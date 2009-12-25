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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Все не так страшно, как прогнозировали эксперты

Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы

Центр Москвы перекроют для подготовки к военному параду

Ограничения начнутся вечером 14 июня

Центр Москвы перекроют для подготовки к военному параду

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов

Чтобы они не попадали в самолеты

Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Как выглядит новый центр «Яндекс.Такси» для водителей

Здесь могут пройти обучение таксисты со всей страны

Как выглядит новый центр «Яндекс.Такси» для водителей

Центр Москвы перекроют на новогодние праздники

Ограничения введут из-за фестиваля «Путешествие в Рождество»

Центр Москвы перекроют на новогодние праздники

Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК

Здесь помогут спланировать путешествие в Подмосковье и соседние области

Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК

YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы

По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца

YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы

Ильинку перекроют на день из-за городского выпускного

Ограничения продлятся с 23 по 24 июня

Ильинку перекроют на день из-за городского выпускного

На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского

Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки

На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского

Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня

Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая

Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

Шесть станций будут работать только на вход

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

Водителей призвали отказаться от поездок в центр из-за подготовки к параду

Ограничения снимут к утру 24 апреля

Водителей призвали отказаться от поездок в центр из-за подготовки к параду

Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков

Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон

Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение

В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение

Для Совета Федерации построят еще одну резиденцию в центре Москвы

В нынешней сенаторам не хватает места

Для Совета Федерации построят еще одну резиденцию в центре Москвы

В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий

В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки

В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий

Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО

В фокусе проекта — книги и литература

Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО

Маршруты пригородных электричек будут проходить через центр Москвы

Столичные власти обсуждают проект с РЖД и Минтрансом

Маршруты пригородных электричек будут проходить через центр Москвы

В Москве откроется «Есенин-центр»

Концепция центра пока еще не выработана

В Москве откроется «Есенин-центр»

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

Власти не планируют повышать налоги для бизнеса в центре Москвы

На ВДНХ открылся центр информационных технологий «Умный город»

Он располагается в новом павильоне площадью 1,6 тысячи квадратных метров

На ВДНХ открылся центр информационных технологий «Умный город»

Чем центр Москвы отличается от спальных районов
Чем центр Москвы отличается от спальных районов The Village узнал разницу в ценах на жильё, количестве баров и преступлений между ЦАО и другими округами столицы
Чем центр Москвы отличается от спальных районов

Чем центр Москвы отличается от спальных районов
The Village узнал разницу в ценах на жильё, количестве баров и преступлений между ЦАО и другими округами столицы

В Москве появятся 40 навигационных стел с Wi-Fi

Их разместят на 11 центральных улицах

В Москве появятся 40 навигационных стел с Wi-Fi

На Неглинной улице появились сквер и велодорожка

Благоустройством улицы занималось конструкторское бюро «Стрелка»

На Неглинной улице появились сквер и велодорожка

3-й Смоленский переулок до конца декабря закрыли для машин

В переулке строится многофункциональный комплекс

3-й Смоленский переулок до конца декабря закрыли для машин

Сколько стоит самая дешёвая квартира в центре Москвы

Самая дешёвая квартира в центре площадью 18 квадратных метров продаётся на улице Малая Бронная, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Маяковская»

Сколько стоит самая дешёвая квартира в центре Москвы

На замену бордюров в Москве потратят почти миллиард рублей

На сайте госзакупок размещено два тендера по замене бордюров на общую сумму в 975 миллионов рублей

На замену бордюров в Москве потратят почти миллиард рублей

Музей архитектуры задумал музейный кластер между Знаменкой и Воздвиженкой

Государственный музей архитектуры имени Щусева объявил открытый конкурс на лучший проект музейного кластера.

Музей архитектуры задумал музейный кластер между Знаменкой и Воздвиженкой

Мосгорнаследие поборется с «визуальной разноголосицей» в центре

Фасады нескольких сотен зданий в центре Москвы планируют отреставрировать в 2013 году.

Мосгорнаследие поборется с «визуальной разноголосицей» в центре

Вся парковка в пределах Бульварного кольца станет платной с мая

К концу 2013 года почти все парковки в центре Москвы станут платными.

Вся парковка в пределах Бульварного кольца станет платной с мая

Правила размещения наружной рекламы опять поменяются

Правительство Москвы рассмотрит новые правила размещения наружной рекламы в городе 11 декабря. Если обновлённые правила будут приняты, в городе демонтируют более семи тысяч рекламных конструкций.

Правила размещения наружной рекламы опять поменяются

Квартира недели (Киев)
Квартира недели (Киев) Четырехкомнатная квартира с высокими потолками, итальянской мебелью и коврами с Андреевского спуска.
Квартира недели (Киев)

Квартира недели (Киев)
Четырехкомнатная квартира с высокими потолками, итальянской мебелью и коврами с Андреевского спуска.

Эксперимент The Village: Говорят ли московские полицейские по-английски? The Village решил выяснить, знают ли российские полицейские английский язык, придумал две типичные ситуации, в которых могут оказаться иностранцы в Москве, и опросил 35 полицейских в центре столицы.

Эксперимент The Village: Говорят ли московские полицейские по-английски?

Перестройка: улицы
Перестройка: улицы Сайт Look At Me пригласил несколько молодых архитекторов, объединил их в команду и попросил найти и исправить проблемы столицы, выступив в роли арт-директоров. Будущие выпускники МАРХИ попытались оценить основные проблемы и предложить способы перестройки города.
Перестройка: улицы

Перестройка: улицы
Сайт Look At Me пригласил несколько молодых архитекторов, объединил их в команду и попросил найти и исправить проблемы столицы, выступив в роли арт-директоров. Будущие выпускники МАРХИ попытались оценить основные проблемы и предложить способы перестройки города.

MIXTURA - новое место на карте ночной Москвы Новое, открывшееся в прошлую пятницу, уютное, небольшое местечко, с качественным звуком и интерьером.

MIXTURA - новое место на карте ночной Москвы