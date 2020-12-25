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МЫ В СОЦСЕТЯХ

25 декабря 2020

«Теории и Практики» проведут онлайн-марафон. Можно выиграть подарки от «Гаража»

В России запустили платформу для бесплатных консультаций с психотерапевтами

На сайте проекта будут публиковать материалы об актуальных вопросах психологии

В России запустили платформу для бесплатных консультаций с психотерапевтами

«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм» Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»

«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события

В Москве пройдет фемфестиваль

В программе — лекции, перформансы и мастер-классы

В Москве пройдет фемфестиваль

Издательство «Альпина» выкупило «Теории и практики»

Сделка была разбита на два этапа

Издательство «Альпина» выкупило «Теории и практики»

Продажа «Теорий и практик», новая функция Twitter и хакатон «ВКонтакте»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа «Теорий и практик», новая функция Twitter и хакатон «ВКонтакте»

Новогодний «Ламбада-маркет» пройдёт с 19 по 21 декабря

На ярмарке можно будет купить одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель, предметы интерьера, игрушки, книги и пластинки

Новогодний «Ламбада-маркет» пройдёт с 19 по 21 декабря

Dream Industries хочет продать «Теории и практики» и Exchang.es

Стоимость обоих проектов оценивается в 4 миллиона долларов

Dream Industries хочет продать «Теории и практики» и Exchang.es

«Теории и практики» запустили сервис для организации образовательных событий

Редакция «Теорий и практик» запустила сервис для организации и продвижения образовательных мероприятий Exchang.es. Пользователи могут создавать событие без согласования редакции и продавать билеты.

«Теории и практики» запустили сервис для организации образовательных событий

«Теории и практики» превратятся в мультисервисную площадку для обмена знаниями

Для этого контентная часть проекта будет интегрирована с двумя новыми сервисами для проведения образовательных мероприятий

«Теории и практики» превратятся в мультисервисную площадку для обмена знаниями

«Теории и практики» открывают коворкинг на две недели

Офис компании Dream Industries до конца февраля будет работать как коворкинг с образовательными мероприятиями и вечеринками.

«Теории и практики» открывают коворкинг на две недели

Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries Совладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries

Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries
Совладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.

Основатель Bookmate и Zvooq Алексей Остроухов поссорился с инвесторами

Инвестора проекта Дмитрия Костыгина обвиняют в рейдерском захвате

Основатель Bookmate и Zvooq Алексей Остроухов поссорился с инвесторами

Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет»
Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет» Двухэтажная квартира на Невском проспекте, где работает агентство «Сарафан PR» и петербургские «Теории и практики».
Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет»

Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет»
Двухэтажная квартира на Невском проспекте, где работает агентство «Сарафан PR» и петербургские «Теории и практики».

Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto)
Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto) 24 октября на дизайн-заводе «Флакон» в рамках сессии «Пром-зона 2.0» прошел мастер-класс дизайнера Марка Илея (Eley Kishimoto). Дизайнер – в самом широком смысле слова: от разработки принтов, до инсталляций в центре города, от носков до мотоциклов – Марк Илей вместе со своей женой Вакако Кишимото берутся за «творческое осмысление» реальности, значит практически за все. 
Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto)

Лекция: Марк Илей (Eley Kishimoto)
24 октября на дизайн-заводе «Флакон» в рамках сессии «Пром-зона 2.0» прошел мастер-класс дизайнера Марка Илея (Eley Kishimoto). Дизайнер – в самом широком смысле слова: от разработки принтов, до инсталляций в центре города, от носков до мотоциклов – Марк Илей вместе со своей женой Вакако Кишимото берутся за «творческое осмысление» реальности, значит практически за все. 