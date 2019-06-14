Родители аспиранта МГУ Азата Мифтахова рассказали об угрозах силовиков Полицейские угрожают несовершеннолетней сестре студента преследованием и обещают поставить ее на учет
Родители аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который проходит по делу о поджоге офиса «Единой России», рассказали об угрозах, которые поступают им от силовиков.
Полицейские Нижнекамска, где живут мать, отчим и сестра Мифтахова, вызывали их на беседы в УВД. Несовершеннолетней девушке, которая заканчивает девятый класс, угрожали преследованием, так как она расклеивает стикеры в поддержку брата. Ее обещали поставить на учет, а отчиму грозили проблемами на работе, если он не даст показания.
Кроме того, 6 июня двое сотрудников в штатском, которые уже посещали родственников Мифтахова после его задержания, пришли к семье домой и заявили, что, если бы Азат дал показания на нужных людей, его бы отпустили. По телефону сотрудник полиции заявил матери аспиранта, что ее сын виновен, и посоветовал «взяться за дочь». Адвокат студента Светлана Сидоркина подтвердила эту информацию.
Ранее сам Мифтахов пожаловался на давление в СИЗО. По его словам, в конце апреля его привели в комнату для следственных действий, где двое мужчин хотели поговорить с ним «неформально». Аспирант отказался, после чего ему угрожали проблемами с содержанием в изоляторе и вторым уголовным делом.
В первый раз Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельной бомбы, которую нашли в Балашихе. К нему более суток не пускали защитников, а после студент рассказал, что в полиции его избивали и пытали шуруповертом, из-за чего он пытался покончить с собой. Следствие связывает математика с анархистской организацией «Народная самооборона». «Мемориал» признал студента политзаключенным.
В суде Мифтахов назвал дело против него сфабрикованным. Его выпустили 7 февраля, так как основания для ареста «отпали», и тут же задержали снова — уже по делу о поджоге офиса «Единой России». Его обвиняют в хулиганстве по показаниям свидетеля в маске — тот опознал молодого человека по «выразительным бровям». 5 июня аспиранту продлили арест на два месяца. На судебных заседаниях приставы задерживали людей, которые пришли поддержать Мифтахова.
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