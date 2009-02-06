Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как делают плавленый и творожный сыр
Как делают плавленый и творожный сыр The Village побывал на заводе «Карат», где производят советский специалитет, не теряющий своей популярности
Как делают плавленый и творожный сыр

Как делают плавленый и творожный сыр
The Village побывал на заводе «Карат», где производят советский специалитет, не теряющий своей популярности

Лучшая и худшая творожная масса по версии Роскачества

Плесень, сахар, антибиотики и другие ингредиенты сладкого десерта

Лучшая и худшая творожная масса по версии Роскачества

Как выбрать качественный глазированный сырок

В 2019 году Роскачество выпустит рейтинг лучших производителей десерта

Как выбрать качественный глазированный сырок

Лучшие и худшие марки творога по версии Роскачества

Ведомство нашло нарушения у 35 % продукции на рынке творога

Лучшие и худшие марки творога по версии Роскачества

Какого качества молочные продукты продаются в России

Большая часть творога является фальсификатом

Какого качества молочные продукты продаются в России

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе

Роспотребнадзор также призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем

Россиянам дали советы о выборе кулича и яиц к Пасхе

Лучшие и худшие марки творога

В продукции шести брендов выявили кишечную палочку и плесень

Лучшие и худшие марки творога

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье

На предприятии будут выпускать йогурты с кусочками фруктов и ягод, питьевые йогурты с высоким содержанием фруктов, а также творог и творожные муссы

Valio запускает производство йогуртов на заводе Ehrmann в Подмосковье

Banana pie Банановый пирог с творожной начинкой

Banana pie

Диетическая запеканка с курагой Не знаю как по-вашему, но по мне звучит очень аппетитно и заманчиво! По секрету скажу, что эта запеканочка самая диетеческая! В ней нет ни сахара, ни муки, ни уж тем более масла.

Диетическая запеканка с курагой

Классическая творожная запеканка Любимая еда из детства. Мама готовила мне, потому что это полезно, а я всегда уплетала, потому что вкусно

Классическая творожная запеканка

Творожно-яблочный пирог Детище шарлотки и творожника, довольно простое в изготовлении, занимает всего 30 минут и еще 30 на выпечку.&nbsp;

Творожно-яблочный пирог

Нежнейший творожный пирог! Довольно таки простой пирог, который ну очень нравится всем моим домашним и друзьям.

Нежнейший творожный пирог!

Gentle thing Просто очень-очень-очень нежный творожно-вишневый пирог.

Gentle thing

Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром Вам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).

Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром

Простая и крутая запеканка
Простая и крутая запеканка Представляю вам простую и быструю в приготовлении запеканку.
Простая и крутая запеканка

Простая и крутая запеканка
Представляю вам простую и быструю в приготовлении запеканку.

Нежный тортик Ла Маркизелла Я творог не ем, ну не люблю, и творожные запеканки тоже. А тут попробовала приготовить такой торт, и творог стал моим любимым блюдом :)

Нежный тортик Ла Маркизелла

Особо-творожное удовольствие По сути, мы имеем дело с десертного рода запеканкой. Но это больше похоже на не чересчур фруктовый низкокалорийный (!) мусс, в порции не более 140 калорий.  Получается он очень нежным и приятным по консистенции.

Особо-творожное удовольствие

Яблочный чизкейк Итак, проснулась я утром с четким желанием чего-нибудь да приготовить. Поскольку моя художественная натура падка на все сладкое и красивое, остановила свой выбор на Яблочном чизкейке из Школы гастронома. Куплен опять же из-за тяги к красивым food-photo.

Яблочный чизкейк

Творожные рогалики Очень просто и очень вкусно ;)

Творожные рогалики

Нужно ли нам пить молоко? Так ли на самом деле полезны молочные продукты, как об этом твердит телевизионная реклама?

Нужно ли нам пить молоко?