Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая
Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Как выглядит новый центр «Яндекс.Такси» для водителей
Здесь могут пройти обучение таксисты со всей страны
Центр Москвы перекроют на новогодние праздники
Ограничения введут из-за фестиваля «Путешествие в Рождество»
Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК
Здесь помогут спланировать путешествие в Подмосковье и соседние области
YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы
По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца
На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского
Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки
Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня
Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая
На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая
Шесть станций будут работать только на вход
Водителей призвали отказаться от поездок в центр из-за подготовки к параду
Ограничения снимут к утру 24 апреля
Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков
Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение
В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация
Для Совета Федерации построят еще одну резиденцию в центре Москвы
В нынешней сенаторам не хватает места
В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий
В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки
Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО
В фокусе проекта — книги и литература
Маршруты пригородных электричек будут проходить через центр Москвы
Столичные власти обсуждают проект с РЖД и Минтрансом
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы
На ВДНХ открылся центр информационных технологий «Умный город»
Он располагается в новом павильоне площадью 1,6 тысячи квадратных метров
Чем центр Москвы отличается от спальных районов
The Village узнал разницу в ценах на жильё, количестве баров и преступлений между ЦАО и другими округами столицы
На Неглинной улице появились сквер и велодорожка
Благоустройством улицы занималось конструкторское бюро «Стрелка»
3-й Смоленский переулок до конца декабря закрыли для машин
В переулке строится многофункциональный комплекс
Сколько стоит самая дешёвая квартира в центре Москвы
Самая дешёвая квартира в центре площадью 18 квадратных метров продаётся на улице Малая Бронная, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская»
На замену бордюров в Москве потратят почти миллиард рублей
На сайте госзакупок размещено два тендера по замене бордюров на общую сумму в 975 миллионов рублей
Музей архитектуры задумал музейный кластер между Знаменкой и Воздвиженкой
Государственный музей архитектуры имени Щусева объявил открытый конкурс на лучший проект музейного кластера.
Мосгорнаследие поборется с «визуальной разноголосицей» в центре
Фасады нескольких сотен зданий в центре Москвы планируют отреставрировать в 2013 году.
Вся парковка в пределах Бульварного кольца станет платной с мая
К концу 2013 года почти все парковки в центре Москвы станут платными.
Правила размещения наружной рекламы опять поменяются
Правительство Москвы рассмотрит новые правила размещения наружной рекламы в городе 11 декабря. Если обновлённые правила будут приняты, в городе демонтируют более семи тысяч рекламных конструкций.