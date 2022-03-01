Разработчик HighLoad VPN обвиняет создателя сервиса в присвоении денег и обмане пользователей В ответ обвинителя называют агентом спецслужб
Журналисты издания «Проект» сообщили об угрозах из-за расследования о российских наемниках
Группы наемников связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина»
ЛГБТ-активисты попросили СК проверить создателей гомофобного проекта «Пила»
Авторы сайта включили в «список охоты» активистку Елену Григорьеву, убитую в Петербурге несколько дней назад
Родители аспиранта МГУ Азата Мифтахова рассказали об угрозах силовиков
Полицейские угрожают несовершеннолетней сестре студента преследованием и обещают поставить ее на учет
Главные глобальные угрозы здоровью по версии ВОЗ
В список впервые попал сознательный отказ от прививок
Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко оштрафовали на 160 тысяч (обновлено)
За комментарий «Сожгите его» о судье Криворучко
Студентка РАМ пожаловалась на угрозы полицейских за участие в «бессрочном протесте»
Девушке пообещали штрафы, за которые она не сможет расплатиться
Два концерта группы IC3PEAK оказались под угрозой отмены
Ранее выступлению группы в Нижнем Новгороде мешало МЧС, а в Казани концерт сорвали силовики
Хаски обвинил СК в срыве нескольких концертов
По словам рэпера, в его песнях усмотрели призывы к каннибализму и пропаганду нацизма
Глава Серпуховского района сообщил об угрозах властей Подмосковья
Ранее Александр Шестун согласовал митинг в пользу закрытия мусорного полигона «Лесная»
Россия пригрозила Великобритании ухудшением отношений после угроз журналистам
Посольство обвиняет Лондон в «антироссийской кампании» в СМИ
Из-за угроз журналистке Екатерине Винокуровой по поводу «Матильды» завели уголовное дело
Дело возбуждено по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»
Лидера «Христианского государства» задержали за призывы сжигать кинотеатры (обновлено)
Подробности задержания не уточняются
Журналисту Екатерине Винокуровой угрожают из-за материалов о Поклонской
«Если фильм выйдет, жди отвертки в бок в темное время суток в Измайловском районе», — написали ей на Facebook
Россия вошла в список восьми мировых угроз
Роста влияния России опасается треть участников международного опроса
Присяжная по делу об убийстве Немцова сообщила об угрозах в свой адрес
Ее исключили из коллегии через пять месяцев после начала процесса
Избитый волонтер Навального — об угрозах от оппозиционеров
По словам активиста, Навальный «допускает или провоцирует» травлю
Журналист «Ведомостей» заявил об угрозах перед публикацией о «Роснефти»
Публикация касалась расходов компании
На здание московского штаба Навального наклеили листовки с угрозами
В самом штабе до сих пор нет электричества
ФСБ предупредила об атаках иностранных спецслужб на финансовую систему России
Кибератаки начнутся после 5 декабря
Замглавреда «Новой газеты» отстранили за угрозы группам в соцсетях от имени ФСБ
Сергея Соколова отстранили от работы и проверяют информацию у том, что он угрожал администраторам групп о суициде
Полиция проигнорировала жалобу Немцова на угрозы за два месяца до его убийства
Теперь правоохранители пытаются установить, кто именно угрожал политику расправой
На Михаила Касьянова напали с тортом (обновлено)
Неизвестные атаковали оппозиционера в одном из ресторанов Москвы