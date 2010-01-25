«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах
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The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
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«Яндекс» назвал самую длинную, короткую и кривую улицы Петербурга
Компания выпустила исследование по данным «Яндекс.Карт»
Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург
Чиновники утверждают, что на этом настаивают местные жители
План благоустройства улиц Москвы за миллиард рублей
Мэрия просит разработать концепцию развития площадей, освобождённых от самостроя
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В новогоднюю ночь перекроют Невский, Дворцовую и Биржевую площади и несколько улиц
The Village составил карту закрытых для машин улиц.