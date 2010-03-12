Самые дорогие для экспатов города мира
Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Самые страдающие от пробок города Европы
Половина первой десятки списка пришлась на города России
Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
7 лучших зданий июля Самый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Идеи для города: Велокафе в Цюрихе The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о кафе в Цюрихе, где можно выпить кофе не слезая с велосипеда.
Идеи для города: Велокафе в Цюрихе The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о кафе в Цюрихе, где можно выпить кофе не слезая с велосипеда.
Эй, вы там, наверху: Хорошие отношения с соседями Жители Санкт-Петербурга, Берлина и Цюриха делятся своими способами подружиться с соседями.
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).