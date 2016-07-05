Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов Что происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова
В России закрылся сервис доставки еды Uber Eats
Вместо него пользователям предлагают использовать «Яндекс.Еду»
«Яндекс» запустил собственный сервис доставки еды на основе Foodfox
В дальнейшем к проекту присоединятся UberEATS
Сервис «Яндекс.Такси» купил службу доставки еды Foodfox
После объединения с Uber компании необходимо развивать и это направление
В обновлении сервиса Uber Eats появилась функция оценки заведений и блюд
Мнение пользователей повлияет на приоритет выдачи ресторанов
Выкуп Рокетбанка Qiwi, обыски в «Открытой России» и крупнейшие иностранные компании
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
UberEats назвал самые популярные блюда среди москвичей
Среднее количество блюд в одном заказе по сравнению с августом увеличилось
Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick
1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»
Московский шторм, вердикт по делу Немцова и регистрация Telegram
The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
«Макдоналдс» запустил сервис доставки еды в Москве
Заказы принимаются через приложение UberEATS
The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club Редакция решила сравнить только что запустившийся сервис от Uber с другими крупными игроками на рынке доставки
Uber запустил в Москве приложение для заказа еды из ресторанов
Сейчас через UberEATS уже можно заказать еду из Zotman, «Хачапури», Burger Brothers и Upside Down Cake
Uber запустит сервис доставки еды в России
Компания уже начала поиск специалистов для работы в UberEATS