12 июля, понедельник
Москва
Россия
Войти
Россия
Weekend27 февраля 2017

В Москве пройдет фемфестиваль В программе — лекции, перформансы и мастер-классы

РедакторЛёва Левченко

В субботу, 11 марта, издание «Теории и практики» совместно с площадкой DI Telegraph проведет фестиваль о феминизме Moscow FemFest. Об этом сообщается на сайте мероприятия. В рамках мероприятия пройдут лекции, перформансы и мастер-классы.

Программа состоит из пяти блоков: вводного, в ходе которого проведут лекцию об истории женского движения и феминизма; историко-культурного — на нем расскажут о теоретической работе феминизма, блока о феномене скрытого сексизма; итогового блока — о третьей волне движения, а также завершающего творческого блока с символическим завершением.

Спикерами мероприятия заявлены: исполнительный директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Надежда Замотаева, главный редактор сайта Wonderzine Юлия Таратута, автор блога Sam Jones’s Diary и журналист Татьяна Никонова, главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова, основатель футбольной школы Girl Power Владимир Долгий-Раппопорт, правозащитница Анна Ривина и другие.

Мастер-классы проведут социолог Евгений Шорыгин, искусствовед Алла Митрофанова, документалист Соня Пигалова и психолог Татьяна Новоселова. Также выступят поэт Сююмбике Давлет-Кильдеева, музыкант Ния Архангельская, хореограф Мариам Нагайчук и драматург Сева Мар.

Полный список спикеров и программу можно посмотреть на сайте «Теории и практики». Вход бесплатный, чтобы попасть на фестиваль, нужно пройти регистрацию.

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Почему не стоит говорить девушкам, что им пора завести детей?
Почему не стоит говорить девушкам, что им пора завести детей? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Почему не стоит говорить девушкам, что им пора завести детей?

Почему не стоит говорить девушкам, что им пора завести детей?
The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?
Сколько улиц Москвы названо в честь женщин? The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы
Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?

Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?
The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы

«Было очень страшно»: Три истории о сексуальном насилии
«Было очень страшно»: Три истории о сексуальном насилии The Village публикует истории женщин, столкнувшихся с попытками изнасилования
«Было очень страшно»: Три истории о сексуальном насилии

«Было очень страшно»: Три истории о сексуальном насилии
The Village публикует истории женщин, столкнувшихся с попытками изнасилования

Сайт помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»

Также на сайте размещены материалы для специалистов: судей, юристов, психологов и соцработников

Сайт помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет»
Также на сайте размещены материалы для специалистов: судей, юристов, психологов и соцработников

Тэги

Сюжет

Люди

Места

Бренды

Новое и лучшее

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам

«Больная любовь»: Почему так сложно закончить абьюзивные отношения

Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса

«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel

Покупателям российского магазина Lacoste не отправляют заказы. В ответ на жалобы в соцсетях их забанили

Первая полоса

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам События недели с 5 по 11 июля
Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам

Скульптуры у ГУМа, саунд-арт в «Царской башне» Казанского вокзала и спектакль по карантинным снам
События недели с 5 по 11 июля

«Больная любовь»: Почему так сложно закончить абьюзивные отношения
«Больная любовь»: Почему так сложно закончить абьюзивные отношения
«Больная любовь»: Почему так сложно закончить абьюзивные отношения

«Больная любовь»: Почему так сложно закончить абьюзивные отношения

Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас
Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса

Микстейп Славы КПСС и Замая, «Сплетница» и книга про историю западного секса
Что слушать, смотреть и читать прямо сейчас

«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel
«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel Каким получился первый и последний сольный выход героини Скарлетт Йоханссон
«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel

«Черная Вдова»: Феминизм, идентичность и Россия в новом фильме Marvel
Каким получился первый и последний сольный выход героини Скарлетт Йоханссон

Покупателям российского магазина Lacoste не отправляют заказы. В ответ на жалобы в соцсетях их забанили
Покупателям российского магазина Lacoste не отправляют заказы. В ответ на жалобы в соцсетях их забанили «Ни денег, ни брюк»
Покупателям российского магазина Lacoste не отправляют заказы. В ответ на жалобы в соцсетях их забанили

Покупателям российского магазина Lacoste не отправляют заказы. В ответ на жалобы в соцсетях их забанили
«Ни денег, ни брюк»

«Океан» на Большой Дмитровке по мотивам советских кафе, цветочная пицца в Maestrello и с малиной — в Pizza22сm
«Океан» на Большой Дмитровке по мотивам советских кафе, цветочная пицца в Maestrello и с малиной — в Pizza22сm
«Океан» на Большой Дмитровке по мотивам советских кафе, цветочная пицца в Maestrello и с малиной — в Pizza22сm

«Океан» на Большой Дмитровке по мотивам советских кафе, цветочная пицца в Maestrello и с малиной — в Pizza22сm

Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах IV Текстильная триеннале в «Царицыно»
Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах

Матисс на заборной сетке, сотворение мира из пластика и прогулка в параллельных мирах
IV Текстильная триеннале в «Царицыно»

Как добавить уюта дачному дому: 27 полезных предметов
Как добавить уюта дачному дому: 27 полезных предметов
Как добавить уюта дачному дому: 27 полезных предметов

Как добавить уюта дачному дому: 27 полезных предметов

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

«Я работаю в отеле „Метрополь“»

От жилмассива сталинок до Литераторских мостков: Гуляем по Волковой деревне

От жилмассива сталинок до Литераторских мостков: Гуляем по Волковой деревне

От жилмассива сталинок до Литераторских мостков: Гуляем по Волковой деревне

От жилмассива сталинок до Литераторских мостков: Гуляем по Волковой деревне

«Форсаж»: Берег утопии между Платоновым и Кроненбергом
«Форсаж»: Берег утопии между Платоновым и Кроненбергом Пересматриваем дебютный фильм бесконечной серии двадцать лет спустя
«Форсаж»: Берег утопии между Платоновым и Кроненбергом

«Форсаж»: Берег утопии между Платоновым и Кроненбергом
Пересматриваем дебютный фильм бесконечной серии двадцать лет спустя

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?

Следим за главными событиями этого лета

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?
Следим за главными событиями этого лета

Укол свободы: Можно ли ревакцинироваться за границей
Укол свободы: Можно ли ревакцинироваться за границей Где прививают туристов и стоит ли тратить на это время
Укол свободы: Можно ли ревакцинироваться за границей

Укол свободы: Можно ли ревакцинироваться за границей
Где прививают туристов и стоит ли тратить на это время

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь
Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке

Выставка «Да живет иное во мне» в Новой Третьяковке
Смотреть в глаза Марине Абрамович, вдыхать бактерии счастья и превратиться в лошадь

Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской
Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской
Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской

Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Mazda Eunos Roadster, которая помогает художнице находить вдохновение и покупателей работ

Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Спецпроект
Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями
Спецпроект

Эксперимент: Как редактор The Village заменил спортивный зал уличными активностями

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Спецпроект
Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально
Спецпроект

Game rage: Почему мы злимся во время компьютерных игр и это нормально

Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю
Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю Первые последствия введения QR-кодов
Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю

Насколько упала выручка кафе и ресторанов за неделю
Первые последствия введения QR-кодов

Как приготовить тако дома
Как приготовить тако дома Классические и веганский рецепты
Как приготовить тако дома

Как приготовить тако дома
Классические и веганский рецепты

Подпишитесь на рассылку