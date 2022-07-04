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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россияне в три раза чаще стали ходить в походы по сравнению с 2020 годом

Россияне в три раза чаще стали ходить в походы по сравнению с 2020 годом

Предложение дня: Ввести дополнительный сбор для туристов

Предложение дня: Ввести дополнительный сбор для туристов

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Как выглядит туристический сезон в Петербурге на фоне ***** и санкций

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов
4 июля 2022

Португалия отменила коронавирусные ограничения для туристов

Грузия сняла антиковидные ограничения на въезд в страну
15 июня 2022

Грузия сняла антиковидные ограничения на въезд в страну

Новая Зеландия откроет границы для туристов и проведет миграционные реформы
12 мая 2022

Новая Зеландия откроет границы для туристов и проведет миграционные реформы

Лаос откроется для туристов с 9 мая
8 мая 2022

Лаос откроется для туристов с 9 мая

Болгария и Греция отменили ковидные ограничения
1 мая 2022

Болгария и Греция отменили ковидные ограничения

Армения отменит ковидные ограничения на въезд с 1 мая
обновлено28 апреля 2022

Армения отменит ковидные ограничения на въезд с 1 мая

Швейцария снимет все ограничения на въезд с 2 мая
24 апреля 2022

Швейцария снимет все ограничения на въезд с 2 мая

Кипр смягчит правила въезда с 18 апреля
8 апреля 2022

Кипр смягчит правила въезда с 18 апреля

Албания разрешила россиянам въезжать в страну без туристической визы
5 апреля 2022

Албания разрешила россиянам въезжать в страну без туристической визы

Таиланд отменил ПЦР-тест для туристов
1 апреля 2022

Таиланд отменил ПЦР-тест для туристов

Сколько потеряет мировая туриндустрия без россиян
Цифра дня
31 марта 2022

Сколько потеряет мировая туриндустрия без россиян

Южная Корея вернет безвизовый режим для россиян
обновлено23 марта 2022

Южная Корея вернет безвизовый режим для россиян

Италия отменила обязательный карантин для иностранных граждан
24 февраля 2022

Италия отменила обязательный карантин для иностранных граждан

Словения сняла антиковидные ограничения для туристов
22 февраля 2022

Словения сняла антиковидные ограничения для туристов

Непривитых туристов начнут пускать в Израиль с 1 марта
20 февраля 2022

Непривитых туристов начнут пускать в Израиль с 1 марта

Привитые «Спутником Лайт» туристы смогут попасть в Таиланд без карантина
16 февраля 2022

Привитые «Спутником Лайт» туристы смогут попасть в Таиланд без карантина

Тунис упростит въезд для туристов с 15 февраля
11 февраля 2022

Тунис упростит въезд для туристов с 15 февраля

Бали откроется для туристов с 4 февраля
31 января 2022

Бали откроется для туристов с 4 февраля

6 декабря 2021

Кипр ужесточил правила въезда для туристов из-за нового штамма «омикрон»

14 октября 2021

Куба отменит ПЦР-тесты для туристов с 15 ноября

21 августа 2021

Черногория вернула ПЦР-тесты для туристов

«Не надо в этом году к нам приезжать». Вице-губернатор Петербурга — о туристах в городе
Цитата дня
3 декабря 2020

«Не надо в этом году к нам приезжать». Вице-губернатор Петербурга — о туристах в городе

17 октября 2020

Минздрав: 90 % зараженных коронавирусом россиян вернулись с отдыха

обновлено6 августа 2020

Черногория разрешила въезд россиянам

«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip

Туристам подскажут цены на билеты, погоду и маст-визит-места

«Куда поехать»: Подсказки для планирования отпуска от OneTwoTrip

АТОР: Зарубежные рейсы откроют в лучшем случае в сентябре

В худшем — к концу года

АТОР: Зарубежные рейсы откроют в лучшем случае в сентябре

В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян

Аккаунт ведомства взломали

В твиттере МИДа появилось объявление о продаже базы данных застрявших за рубежом россиян

Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают

Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны

Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают

«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется»
«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется» Как выживают россияне, оставшиеся сейчас за границей
«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется»

«На острове один аппарат ИВЛ, и туристам он вряд ли достанется»
Как выживают россияне, оставшиеся сейчас за границей

Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)

За границей остаются тысячи наших соотечественников

Россия возобновила рейсы для эвакуации своих граждан из других стран (обновлено)

На карантин будут отправлять всех россиян, вернувшихся из-за границы

Вне зависимости от страны поездки

На карантин будут отправлять всех россиян, вернувшихся из-за границы

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)

Ранее такие меры действовали только в северных регионах

Всю Италию закрыли на карантин из-за коронавируса (обновлено)

Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии

Больничный лист к вам доставят курьером

Власти рекомендовали провести две недели в самоизоляции всем, кто вернулся из Италии

Самые посещаемые города мира

В топ-100 вошли Москва и Петербург

Самые посещаемые города мира

Самые безопасные страны для туристов

Россия замыкает топ-100

Самые безопасные страны для туристов

Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове

Минтранс попросил пограничников работать быстрее

Ространснадзор предупредил об очередях на пограничном контроле во Внукове

Шереметьево отчитался о решении проблемы с выдачей багажа (обновлено)

Сначала задержки объясняли высоким сезоном, затем оказалось, что в аэропорту сократили грузчиков

Шереметьево отчитался о решении проблемы с выдачей багажа (обновлено)

По каким причинам туристы игнорируют Москву

Эксперты назвали меры по продвижению столицы

По каким причинам туристы игнорируют Москву

Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга

В столице туристов больше всего разочаровал Мавзолей

Самые переоцененные достопримечательности Москвы и Петербурга

Сколько россиян не оставляют чаевые в путешествиях

Чаще всего туристы поощряют работу официантов

Сколько россиян не оставляют чаевые в путешествиях

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве

Туристам советуют сделать страховку от невыезда

Туроператоры предупредили о перегрузке визовых центров в Москве

Как туристы расплачиваются на отдыхе

Большинство россиян предпочитают наличные

Как туристы расплачиваются на отдыхе

Чего боятся россияне на отдыхе

Больше всего наших соотечественников пугает потеря документов

Чего боятся россияне на отдыхе

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать

Все дело в конфликте между Индией и Пакистаном

Российским перевозчикам запретили летать над Пакистаном и Индией. Билеты в Таиланд могут подорожать

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

Большинство российских туристов предпочитают путешествовать только с партнером

Сколько пар ездят в отпуск по отдельности и почему

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Изменится время вылета для рейсов в Рим и Милан

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за забастовки в Италии

Самые удобные паспорта для путешествий

Россияне за год смогли без визы посещать на 9 стран больше

Самые удобные паспорта для путешествий

Куда и за сколько путешествовали россияне в 2018 году

«Яндекс.Путешествия» изучил интересы отечественных туристов

Куда и за сколько путешествовали россияне в 2018 году

Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК

Здесь помогут спланировать путешествие в Подмосковье и соседние области

Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК

CША ужесточат условия получения визы для россиян с 2019 года

В частности увеличится сбор за мультивизу

CША ужесточат условия получения визы для россиян с 2019 года

Самые перспективные направления для путешествий в 2019 году по версии Airbnb

Сервис путешествий представил список желаний пользователей на будущий год

Самые перспективные направления для путешествий в 2019 году по версии Airbnb

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Список возглавила Красная площадь

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора

Ростуризм не может начать вывозить отдыхающих, пока «Жемчужная река» не признает себя банкротом

Россияне не могут покинуть остров Хайнань из-за долгов туроператора

Россиян предупредили о распространении холеры в мире

Хуже всего ситуация обстоит в Африке и Южной Америке

Россиян предупредили о распространении холеры в мире

На Воробьевых горах открылась первая в Москве канатная дорога

Это первая и единственная в городе канатка

На Воробьевых горах открылась первая в Москве канатная дорога

Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово

Сервис предоставляет доступ к 900 тысячам отелей в более чем 80 тысячах городов

Бронирование жилья по всему миру от аэропорта Домодедово

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