Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова
До конца года ее хотят поставить другим странам
Минобороны: Отечественная вакцина от COVID-19 готова До конца года ее хотят поставить другим странам
Как умеренное потребление алкоголя влияет на работу мозга и памяти
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Сингапурские ученые опять отодвинули дату окончания пандемии в России
Теперь это даже не начало августа
Сингапурские ученые опять отодвинули дату окончания пандемии в России Теперь это даже не начало августа
Какие звуки на будильнике сделают день продуктивным
Советуют ученые из Мельбурнского университета
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Плюс девять лет без болезней, если у вас достаточно денег
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Как правильное питание и спорт влияют на продолжительность жизни
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Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры
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В РАН вошли ученые, в чьих работах нашли лженауку
Избранные академики и членкоры продвигали гомеопатию
В РАН вошли ученые, в чьих работах нашли лженауку Избранные академики и членкоры продвигали гомеопатию
Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги
Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц
Орлица разорила ученых дорогими СМС из Ирана. Но «Мегафон» спишет долги Также оператор обещал разработать специальный с учетом миграции птиц
С 20 по 22 мая в петербургских барах проведут научный фестиваль Pint of Science
Ученые выступят с лекциями в Jawsspot, «Пино» и Lambic bar
С 20 по 22 мая в петербургских барах проведут научный фестиваль Pint of Science Ученые выступят с лекциями в Jawsspot, «Пино» и Lambic bar
Самые влиятельные фильмы в истории кино
Рейтинг составили итальянские ученые путем математического анализа
Самые влиятельные фильмы в истории кино Рейтинг составили итальянские ученые путем математического анализа
Исследователи Достоевского попросили разрешить расширение музея писателя
Соответствующее обращение направили врио губернатора Петербурга
Исследователи Достоевского попросили разрешить расширение музея писателя Соответствующее обращение направили врио губернатора Петербурга
Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата
Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %
Ученые прогнозируют дефицит пива и рост цен на него из-за изменений климата Цены на пиво в России могут вырасти на 30 %
Как фастфуд влияет на развитие депрессии
Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты
Как фастфуд влияет на развитие депрессии Во избежание депрессии ученые советуют придерживаться средиземноморской диеты
Как разговоры с детьми в раннем возрасте влияют на их развитие
Американские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 40 детей
Как разговоры с детьми в раннем возрасте влияют на их развитие Американские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 40 детей
Освободить из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева
С соответствующей просьбой к президенту России обратился Санкт-Петербургский союз ученых
Освободить из СИЗО обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева С соответствующей просьбой к президенту России обратился Санкт-Петербургский союз ученых
Молодым ученым предложили пройти стажировку в «Шанинке»
Она предполагает гранты четырех видов. Заявку можно подать до 20 августа
Молодым ученым предложили пройти стажировку в «Шанинке»
Она предполагает гранты четырех видов. Заявку можно подать до 20 августа
Как ожирение влияет на заразность гриппа
Ученые выяснили, что у людей с лишним весом период заразности для окружающих длится на полтора дня дольше
Как ожирение влияет на заразность гриппа Ученые выяснили, что у людей с лишним весом период заразности для окружающих длится на полтора дня дольше
Как грязный воздух связан с развитием диабета
Каждый седьмой пациент заболел диабетом из-за неблагополучной экологической ситуации