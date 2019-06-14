9 мая, воскресенье
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Новости14 июня 2019

Родители аспиранта МГУ Азата Мифтахова рассказали об угрозах силовиков Полицейские угрожают несовершеннолетней сестре студента преследованием и обещают поставить ее на учет

РедакторАлена Дергачева

Родители аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который проходит по делу о поджоге офиса «Единой России», рассказали об угрозах, которые поступают им от силовиков.

Полицейские Нижнекамска, где живут мать, отчим и сестра Мифтахова, вызывали их на беседы в УВД. Несовершеннолетней девушке, которая заканчивает девятый класс, угрожали преследованием, так как она расклеивает стикеры в поддержку брата. Ее обещали поставить на учет, а отчиму грозили проблемами на работе, если он не даст показания.

Кроме того, 6 июня двое сотрудников в штатском, которые уже посещали родственников Мифтахова после его задержания, пришли к семье домой и заявили, что, если бы Азат дал показания на нужных людей, его бы отпустили. По телефону сотрудник полиции заявил матери аспиранта, что ее сын виновен, и посоветовал «взяться за дочь». Адвокат студента Светлана Сидоркина подтвердила эту информацию. 

Ранее сам Мифтахов пожаловался на давление в СИЗО. По его словам, в конце апреля его привели в комнату для следственных действий, где двое мужчин хотели поговорить с ним «неформально». Аспирант отказался, после чего ему угрожали проблемами с содержанием в изоляторе и вторым уголовным делом.

 В первый раз Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельной бомбы, которую нашли в Балашихе. К нему более суток не пускали защитников, а после студент рассказал, что в полиции его избивали и пытали шуруповертом, из-за чего он пытался покончить с собой. Следствие связывает математика с анархистской организацией «Народная самооборона». «Мемориал» признал студента политзаключенным.

 В суде Мифтахов назвал дело против него сфабрикованным. Его выпустили 7 февраля, так как основания для ареста «отпали», и тут же задержали снова — уже по делу о поджоге офиса «Единой России». Его обвиняют в хулиганстве по показаниям свидетеля в маске — тот опознал молодого человека по «выразительным бровям». 5 июня аспиранту продлили арест на два месяца. На судебных заседаниях приставы задерживали людей, которые пришли поддержать Мифтахова.

Источники: «МБХ медиа», «ОВД-инфо»

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

ТАСС: СКР смягчил обвинение московскому школьнику по делу об изготовлении бомбы

Следствие не подтвердило, что подросток действовал в составе организованной группы

ТАСС: СКР смягчил обвинение московскому школьнику по делу об изготовлении бомбы
Следствие не подтвердило, что подросток действовал в составе организованной группы

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову снова продлили арест на месяц (обновлено)

В первую минуту заседания его удалили из зала, так как он отказался встать во время ответа судье

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову снова продлили арест на месяц (обновлено)
В первую минуту заседания его удалили из зала, так как он отказался встать во время ответа судье

На марше в поддержку Голунова задержали более 540 человек (обновлено)

Пять человек, задержанных на акции, провели ночь в ОВД

На марше в поддержку Голунова задержали более 540 человек (обновлено)
Пять человек, задержанных на акции, провели ночь в ОВД

Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников

Его увезли из ОВД в больницу

Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников
Его увезли из ОВД в больницу

Тэги

Сюжет

Люди

Прочее

Новое и лучшее

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

Как сделать квартиру удобной для жизни

30+ главных событий на майских каникулах

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Первая полоса

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom
10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году

10 альбомов, которые вы могли пропустить в 2021 году
Ирландец For Those I Love, «ИХНАБТБ» и норвежский постпанк Pom Pom

Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни
Как сделать квартиру удобной для жизни

Как сделать квартиру удобной для жизни

30+ главных событий на майских каникулах
30+ главных событий на майских каникулах Концерт Луны, открытие Никольских рядов, «Ночь в Манеже» и джазовый фестиваль Rainy Days
30+ главных событий на майских каникулах

30+ главных событий на майских каникулах
Концерт Луны, открытие Никольских рядов, «Ночь в Манеже» и джазовый фестиваль Rainy Days

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах
Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой

Как быть счастливым без денег, не плакать о потерянных биткоинах и смириться с удаленкой
Наши лучшие истории о работе, бизнесе, заработках и тратах

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани
Чем заняться в Петербурге на майских праздниках

Чем заняться в Петербурге на майских праздниках
Новые красивые магазины, корюшка, бары в Квартале писателей, неочевидные идеи для прогулок и бани

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг
Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Как ухаживать за волосами и выбрать подходящую расческу, нужно ли менять зубную щетку каждый месяц и чем опасен пирсинг

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

10 музыкальных историй этого года
10 музыкальных историй этого года Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай
10 музыкальных историй этого года

10 музыкальных историй этого года
Кирилл Иванов рассказывает про все альбомы «СБПЧ», а адвокат Оксимирона и Славы КПСС объясняет, почему лучший — Замай

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире
Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Как разобрать, обустроить и озеленить балкон в квартире

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы
Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах

Сколько стоит квартира, поездка на катере и пляжный фастфуд на российских курортах
Сочи, Туапсе, Геленджик и другие города, куда можно попасть без визы

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае И что со всем этим готовить
Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае

Сезон сморчков, черешня и клубника: Что покупать на рынке в мае
И что со всем этим готовить

Куда можно поехать в отпуск
Куда можно поехать в отпуск От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень
Куда можно поехать в отпуск

Куда можно поехать в отпуск
От ближайшего Подмосковья до заграничных курортов и сибирских деревень

Где гулять в Москве
Где гулять в Москве 9 маршрутов и музыка для них
Где гулять в Москве

Где гулять в Москве
9 маршрутов и музыка для них

Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома
Как приготовить пасхальный кулич дома

Как приготовить пасхальный кулич дома

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village
Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Главреды вспоминают лучшие тексты The Village

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе Отвечаем на рабочие вопросы в День труда
Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе

Как увольняться, спрашивать о зарплате и противостоять манипуляциям на работе
Отвечаем на рабочие вопросы в День труда

Как в инстаграме появились сторис
Как в инстаграме появились сторис И почему Facebook так и не купил Snapchat
Как в инстаграме появились сторис

Как в инстаграме появились сторис
И почему Facebook так и не купил Snapchat

Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place
Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place
Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place

Ognivo на Васильевском острове, Sixty Four на Мойке, пекарня Hobz и Soul Place

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо
Как тратить деньги и зарабатывать на этом Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис
Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Гид по Гатчине — новой столице Ленобласти

Подпишитесь на рассылку