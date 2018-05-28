В Шереметьеве можно будет за час сдать тест на коронавирус И сразу же получить результаты
Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках
Массовое тестирование стартует 16 июля
Москвичи смогут бесплатно провериться на коронавирус в городских поликлиниках Массовое тестирование стартует 16 июля
В России появятся речные маршрутки Первое судно спустят на воду в 2021 году
В России начали тестировать систему онлайн-контроля скорости автобусов
Онлайн-тахографы собираются также установить на грузовиках
В России начали тестировать систему онлайн-контроля скорости автобусов Онлайн-тахографы собираются также установить на грузовиках
Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются
Депздрав все еще называет их голландскими
Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются Депздрав все еще называет их голландскими
Бесплатный тест на антитела можно будет пройти по желанию (обновлено)
Сейчас попасть на сдачу крови можно только по приглашению мэрии
Бесплатный тест на антитела можно будет пройти по желанию (обновлено) Сейчас попасть на сдачу крови можно только по приглашению мэрии
«Коммерсантъ» сообщил о планах сажать на карантин москвичей с иммунитетом. В мэрии это отрицают
Это всего лишь рекомендация
«Коммерсантъ» сообщил о планах сажать на карантин москвичей с иммунитетом. В мэрии это отрицают Это всего лишь рекомендация
«Коммерсантъ»: В Москве протестируют систему, которая определяет состояние сотрудников по голосу
Она позволит оценивать уровень стресса и выгорания работников
«Коммерсантъ»: В Москве протестируют систему, которая определяет состояние сотрудников по голосу Она позволит оценивать уровень стресса и выгорания работников
Twitter тестирует сторис — Fleets Fleets должны сделать общение в соцсети удобнее
Собянин: Более 90 % московских школьников сдают тесты на наркотики
Для того, чтобы ребенок отправился на тестирование, родители должны дать согласие
Собянин: Более 90 % московских школьников сдают тесты на наркотики Для того, чтобы ребенок отправился на тестирование, родители должны дать согласие
Приложение «ВКонтакте» впервые за два года обновило дизайн в тестовом режиме
Получить доступ можно по QR-коду
Приложение «ВКонтакте» впервые за два года обновило дизайн в тестовом режиме Получить доступ можно по QR-коду
По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса»
Пока компания тестирует пять машин
По улицам Москвы начали ездить беспилотные автомобили «Яндекса» Пока компания тестирует пять машин
«ВКонтакте» разработала собственный мессенджер VK Me
Сейчас идет закрытое тестирование продукта
«ВКонтакте» разработала собственный мессенджер VK Me Сейчас идет закрытое тестирование продукта
Половина учителей математики не прошли проверку на знание собственного предмета
Неудовлетворительные оценки также получили преподаватели информатики
Половина учителей математики не прошли проверку на знание собственного предмета Неудовлетворительные оценки также получили преподаватели информатики
Mail.Ru начала тестировать сервис рекомендаций статей из СМИ и соцсетей
Компания хочет уйти от кликбейта и ориентации на развлечения, которые, по ее мнению, преобладают в аналогичных системах
Mail.Ru начала тестировать сервис рекомендаций статей из СМИ и соцсетей Компания хочет уйти от кликбейта и ориентации на развлечения, которые, по ее мнению, преобладают в аналогичных системах
В московской «Пятерочке» открыли магазин-лабораторию для тестирования инноваций
Он предназначен для развития новых технологий в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»
В московской «Пятерочке» открыли магазин-лабораторию для тестирования инноваций Он предназначен для развития новых технологий в сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»
Офлайн-платежи VK Pay протестируют на VK Fest в Петербурге
Фестиваль пройдет 28 и 29 июля в парке 300-летия
Офлайн-платежи VK Pay протестируют на VK Fest в Петербурге Фестиваль пройдет 28 и 29 июля в парке 300-летия
Apple выпустила слишком мощный MacBook. Системе приходится занижать производительность
Под нагрузкой ноутбук быстро нагревается, из-за чего включается механизм защиты от перегрева
Apple выпустила слишком мощный MacBook. Системе приходится занижать производительность Под нагрузкой ноутбук быстро нагревается, из-за чего включается механизм защиты от перегрева
Маркировку по степени полезности продуктов в магазинах начали с мороженого
Далее к эксперименту подключатся производители молочной продукции и мяса птицы