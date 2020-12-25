В России запустили платформу для бесплатных консультаций с психотерапевтами
На сайте проекта будут публиковать материалы об актуальных вопросах психологии
«Фестиваль о феминизме стал для всех нас экзаменом на гуманизм»
Организатор и шеф-продюсер московского FemFest Анна Гилёва отвечает на критику события
Продажа «Теорий и практик», новая функция Twitter и хакатон «ВКонтакте»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новогодний «Ламбада-маркет» пройдёт с 19 по 21 декабря
На ярмарке можно будет купить одежду, украшения, аксессуары, обувь, мебель, предметы интерьера, игрушки, книги и пластинки
Dream Industries хочет продать «Теории и практики» и Exchang.es
Стоимость обоих проектов оценивается в 4 миллиона долларов
«Теории и практики» запустили сервис для организации образовательных событий
Редакция «Теорий и практик» запустила сервис для организации и продвижения образовательных мероприятий Exchang.es. Пользователи могут создавать событие без согласования редакции и продавать билеты.
«Теории и практики» превратятся в мультисервисную площадку для обмена знаниями
Для этого контентная часть проекта будет интегрирована с двумя новыми сервисами для проведения образовательных мероприятий
«Теории и практики» открывают коворкинг на две недели
Офис компании Dream Industries до конца февраля будет работать как коворкинг с образовательными мероприятиями и вечеринками.
Куда приводят мечты: Подробности конфликта в Dream Industries Совладелец компании, придумавшей Zvooq.ru и Bookmate, Дмитрий Костыгин заявил H&F, что не угрожал партнёрам.
Основатель Bookmate и Zvooq Алексей Остроухов поссорился с инвесторами
Инвестора проекта Дмитрия Костыгина обвиняют в рейдерском захвате