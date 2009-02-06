Как делают плавленый и творожный сыр The Village побывал на заводе «Карат», где производят советский специалитет, не теряющий своей популярности
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Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе
Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем
Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье
На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы