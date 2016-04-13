Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия The Village публикует заявление архитекторов, историков и экспертов, посвящённое бездействию городских властей
Архитектурное сообщество — о сносе Таганской АТС и защите городского наследия The Village публикует заявление архитекторов, историков и экспертов, посвящённое бездействию городских властей
В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)
Сход проходит в формате встречи с депутатами
23 — 24 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
23 — 24 апреля Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции.
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
На Покровском бульваре проходит народный сход в защиту Таганской АТС
Сход проходит в формате встречи с депутатами
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре
Почему надо спасти Таганскую телефонную станцию The Village подводит промежуточные итоги противостояния вокруг непризнанного памятника конструктивизма на Покровском бульваре
На месте Таганской телефонной станции могут построить небоскрёб
Согласно проекту застройки, предельная застроенность здания на месте телефонной станции не установлена
Снос Таганской телефонной станции: Что происходит с неочевидным памятником архитектуры The Village спросил у экспертов, что особенного в АТС 1929 года постройки и что странного в проекте здания, которое возведут на её месте
Снос Таганской телефонной станции: Что происходит с неочевидным памятником архитектуры
The Village спросил у экспертов, что особенного в АТС 1929 года постройки и что странного в проекте здания, которое возведут на её месте
В Москве хотят снести Таганскую телефонную станцию
Таганская телефонная станция является памятником конструктивизма