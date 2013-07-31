Сколько денег можно получить за покупки The Village изучил программы кешбэка российских банков и узнал, за что они возвращают деньги
Как работают в IKEA, McKinsey и банке Олега Тинькова В прошедшем году The Village выпустил серию репортажей из офисов крупных компаний. Вспоминаем самые интересные из них
Банк Тинькова может уйти с Лондонской биржи
Таким образом предприниматель хочет наказать акционеров
Банк Тинькова может уйти с Лондонской биржи Таким образом предприниматель хочет наказать акционеров
Банк Тинькова поймал атаковавшего его хакера
Им оказался 20-летний молодой человек из Поволжья
Банк Тинькова поймал атаковавшего его хакера Им оказался 20-летний молодой человек из Поволжья
Олег Тиньков обиделся на «Ведомости» Предприниматель назвал журналистов «тупарями»
Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр»
Однако команда проекта справилась и своими силами
Хакеры хотели получить $1 000 за прекращение атаки на «Хабрахабр» Однако команда проекта справилась и своими силами
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
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Главные новости 2013 года: Бизнес-события, которые запомнятся надолго H&F выбрал самые важные для России истории вокруг бизнеса и экономики, произошедшие в 2013 году.
В начале декабря «Тинькофф Кредитные Системы» запустит собственный мобильный кошелёк
По словам Олега Тинькова, все операции в нём будут осуществляться бесплатно, без каких-либо комиссий
В начале декабря «Тинькофф Кредитные Системы» запустит собственный мобильный кошелёк По словам Олега Тинькова, все операции в нём будут осуществляться бесплатно, без каких-либо комиссий
Предложение запретить рассылку кредиток, подкосившее банк Тинькова на бирже, оказалось ошибочным
В тексте поправки пропустили предлог «или», из-за чего сложилось впечатление, что депутаты планируют запретить дистанционную рассылку кредитных карт
Предложение запретить рассылку кредиток, подкосившее банк Тинькова на бирже, оказалось ошибочным В тексте поправки пропустили предлог «или», из-за чего сложилось впечатление, что депутаты планируют запретить дистанционную рассылку кредитных карт
Акции банка Тинькова обвалились на 38% из-за предложения запретить дистанционную продажу кредиток
Если соответствующие поправки к закону «О потребительском кредитовании» всё-таки будут приняты, то под запретом окажется рассылка кредиток по почте и их доставка курьером
Акции банка Тинькова обвалились на 38% из-за предложения запретить дистанционную продажу кредиток Если соответствующие поправки к закону «О потребительском кредитовании» всё-таки будут приняты, то под запретом окажется рассылка кредиток по почте и их доставка курьером
Банк Тинькова привлёк свыше $1 млрд в ходе IPO
Изначально компания планировала получить от инвесторов только $750 млн, однако из-за большого спроса со стороны инвесторов сумма была увеличена
Банк Тинькова привлёк свыше $1 млрд в ходе IPO Изначально компания планировала получить от инвесторов только $750 млн, однако из-за большого спроса со стороны инвесторов сумма была увеличена
«Тинькофф Кредитные Системы» планирует привлечь $750 млн в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже
Около $200 млн из этих средств достанутся самому банку, остальные — Тинькову и другим акционерам
«Тинькофф Кредитные Системы» планирует привлечь $750 млн в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже Около $200 млн из этих средств достанутся самому банку, остальные — Тинькову и другим акционерам
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении
Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» и клиент из Воронежа договорились о примирении Дмитрий Агарков признал, что начавшаяся в 2008 году шутка зашла слишком далеко. В свою очередь президент банка Оливер Хьюз согласился, что им следует лучше разъяснять клиентам условия обслуживания
Клиент банка ТКС из Воронежа ответил на угрозы Тинькова иском о защите чести и достоинства
Он предполагает опровержение публичных обвинений в мошенничестве и компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей, которые воронежец планирует перевести одному из детских домов региона
Клиент банка ТКС из Воронежа ответил на угрозы Тинькова иском о защите чести и достоинства Он предполагает опровержение публичных обвинений в мошенничестве и компенсацию морального вреда в размере 900 000 рублей, которые воронежец планирует перевести одному из детских домов региона
Из-за угроз Тинькова находчивый клиент из Воронежа покинул страну
Он считает, что глава банка уже договорился о том, чтобы его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырём годам лишения свободы
Из-за угроз Тинькова находчивый клиент из Воронежа покинул страну Он считает, что глава банка уже договорился о том, чтобы его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырём годам лишения свободы
Тиньков возмущён требованиями воронежского клиента о компенсации 24 млн за нарушение договора
Он уверен, что вместо компенсации находчивый воронежец получит четыре года тюрьмы за мошенничество
Тиньков возмущён требованиями воронежского клиента о компенсации 24 млн за нарушение договора Он уверен, что вместо компенсации находчивый воронежец получит четыре года тюрьмы за мошенничество
Клиент изменил условия кредитного договора и требует 24 млн рублей от банка за их нарушение Он уже добился права не платить проценты и штрафы, которые с него пытался взыскать банк
Tinkoff Digital становится частью банка «Тинькофф Кредитные Системы»
Банк будет единолично использовать разработки компании в сфере интернет-рекламы