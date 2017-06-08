Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы
Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Сколько магазинов и кафе закрылось на главных улицах Москвы Все не так страшно, как прогнозировали эксперты
Центр Москвы перекроют для подготовки к военному параду Ограничения начнутся вечером 14 июня
Обучать хищных птиц борьбе с чайками возле аэропортов Чтобы они не попадали в самолеты
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая
Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Как выглядит новый центр «Яндекс.Такси» для водителей
Здесь могут пройти обучение таксисты со всей страны
Как выглядит новый центр «Яндекс.Такси» для водителей Здесь могут пройти обучение таксисты со всей страны
Центр Москвы перекроют на новогодние праздники
Ограничения введут из-за фестиваля «Путешествие в Рождество»
Центр Москвы перекроют на новогодние праздники Ограничения введут из-за фестиваля «Путешествие в Рождество»
Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК
Здесь помогут спланировать путешествие в Подмосковье и соседние области
Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК Здесь помогут спланировать путешествие в Подмосковье и соседние области
YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы
По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца
YouDrive запустил каршеринг для центра Москвы По условиям, завершить аренду автомобиля можно только в пределах Садового кольца
Ильинку перекроют на день из-за городского выпускного Ограничения продлятся с 23 по 24 июня
На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского
Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки
На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки
Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня
Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая
Из-за инаугурации президента движение в центре ограничат на три дня Перекрытия установят 4, 5 и 7 мая
На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая
Шесть станций будут работать только на вход
На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая Шесть станций будут работать только на вход
Водителей призвали отказаться от поездок в центр из-за подготовки к параду
Ограничения снимут к утру 24 апреля
Водителей призвали отказаться от поездок в центр из-за подготовки к параду Ограничения снимут к утру 24 апреля
Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков
Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон
Между Солянкой и Маросейкой благоустроят восемь переулков Власти обеспечат инфраструктуру для маломобильных граждан, установят скамейки и высадят газон
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение
В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация
В центре Москвы 23 февраля ограничат движение В первой половине дня пройдут митинг и демонстрация
Для Совета Федерации построят еще одну резиденцию в центре Москвы
В нынешней сенаторам не хватает места
Для Совета Федерации построят еще одну резиденцию в центре Москвы В нынешней сенаторам не хватает места
В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий
В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки
В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки
Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО
В фокусе проекта — книги и литература
Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО В фокусе проекта — книги и литература
Маршруты пригородных электричек будут проходить через центр Москвы
Столичные власти обсуждают проект с РЖД и Минтрансом