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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Невский проспект включили в список самых красивых улиц мира

Перечень составил CNN Travel

Невский проспект включили в список самых красивых улиц мира

Самые дорогие улицы мира

Столешников переулок сдает позиции

Самые дорогие улицы мира

Самые дорогие улицы мира

Столешников переулок удержался в топ-20 рейтинга

Самые дорогие улицы мира

«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах

Для этого активисты пройдут специальное обучение

«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах

Акция в поддержку Навального, рэп-баттл депутатов и ресторанный фестиваль

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Акция в поддержку Навального, рэп-баттл депутатов и ресторанный фестиваль

Самые необычные улицы России

«Яндекс.Карты» изучили около 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов

Самые необычные улицы России

«Яндекс» назвал самую длинную, короткую и кривую улицы Петербурга

Компания выпустила исследование по данным «Яндекс.Карт»

«Яндекс» назвал самую длинную, короткую и кривую улицы Петербурга

Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург

Чиновники утверждают, что на этом настаивают местные жители

Перенести стену Цоя в «Лужники» или Санкт-Петербург

Назвать улицу в Москве в честь Фиделя Кастро

Также политику предлагают поставить памятник

Назвать улицу в Москве в честь Фиделя Кастро

Названа самая дорогая улица в России

В мировом рейтинге она заняла 19-ю строчку

Названа самая дорогая улица в России

План благоустройства улиц Москвы за миллиард рублей

Мэрия просит разработать концепцию развития площадей, освобождённых от самостроя

План благоустройства улиц Москвы за миллиард рублей

Урбанист Майкл Мехаффи — о том, как сделать улицы лучше
Урбанист Майкл Мехаффи — о том, как сделать улицы лучше Известный эксперт по городскому планированию рассказал The Village о проблемах Москвы и признаках идеальной улицы
Урбанист Майкл Мехаффи — о том, как сделать улицы лучше

Урбанист Майкл Мехаффи — о том, как сделать улицы лучше
Известный эксперт по городскому планированию рассказал The Village о проблемах Москвы и признаках идеальной улицы

В новогоднюю ночь перекроют Невский, Дворцовую и Биржевую площади и несколько улиц

The Village составил карту закрытых для машин улиц.

В новогоднюю ночь перекроют Невский, Дворцовую и Биржевую площади и несколько улиц

Место покоя на набережных и узких улицах Чуть меньше двух лет назад я покинула москву и субботним рейсом без обратного билета отбыла в Прагу. Я летела в неизвестность, а обрела неведомое прежде чувство единения с городом и умиротворения

Место покоя на набережных и узких улицах

В Москве появится система информирования для иностранцев В ближайшее время власти будут решать проблему ориентирования иностранных туристов в столице

В Москве появится система информирования для иностранцев

Городские улицы будут очищать вакуумными пылесосами Для очистки городских улиц от пыли будут использовать вакуумные пылесосы. Об этом распорядился мэр Сергей Собянин

Городские улицы будут очищать вакуумными пылесосами

Мэрия хочет переименовать несколько центральных улиц города Столичная мэрия намерена продолжить возвращение улицам города исторических названий

Мэрия хочет переименовать несколько центральных улиц города

Про необычные улицы Самая узкая улица

Про необычные улицы

Drowned World   Мне бы очень хотелось рассказать и показать Вам, любимый мною, город через видение моего друга - фотографа Сергея Михитарова. 

Drowned World