В субботу, 11 марта, издание «Теории и практики» совместно с площадкой DI Telegraph проведет фестиваль о феминизме Moscow FemFest. Об этом сообщается на сайте мероприятия. В рамках мероприятия пройдут лекции, перформансы и мастер-классы.

Программа состоит из пяти блоков: вводного, в ходе которого проведут лекцию об истории женского движения и феминизма; историко-культурного — на нем расскажут о теоретической работе феминизма, блока о феномене скрытого сексизма; итогового блока — о третьей волне движения, а также завершающего творческого блока с символическим завершением.

Спикерами мероприятия заявлены: исполнительный директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Надежда Замотаева, главный редактор сайта Wonderzine Юлия Таратута, автор блога Sam Jones’s Diary и журналист Татьяна Никонова, главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова, основатель футбольной школы Girl Power Владимир Долгий-Раппопорт, правозащитница Анна Ривина и другие.

Мастер-классы проведут социолог Евгений Шорыгин, искусствовед Алла Митрофанова, документалист Соня Пигалова и психолог Татьяна Новоселова. Также выступят поэт Сююмбике Давлет-Кильдеева, музыкант Ния Архангельская, хореограф Мариам Нагайчук и драматург Сева Мар.