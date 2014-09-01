Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской» Адаптированная Мексика и пиво в Весковском переулке
Мексиканский фастфуд: Taco Project на «Новослободской» Адаптированная Мексика и пиво в Весковском переулке
На Покровке открылся тако-бар «На чили»
Он находится по соседству с новой «Сосной и Липой»
На Покровке открылся тако-бар «На чили» Он находится по соседству с новой «Сосной и Липой»
В Перове открылось кафе мексиканской кухни Taco & Co
Владелец кафе ранее работал в американском заведении мексиканской кухни Taco Bell