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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов
Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов Что происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова
Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов

Как выглядит ресторан будущего — без столиков и официантов
Что происходит в dark kitchen блогера Ильи Варламова

В России закрылся сервис доставки еды Uber Eats

Вместо него пользователям предлагают использовать «Яндекс.Еду»

В России закрылся сервис доставки еды Uber Eats

«Яндекс» запустил собственный сервис доставки еды на основе Foodfox

В дальнейшем к проекту присоединятся UberEATS

«Яндекс» запустил собственный сервис доставки еды на основе Foodfox

Любимые сладости москвичей

UberEATS подсчитал, какие виды сладкого чаще заказывают в столице

Любимые сладости москвичей

Сервис «Яндекс.Такси» купил службу доставки еды Foodfox

После объединения с Uber компании необходимо развивать и это направление

Сервис «Яндекс.Такси» купил службу доставки еды Foodfox

В обновлении сервиса Uber Eats появилась функция оценки заведений и блюд

Мнение пользователей повлияет на приоритет выдачи ресторанов

В обновлении сервиса Uber Eats появилась функция оценки заведений и блюд

Выкуп Рокетбанка Qiwi, обыски в «Открытой России» и крупнейшие иностранные компании

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Выкуп Рокетбанка Qiwi, обыски в «Открытой России» и крупнейшие иностранные компании

UberEats назвал самые популярные блюда среди москвичей

Среднее количество блюд в одном заказе по сравнению с августом увеличилось

UberEats назвал самые популярные блюда среди москвичей

Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick

1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»

Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick

Московский шторм, вердикт по делу Немцова и регистрация Telegram

The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели

Московский шторм, вердикт по делу Немцова и регистрация Telegram

«Макдоналдс» запустил сервис доставки еды в Москве

Заказы принимаются через приложение UberEATS

«Макдоналдс» запустил сервис доставки еды в Москве

The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club
The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club Редакция решила сравнить только что запустившийся сервис от Uber с другими крупными игроками на рынке доставки
The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club

The Village тестирует службы доставки еды: UberEATS, FoodFox и Delivery Club
Редакция решила сравнить только что запустившийся сервис от Uber с другими крупными игроками на рынке доставки

Uber запустил в Москве приложение для заказа еды из ресторанов

Сейчас через UberEATS уже можно заказать еду из Zotman, «Хачапури», Burger Brothers и Upside Down Cake

Uber запустил в Москве приложение для заказа еды из ресторанов

Uber запустит сервис доставки еды в России

Компания уже начала поиск специалистов для работы в UberEATS

Uber запустит сервис доставки еды в России