«Медуза»: Приближенные префекта ЦАО заработали на новых ограждениях для улиц Москвы
Теперь опасные участки ограждают стойки с выдвижными лентами общей стоимостью в 15 миллионов рублей
В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами
В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест
Назван адрес первого дома для переселения по программе реновации
Сюда переедут жители Таганского района
Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству на ближайшие годы
Мэрия намерена продолжить работы на территории поймы реки Яузы
Независимые кандидаты побеждают на муниципальных выборах в ЦАО
Об этом свидетельствуют данные наблюдателей штаба «Объединенных демократов»
Из программы реновации исключили три района в центре Москвы
В них не нашлось желающих переселяться
Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить 50 километрами в час
Начать планируется с Бульварного кольца
Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды? Представитель главного проката в городе объясняет ситуацию
На Боровицкой площади открылся памятник князю Владимиру
В церемонии открытия монумента принял участие президент Владимир Путин
Как работает новая московская транспортная система «Магистраль» Самое важное об изменениях в работе наземного транспорта в центре Москвы
Я сменил квартиру на хостелЧасто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта
Я сменил квартиру на хостел Часто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта
В центральном округе Москвы ограничат движение транспорта
Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей
Как Москва отпраздновала День города The Village понаблюдал за тем, как жители и гости Москвы отмечали главный городской праздник
Как выглядят московские улицы после ремонтаФотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы
Как выглядят московские улицы после ремонта Фотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы
Как выглядит Тверская улица после реконструкцииThe Village прошёлся по отремонтированной Тверской с фотоаппаратом и посмотрел, как теперь выглядит одна из главных улиц города
Как выглядит Тверская улица после реконструкции The Village прошёлся по отремонтированной Тверской с фотоаппаратом и посмотрел, как теперь выглядит одна из главных улиц города
Как устроен фестиваль «Московское варенье» Уличные ярмарки, варенье из сосновой смолы и трон в виде кактуса — разбираемся в очередном фестивале московской мэрии
Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог? The Village расспросил транспортных экспертов и таксиста, стало ли сложнее проехать в центре города из-за ремонтных работ
Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре МосквыThe Village прогулялся по центральным столичным улицам и понаблюдал за тем, как там продвигаются работы по благоустройству
Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре Москвы The Village прогулялся по центральным столичным улицам и понаблюдал за тем, как там продвигаются работы по благоустройству
В Москве выбрали 100 мест для парковки резидентов
Такие парковки появятся до конца марта 2016 года
Рождественский пирог весом более 100 килограмм
Пирог будут раздавать на Манежной площади горожанам бесплатно
Я живу в высотке на «Красных Воротах»The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Я живу в высотке на «Красных Воротах» The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга
Документы для смены фамилии теперь можно оформить «одним пакетом»
Пилотный проект стратовал 2 ноября в десяти округах города
Дом писателя Андрея Платонова отреставрируют
В здании разместят административные помещения Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Сколько стоит самая дешёвая квартира в центре Москвы
Самая дешёвая квартира в центре площадью 18 квадратных метров продаётся на улице Малая Бронная, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская»
В центре Москвы ко Дню города опечатают выходы на крыши
Как поясняют чиновники, крыши опечатают в целях безопасности
Ошибка резидента: Как работает платная парковка в Москве The Village узнал о трудностях получения резидентного разрешения и о расширении платной парковочной зоны в столице
Москва в текстах российских рэперовЗамоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты
Москва в текстах российских рэперов Замоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты
Власти Москвы приняли решение о переименовании Таганских тупиков в улицу Высоцкого
Власти Москвы приняли решение о переименовании Таганских тупиков в улицу Высоцкого
Два московских тупика решили переименовать в улицу Высоцкого
Решение приняли на заседании городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных единиц
Несколько улиц 7 мая закроют для автомобилей из-за генеральной репетиции парада
Ограничения вводятся по маршруту прохождения военной техники, которая принимает участие в параде
Несколько улиц в центре Москвы перекрывают из-за репетиции парада
Ограничения будут действовать с 22:00 и до окончания репетиции
В Москве до конца года установят около 100 плоских светофоров
Толщина новых светофоров не превышает трёх сантиметров
На Большой Молчановке вводят одностороннее движение
Новая схема движения заработает на Большой Молчановке 3 декабря
В выходные в центре Москвы перекроют несколько улиц
Движение в центре города перекроют из-за открытия катка и митинга врачей
На улице Балчуг произошло обрушение грунта (обновлено)
По некоторым данным, есть угроза дальнейшего обрушения
В двух переулках Таганского района вводят одностороннее движение
Одностороннее движение в Марксистом переулке и переулке Маяковского появится 21 июня
В центре Москвы перекроют движение
Движение в центре Москвы перекроют из-за празднования победы сборной России по хоккею на чемпионате мира
Городские социологи о доверии к ЦАО, нежелании быть москвичом и районной идентичности Сотрудники Московского института социально-культурных программ рассказали The Village о дороге от дома до метро, о том, где живут любители виски и как приучить горожан доверять городу
Оплатить парковку можно будет через ГЛОНАСС
Планируется, что через датчик, установленный в автомобиле, информация о времени и месте его стоянки будет напрямую передаваться в систему платной парковки
Платить за парковку придётся на ещё 76 улицах внутри Садового кольца
Знаки, информирующие об условиях платной парковки, установят на 76 улицах внутри Садового кольца к 1 июня
В центре Москвы хотят узаконить 500 нелегальных шлагбаумов
В Центральном округе города узаконят 500 шлагбаумов-самостроев, установленных до 2010 года
Пешеходную зону от площади Гагарина до «Киевской» откроют в этом году
Запуск самого длинного в Москве прогулочного маршрута запланирован на 2014 год.
Штраф за парковку с закрытыми номерами в зоне платной стоянки хотят вернуть
Мосгордума придумала новый штраф для автомобилистов, которые скрывают номера своих машин в зоне платной парковки.
Парки в центре Москвы на Новый год будут работать до трёх ночи
Центральные московские парки приготовили ночную праздничную программу для горожан.
Зону платной парковки расширяют до Садового кольца
25 декабря парковка станет платной на территории между Бульварным и Садовым кольцами.
В центре Москвы появятся консультанты по платной парковке
На улицы в центре Москвы выйдут 700 консультантов, которые помогут горожанам разобраться с новыми правилами стоянки.
В Москве начали собирать подписи за референдум по платным парковкам
Инициативная группа «Справедливой России» начала собирать подписи в поддержку референдума о платных парковках.
Подписи за референдум по парковкам соберут на инфокубах
Кубы для сбора подписей за проведение референдума по платной парковке появятся в торговых центрах и метро.
Парковка в центре Москвы станет бесплатной по воскресеньям и праздникам
Парковка в центре Москвы станет бесплатной по воскресеньям и праздничным дням с 1 мая 2014 года.
Цифра дня: Сколько жителей окраин Москвы не выезжают в центр
Заметная доля горожан не бывает в центре Москвы вообще или бывает там лишь время от времени.
Платная парковка в Москве подорожала
Стоимость платной стоянки внутри Бульварного кольца увеличилась с 50 до 80 рублей в час.
Внутри Садового кольца начали устанавливать знаки платной парковки
На нескольких улицах внутри Садового кольца раньше времени появились знаки платной парковки.
В центре Москвы откроют 15 ёлочных базаров
С 20 декабря в центре Москвы начнут открываться ёлочные базары, где можно будет купить живые ели, сосны и лапник.
В центре Москвы построят районы для гастарбайтеров
Московские власти планируют организовать в ЦАО городки для мигрантов, работающих в сфере ЖКХ.
Москвичам разрешат бесплатно парковаться в центре по выходным
Департамент транспорта предлагает сделать парковку в центре Москвы бесплатной в выходные для зарегистрированных в городе машин.