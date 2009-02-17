«В обычной ситуации я бы пошла гулять»: Девушки — о том, как они побрились наголо в самоизоляции И инструкция, как это повторить
«В обычной ситуации я бы пошла гулять»: Девушки — о том, как они побрились наголо в самоизоляции
И инструкция, как это повторить
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Самые актуальные стрижки осени Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье
Самые актуальные стрижки осени Стилисты московских салонов — об укладках и уходе за волосами в межсезонье
Самые модные стрижки Москвы The Village выяснил, какие стрижки больше всего любят горожане
Pascal Van Loenhout В Петербурге девушки хорошо выглядят, умеют проявлять себя в одежде, у них есть чувство стиля.
Pascal Van Loenhout В Петербурге девушки хорошо выглядят, умеют проявлять себя в одежде, у них есть чувство стиля.
Для модниц, ощутивших на себе кризис Все твердят -кризис, кризис, а мы по прежнему стрижем и красим бесплатно. Просто об этом мало кто знает. Вот своеобразный FAQ для начинающих hair-моделей.