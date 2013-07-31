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Сколько денег можно получить за покупки
Финансы
Сколько денег можно получить за покупкиThe Village изучил программы кешбэка российских банков и узнал, за что они возвращают деньги
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Сколько денег можно получить за покупки
Финансы

Сколько денег можно получить за покупки The Village изучил программы кешбэка российских банков и узнал, за что они возвращают деньги

Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова
Офис
Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега ТиньковаВ прошедшем году The Village выпустил серию репортажей из офисов крупных компаний. Вспоминаем самые интересные из них
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Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова
Офис

Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова В прошедшем году The Village выпустил серию репортажей из офисов крупных компаний. Вспоминаем самые интересные из них

Новости

Банк Тинькова может уйти с Лондонской биржи

Таким образом предприниматель хочет наказать акционеров

2
Новости

Банк Тинькова может уйти с Лондонской биржи Таким образом предприниматель хочет наказать акционеров

Новости

Банк Тинькова поймал атаковавшего его хакера

Им оказался 20-летний молодой человек из Поволжья

0
Новости

Банк Тинькова поймал атаковавшего его хакера Им оказался 20-летний молодой человек из Поволжья

Новости

Олег Тиньков обиделся на «Ведомости»

Предприниматель назвал журналистов «тупарями»

0
Новости

Олег Тиньков обиделся на «Ведомости» Предприниматель назвал журналистов «тупарями»

Новости

Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»

Однако команда проекта справилась и своими силами

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Новости

Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр» Однако команда проекта справилась и своими силами

Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине
Hopes & Fears
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на УкраинеУкраинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
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Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине
Hopes & Fears

Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.

Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе
Облако знаний
Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламеИзвестный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.
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Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе
Облако знаний

Дерзость и отвага: Как бренды используют скандальных звёзд в рекламе Известный своими гомофобными высказываниями актёр Иван Охлобыстин увеличил продажи в интернет-магазине Baon в 4 раза. H&F вспоминает рекламные кампании с участием других эпатажных личностей.

Главные новости 2013 года: Бизнес-события, которые запомнятся надолго
Hopes & Fears
Главные новости 2013 года: Бизнес-события, которые запомнятся надолго H&F выбрал самые важные для России истории вокруг бизнеса и экономики, произошедшие в 2013 году.
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Главные новости 2013 года: Бизнес-события, которые запомнятся надолго
Hopes & Fears

Главные новости 2013 года: Бизнес-события, которые запомнятся надолго H&F выбрал самые важные для России истории вокруг бизнеса и экономики, произошедшие в 2013 году.

Новости

В начале декабря «Тинькофф Кредитные Системы» запустит собственный мобильный кошелёк

По словам Олега Тинькова, все операции в нём будут осуществляться бесплатно, без каких-либо комиссий

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Новости

В начале декабря «Тинькофф Кредитные Системы» запустит собственный мобильный кошелёк По словам Олега Тинькова, все операции в нём будут осуществляться бесплатно, без каких-либо комиссий

Новости

Предложение запретить рассылку кредиток, подкосившее банк Тинькова на бирже, оказалось ошибочным

В тексте поправки пропустили предлог «или», из-за чего сложилось впечатление, что депутаты планируют запретить дистанционную рассылку кредитных карт

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Новости

Предложение запретить рассылку кредиток, подкосившее банк Тинькова на бирже, оказалось ошибочным В тексте поправки пропустили предлог «или», из-за чего сложилось впечатление, что депутаты планируют запретить дистанционную рассылку кредитных карт

Новости

Акции банка Тинькова обвалились на 38% из-за предложения запретить дистанционную продажу кредиток

Если соответствующие поправки к закону «О потребительском кредитовании» всё-таки будут приняты, то под запретом окажется рассылка кредиток по почте и их доставка курьером

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Новости

Акции банка Тинькова обвалились на 38% из-за предложения запретить дистанционную продажу кредиток Если соответствующие поправки к закону «О потребительском кредитовании» всё-таки будут приняты, то под запретом окажется рассылка кредиток по почте и их доставка курьером

Новости

Банк Тинькова привлёк свыше $1 млрд в ходе IPO

Изначально компания планировала получить от инвесторов только $750 млн, однако из-за большого спроса со стороны инвесторов сумма была увеличена

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Новости

Банк Тинькова привлёк свыше $1 млрд в ходе IPO Изначально компания планировала получить от инвесторов только $750 млн, однако из-за большого спроса со стороны инвесторов сумма была увеличена

Новости

«Тинькофф Кредитные Системы» планирует привлечь $750 млн в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже

Около $200 млн из этих средств достанутся самому банку, остальные — Тинькову и другим акционерам

1
Новости

«Тинькофф Кредитные Системы» планирует привлечь $750 млн в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже Около $200 млн из этих средств достанутся самому банку, остальные — Тинькову и другим акционерам

Новости

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении

Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания

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Новости

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания

Новости

Клиент банка ТКС из Воронежа ответил на угрозы Тинькова иском о защите чести и достоинства

Он предполагает опровержение публичных обвинений в мошенничестве и компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей, которые воронежец планирует перевести одному из детских домов региона

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Новости

Клиент банка ТКС из Воронежа ответил на угрозы Тинькова иском о защите чести и достоинства Он предполагает опровержение публичных обвинений в мошенничестве и компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей, которые воронежец планирует перевести одному из детских домов региона

Новости

Из-за угроз Тинькова находчивый клиент из Воронежа покинул страну

Он считает, что глава банка уже договорился о том, чтобы его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырём годам лишения свободы

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Новости

Из-за угроз Тинькова находчивый клиент из Воронежа покинул страну Он считает, что глава банка уже договорился о том, чтобы его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырём годам лишения свободы

Новости

Тиньков возмущён требованиями воронежского клиента о компенсации 24 млн за нарушение договора

Он уверен, что вместо компенсации находчивый воронежец получит четыре года тюрьмы за мошенничество

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Тиньков возмущён требованиями воронежского клиента о компенсации 24 млн за нарушение договора Он уверен, что вместо компенсации находчивый воронежец получит четыре года тюрьмы за мошенничество

Провал дня
Клиент изменил условия кредитного договора и требует 24 млн рублей от банка за их нарушениеОн уже добился права не платить проценты и штрафы, которые с него пытался взыскать банк
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Провал дня

Клиент изменил условия кредитного договора и требует 24 млн рублей от банка за их нарушение Он уже добился права не платить проценты и штрафы, которые с него пытался взыскать банк

Новости

Tinkoff Digital становится частью банка «Тинькофф Кредитные Системы»

Банк будет единолично использовать разработки компании в сфере интернет-рекламы

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Новости

Tinkoff Digital становится частью банка «Тинькофф Кредитные Системы» Банк будет единолично использовать разработки компании в сфере интернет-рекламы