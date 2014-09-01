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Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской»
Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской» Адаптированная Мексика и пиво в Весковском переулке
Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской»

Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской»
Адаптированная Мексика и пиво в Весковском переулке

На Покровке открылся тако-бар «На чили»

Он находится по соседству с новой «Сосной и Липой»

На Покровке открылся тако-бар «На чили»
Он находится по соседству с новой «Сосной и Липой»

В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co

Владелец кафе ранее работал в американском заведении мексиканской кухни Taco Bell

В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co
Владелец кафе ранее работал в американском заведении мексиканской кухни Taco Bell

Еда в Delicatessen по воскресеньям

Delicatessen начинают работать по воскресеньям в интересном формате

Еда в Delicatessen по воскресеньям
Delicatessen начинают работать по воскресеньям в интересном формате