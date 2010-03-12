Самые дорогие для экспатов города мира
Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Самые дорогие для экспатов города мира Москва по-прежнему остается наиболее затратным для иностранцев городом Восточной Европы
Самые страдающие от пробок города Европы
Половина первой десятки списка пришлась на города России
Самые страдающие от пробок города Европы Половина первой десятки списка пришлась на города России
Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
Сколько стоит жизнь в Цюрихе Насколько дороги еда, транспорт и жилье в швейцарском финансовом центре
7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
7 лучших зданий июля Самый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
11 мировых аэропортов, из которых не хочется улетать Пивоварня, бассейн с искусственными волнами и зал для йоги, в котором медитируют под пение птиц, — The Village собрал 11 аэропортов, чьи проекты заставляют забыть о возвращении домой
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Еврозоны: 10 лучших коворкингов Старого Света Недавно H&F опубликовал рейтинг коворкингов Москвы и Петербурга. Теперь по нашей просьбе Константин Зильбербург рассказывает о самых интересных пространствах для совместной работы в Европе.
Идеи для города: Велокафе в Цюрихе The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о кафе в Цюрихе, где можно выпить кофе не слезая с велосипеда.
Идеи для города: Велокафе в Цюрихе The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о кафе в Цюрихе, где можно выпить кофе не слезая с велосипеда.
Эй, вы там, наверху: Хорошие отношения с соседями Жители Санкт-Петербурга, Берлина и Цюриха делятся своими способами подружиться с соседями.
Эй, вы там, наверху: Хорошие отношения с соседями Жители Санкт-Петербурга, Берлина и Цюриха делятся своими способами подружиться с соседями.
Грязная дюжина чистых тарелок Одна из самых замечательных вещей, которые мы можем себе позволить в путешествии – это хорошая еда. Я постарался вспомнить лучшие места в 13 разных номинациях, которые рекомендую всем. Список готовил долго, пока собирал, не раз проголодался:).