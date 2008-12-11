Faces & Laces Locals объявили первую волну лайн-апа Black Market (обновлено)
Он будет приурочен к «черной пятнице»
На «Хлебозаводе» откроется фотовыставка уличной моды Москвы
1 июня там пройдут лекции об осознанном потреблении и презентация устойчивой коллекции
Паблик Ömankö запустил сайт о моде и уличной культуре
Издание рассказывает о кроссовках, арте и музыке в новом формате
Почему гопники носят шапки выше ушей? Th Village продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни в городе, которыми задаются наши читатели
Почему гопники носят шапки выше ушей? Th Village продолжает отвечать на самые странные вопросы о жизни в городе, которыми задаются наши читатели
Российская марка Code Red открыла собственный магазин
На Пушечной заработал магазин российской марки уличной одежды Code Red.
Хельсинки – LOOKS Из Санкт – Петербурга до Финляндии на микроавтобусе 8 часов. Небольшой промежуток трассы, и ты уже в пространстве дешевых европейских распродаж и смешных сэконд-хэндов.