близнецы стригутся в барбершопах Тимати и Гуфа

Близнецы стригутся в барбершопах Тимати и ГуфаИ оценивают результат

Близнецы стригутся в барбершопах Тимати и Гуфа

Близнецы стригутся в барбершопах Тимати и Гуфа
И оценивают результат

Самые актуальные стрижки осени
Самые актуальные стрижки осени Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье
Самые актуальные стрижки осени

Самые актуальные стрижки осени
Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье

У «Пушкинской» открылась мужская парикмахерская Boy Cut

Парикмахерские Boy Cut сегодня есть в десяти городах России

У «Пушкинской» открылась мужская парикмахерская Boy Cut

Где сделать детскую стрижку в Москве?
Где сделать детскую стрижку в Москве? «Чик-чик», «Стриж», «Мечты Виктории» и другие московские парикмахерские для самых маленьких
Где сделать детскую стрижку в Москве?

Где сделать детскую стрижку в Москве?
«Чик-чик», «Стриж», «Мечты Виктории» и другие московские парикмахерские для самых маленьких

Самые модные стрижки Москвы

Самые модные стрижки МосквыThe Village выяснил, какие стрижки больше всего любят горожане

Самые модные стрижки Москвы

Самые модные стрижки Москвы
The Village выяснил, какие стрижки больше всего любят горожане

На Рождественском бульваре открывается цирюльня «Щегол»

На втором этаже кофейни Les в конце июля заработает цирюльня «Щегол», где мужчин будут брить опасной бритвой, а девушек – стричь в классическом стиле.

На Рождественском бульваре открывается цирюльня «Щегол»

Pascal Van Loenhout В Петербурге девушки хорошо выглядят, умеют проявлять себя в одежде, у них есть чувство стиля.

Pascal Van Loenhout

Для модниц, ощутивших на себе кризис Все твердят -кризис, кризис, а мы по прежнему стрижем и красим бесплатно. Просто об этом мало кто знает. Вот своеобразный FAQ для начинающих hair-моделей.

Для модниц, ощутивших на себе кризис