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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Округа Москвы, в которых снизилась цена на аренду квартир
Рейтинг
4 апреля 2022

Округа Москвы, в которых снизилась цена на аренду квартир

«ЭкоЛайн» — для жалоб на неправильный сбор мусора

Для жителей севера и центра Москвы

«ЭкоЛайн» — для жалоб на неправильный сбор мусора

«Медуза»: Приближенные префекта ЦАО заработали на новых ограждениях для улиц Москвы

Теперь опасные участки ограждают стойки с выдвижными лентами общей стоимостью в 15 миллионов рублей

«Медуза»: Приближенные префекта ЦАО заработали на новых ограждениях для улиц Москвы

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами

В отеле откроют ресторан на 36 посадочных мест

В Москве появится гостиница с наклонными внутрь фасадами

Самые дорогие пентхаусы Москвы

Большинство квартир находится в «Москва-Сити»

Самые дорогие пентхаусы Москвы

Сколько машин бросили в центре Москвы в 2017 году

Большинство из них так и не забрали

Сколько машин бросили в центре Москвы в 2017 году

Назван адрес первого дома для переселения по программе реновации

Сюда переедут жители Таганского района

Назван адрес первого дома для переселения по программе реновации

Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству на ближайшие годы

Мэрия намерена продолжить работы на территории поймы реки Яузы

Власти Москвы рассказали о планах по благоустройству на ближайшие годы

Независимые кандидаты побеждают на муниципальных выборах в ЦАО

Об этом свидетельствуют данные наблюдателей штаба «Объединенных демократов»

Независимые кандидаты побеждают на муниципальных выборах в ЦАО

Улицу Ильинку перекроют 2 августа

Это связано с проведением праздника «Ильин день на Ильинке»

Улицу Ильинку перекроют 2 августа

Из программы реновации исключили три района в центре Москвы

В них не нашлось желающих переселяться

Из программы реновации исключили три района в центре Москвы

Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить 50 километрами в час

Начать планируется с Бульварного кольца

Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить 50 километрами в час

Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды?
Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды? Представитель главного проката в городе объясняет ситуацию
Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды?

Почему на московских улицах до сих пор стоят прокатные велосипеды?
Представитель главного проката в городе объясняет ситуацию

На Боровицкой площади открылся памятник князю Владимиру

В церемонии открытия монумента принял участие президент Владимир Путин

На Боровицкой площади открылся памятник князю Владимиру

Как работает новая московская транспортная система «Магистраль»
Как работает новая московская транспортная система «Магистраль» Самое важное об изменениях в работе наземного транспорта в центре Москвы
Как работает новая московская транспортная система «Магистраль»

Как работает новая московская транспортная система «Магистраль»
Самое важное об изменениях в работе наземного транспорта в центре Москвы

Я сменил квартиру на хостел

Я сменил квартиру на хостелЧасто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта

Я сменил квартиру на хостел

Я сменил квартиру на хостел
Часто меняющиеся соседи и очереди к плите — постоянные обитатели хостелов рассказывают об особенностях коллективного быта

В центральном округе Москвы ограничат движение транспорта

Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей

В центральном округе Москвы ограничат движение транспорта

Как Москва отпраздновала День города
Как Москва отпраздновала День города The Village понаблюдал за тем, как жители и гости Москвы отмечали главный городской праздник
Как Москва отпраздновала День города

Как Москва отпраздновала День города
The Village понаблюдал за тем, как жители и гости Москвы отмечали главный городской праздник

Как выглядят московские улицы после ремонта

Как выглядят московские улицы после ремонтаФотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы

Как выглядят московские улицы после ремонта

Как выглядят московские улицы после ремонта
Фотокорреспондент The Village прогулялся по обновлённому центру столицы

Как выглядит Тверская улица после реконструкции

Как выглядит Тверская улица после реконструкцииThe Village прошёлся по отремонтированной Тверской с фотоаппаратом и посмотрел, как теперь выглядит одна из главных улиц города

Как выглядит Тверская улица после реконструкции

Как выглядит Тверская улица после реконструкции
The Village прошёлся по отремонтированной Тверской с фотоаппаратом и посмотрел, как теперь выглядит одна из главных улиц города

Как устроен фестиваль «Московское варенье»
Как устроен фестиваль «Московское варенье» Уличные ярмарки, варенье из сосновой смолы и трон в виде кактуса — разбираемся в очередном фестивале московской мэрии
Как устроен фестиваль «Московское варенье»

Как устроен фестиваль «Московское варенье»
Уличные ярмарки, варенье из сосновой смолы и трон в виде кактуса — разбираемся в очередном фестивале московской мэрии

Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог?
Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог? The Village расспросил транспортных экспертов и таксиста, стало ли сложнее проехать в центре города из-за ремонтных работ
Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог?

Как программа «Моя улица» повлияла на загруженность московских дорог?
The Village расспросил транспортных экспертов и таксиста, стало ли сложнее проехать в центре города из-за ремонтных работ

Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре Москвы

Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре МосквыThe Village прогулялся по центральным столичным улицам и понаблюдал за тем, как там продвигаются работы по благоустройству

Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре Москвы

Любовь к самокопанию: Масштабные ремонтные работы в центре Москвы
The Village прогулялся по центральным столичным улицам и понаблюдал за тем, как там продвигаются работы по благоустройству

В Москве выбрали 100 мест для парковки резидентов

Такие парковки появятся до конца марта 2016 года

В Москве выбрали 100 мест для парковки резидентов

Рождественский пирог весом более 100 килограмм

Пирог будут раздавать на Манежной площади горожанам бесплатно

Рождественский пирог весом более 100 килограмм

Я живу в высотке на «Красных Воротах»

Я живу в высотке на «Красных Воротах»The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Я живу в высотке на «Красных Воротах»

Я живу в высотке на «Красных Воротах»
The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Документы для смены фамилии теперь можно оформить «одним пакетом»

Пилотный проект стратовал 2 ноября в десяти округах города

Документы для смены фамилии теперь можно оформить «одним пакетом»

Дом писателя Андрея Платонова отреставрируют

В здании разместят административные помещения Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

Дом писателя Андрея Платонова отреставрируют

Сколько стоит самая дешёвая квартира в центре Москвы

Самая дешёвая квартира в центре площадью 18 квадратных метров продаётся на улице Малая Бронная, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская»

Сколько стоит самая дешёвая квартира в центре Москвы

В центре Москвы ко Дню города опечатают выходы на крыши

Как поясняют чиновники, крыши опечатают в целях безопасности

В центре Москвы ко Дню города опечатают выходы на крыши

Ошибка резидента: Как работает платная парковка в Москве
Ошибка резидента: Как работает платная парковка в Москве The Village узнал о трудностях получения резидентного разрешения и о расширении платной парковочной зоны в столице
Ошибка резидента: Как работает платная парковка в Москве

Ошибка резидента: Как работает платная парковка в Москве
The Village узнал о трудностях получения резидентного разрешения и о расширении платной парковочной зоны в столице

Москва в текстах российских рэперов

Москва в текстах российских рэперовЗамоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты

Москва в текстах российских рэперов

Москва в текстах российских рэперов
Замоскворечье, Гольяново и Жулебино — The Village составил карту Москвы, о которой читают отечественные хип-хоп-музыканты

Власти Москвы приняли решение о переименовании Таганских тупиков в улицу Высоцкого

Власти Москвы приняли решение о переименовании Таганских тупиков в улицу Высоцкого

Власти Москвы приняли решение о переименовании Таганских тупиков в улицу Высоцкого

Два московских тупика решили переименовать в улицу Высоцкого

Решение приняли на заседании городской межведомственной комиссии по переименованию территориальных единиц

Два московских тупика решили переименовать в улицу Высоцкого

Несколько улиц 7 мая закроют для автомобилей из-за генеральной репетиции парада

Ограничения вводятся по маршруту прохождения военной техники, которая принимает участие в параде

Несколько улиц 7 мая закроют для автомобилей из-за генеральной репетиции парада

Несколько улиц в центре Москвы перекрывают из-за репетиции парада

Ограничения будут действовать с 22:00 и до окончания репетиции

Несколько улиц в центре Москвы перекрывают из-за репетиции парада

В Москве до конца года установят около 100 плоских светофоров

Толщина новых светофоров не превышает трёх сантиметров

В Москве до конца года установят около 100 плоских светофоров

На Большой Молчановке вводят одностороннее движение

Новая схема движения заработает на Большой Молчановке 3 декабря

На Большой Молчановке вводят одностороннее движение

В выходные в центре Москвы перекроют несколько улиц

Движение в центре города перекроют из-за открытия катка и митинга врачей

В выходные в центре Москвы перекроют несколько улиц

На улице Балчуг произошло обрушение грунта (обновлено)

По некоторым данным, есть угроза дальнейшего обрушения

На улице Балчуг произошло обрушение грунта (обновлено)

В двух переулках Таганского района вводят одностороннее движение

Одностороннее движение в Марксистом переулке и переулке Маяковского появится 21 июня

В двух переулках Таганского района вводят одностороннее движение

В центре Москвы перекроют движение

Движение в центре Москвы перекроют из-за празднования победы сборной России по хоккею на чемпионате мира

В центре Москвы перекроют движение

Городские социологи о доверии к ЦАО, нежелании быть москвичом и районной идентичности
Городские социологи о доверии к ЦАО, нежелании быть москвичом и районной идентичности Сотрудники Московского института социально-культурных программ рассказали The Village о дороге от дома до метро, о том, где живут любители виски и как приучить горожан доверять городу
Городские социологи о доверии к ЦАО, нежелании быть москвичом и районной идентичности

Городские социологи о доверии к ЦАО, нежелании быть москвичом и районной идентичности
Сотрудники Московского института социально-культурных программ рассказали The Village о дороге от дома до метро, о том, где живут любители виски и как приучить горожан доверять городу

Оплатить парковку можно будет через ГЛОНАСС

Планируется, что через датчик, установленный в автомобиле, информация о времени и месте его стоянки будет напрямую передаваться в систему платной парковки

Оплатить парковку можно будет через ГЛОНАСС

Платить за парковку придётся на ещё 76 улицах внутри Садового кольца

Знаки, информирующие об условиях платной парковки, установят на 76 улицах внутри Садового кольца к 1 июня

Платить за парковку придётся на ещё 76 улицах внутри Садового кольца

В центре Москвы хотят узаконить 500 нелегальных шлагбаумов

В Центральном округе города узаконят 500 шлагбаумов-самостроев, установленных до 2010 года

В центре Москвы хотят узаконить 500 нелегальных шлагбаумов

Пешеходную зону от площади Гагарина до «Киевской» откроют в этом году

Запуск самого длинного в Москве прогулочного маршрута запланирован на 2014 год.

Пешеходную зону от площади Гагарина до «Киевской» откроют в этом году

Штраф за парковку с закрытыми номерами в зоне платной стоянки хотят вернуть

Мосгордума придумала новый штраф для автомобилистов, которые скрывают номера своих машин в зоне платной парковки.

Штраф за парковку с закрытыми номерами в зоне платной стоянки хотят вернуть

Парки в центре Москвы на Новый год будут работать до трёх ночи

Центральные московские парки приготовили ночную праздничную программу для горожан.

Парки в центре Москвы на Новый год будут работать до трёх ночи

Зону платной парковки расширяют до Садового кольца

25 декабря парковка станет платной на территории между Бульварным и Садовым кольцами.

Зону платной парковки расширяют до Садового кольца

В центре Москвы появятся консультанты по платной парковке

На улицы в центре Москвы выйдут 700 консультантов, которые помогут горожанам разобраться с новыми правилами стоянки.

В центре Москвы появятся консультанты по платной парковке

В Москве начали собирать подписи за референдум по платным парковкам

Инициативная группа «Справедливой России» начала собирать подписи в поддержку референдума о платных парковках.

В Москве начали собирать подписи за референдум по платным парковкам

Подписи за референдум по парковкам соберут на инфокубах

Кубы для сбора подписей за проведение референдума по платной парковке появятся в торговых центрах и метро.

Подписи за референдум по парковкам соберут на инфокубах

Парковка в центре Москвы станет бесплатной по воскресеньям и праздникам

Парковка в центре Москвы станет бесплатной по воскресеньям и праздничным дням с 1 мая 2014 года.

Парковка в центре Москвы станет бесплатной по воскресеньям и праздникам

Цифра дня: Сколько жителей окраин Москвы не выезжают в центр

Заметная доля горожан не бывает в центре Москвы вообще или бывает там лишь время от времени.

Цифра дня: Сколько жителей окраин Москвы не выезжают в центр

Платная парковка в Москве подорожала

Стоимость платной стоянки внутри Бульварного кольца увеличилась с 50 до 80 рублей в час.

Платная парковка в Москве подорожала

Внутри Садового кольца начали устанавливать знаки платной парковки

На нескольких улицах внутри Садового кольца раньше времени появились знаки платной парковки.

Внутри Садового кольца начали устанавливать знаки платной парковки

В центре Москвы откроют 15 ёлочных базаров

С 20 декабря в центре Москвы начнут открываться ёлочные базары, где можно будет купить живые ели, сосны и лапник.

В центре Москвы откроют 15 ёлочных базаров

В центре Москвы построят районы для гастарбайтеров

Московские власти планируют организовать в ЦАО городки для мигрантов, работающих в сфере ЖКХ.

В центре Москвы построят районы для гастарбайтеров

Москвичам разрешат бесплатно парковаться в центре по выходным

Департамент транспорта предлагает сделать парковку в центре Москвы бесплатной в выходные для зарегистрированных в городе машин.

Москвичам разрешат бесплатно парковаться в центре по выходным

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ