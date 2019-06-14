Родители аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который проходит по делу о поджоге офиса «Единой России», рассказали об угрозах, которые поступают им от силовиков.

Полицейские Нижнекамска, где живут мать, отчим и сестра Мифтахова, вызывали их на беседы в УВД. Несовершеннолетней девушке, которая заканчивает девятый класс, угрожали преследованием, так как она расклеивает стикеры в поддержку брата. Ее обещали поставить на учет, а отчиму грозили проблемами на работе, если он не даст показания.

Кроме того, 6 июня двое сотрудников в штатском, которые уже посещали родственников Мифтахова после его задержания, пришли к семье домой и заявили, что, если бы Азат дал показания на нужных людей, его бы отпустили. По телефону сотрудник полиции заявил матери аспиранта, что ее сын виновен, и посоветовал «взяться за дочь». Адвокат студента Светлана Сидоркина подтвердила эту информацию.

Ранее сам Мифтахов пожаловался на давление в СИЗО. По его словам, в конце апреля его привели в комнату для следственных действий, где двое мужчин хотели поговорить с ним «неформально». Аспирант отказался, после чего ему угрожали проблемами с содержанием в изоляторе и вторым уголовным делом.