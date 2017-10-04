Потоп на юге Москвы Движение частично перекрыли
Панорамы Москвы во время самоизоляции Без людей и машин
За год в Москве обустроят 45 улиц и 183 парка
Между Арбатом и Пречистенкой создадут новое общественное пространство
За год в Москве обустроят 45 улиц и 183 парка Между Арбатом и Пречистенкой создадут новое общественное пространство
Самые дорогие улицы мира Столешников переулок сдает позиции
Благоустройство Рождественки и соседних улиц завершилось
На обновленных тротуарах разместили фонари в историческом стиле
Благоустройство Рождественки и соседних улиц завершилось На обновленных тротуарах разместили фонари в историческом стиле
Возле Патриарших прудов благоустроят переулки
После обновления появятся газоны, парковки, скамейки и фонари
Возле Патриарших прудов благоустроят переулки После обновления появятся газоны, парковки, скамейки и фонари
Часть улиц в Нагатинском затоне закроют на два года для строительства метро (обновлено)
На этом участке появятся две новые станции БКЛ
Часть улиц в Нагатинском затоне закроют на два года для строительства метро (обновлено) На этом участке появятся две новые станции БКЛ
Самые загруженные улицы в центре Москвы
Перегруженность парковок негативно влияет на дорожную ситуацию 200 улиц внутри Садового кольца
Самые загруженные улицы в центре Москвы Перегруженность парковок негативно влияет на дорожную ситуацию 200 улиц внутри Садового кольца
Самые дорогие улицы мира Столешников переулок удержался в топ-20 рейтинга
«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах
Для этого активисты пройдут специальное обучение
«Молодая гвардия» научит патриотов борьбе с оппозицией на улицах Для этого активисты пройдут специальное обучение
В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий
В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки
В 2018 году в Москве появится больше зеленых территорий В программу благоустройства включены территории Садового кольца и парки
Улицу в районе Аэропорт назовут в честь Юрия Никулина
Наименования появятся еще у четырех участков
Улицу в районе Аэропорт назовут в честь Юрия Никулина Наименования появятся еще у четырех участков
Жителей домов возле Калужского шоссе защитят от шума
Вдоль трассы установят шумозащиту длиной более семи километров
Жителей домов возле Калужского шоссе защитят от шума Вдоль трассы установят шумозащиту длиной более семи километров
Столешников переулок вошел в топ-15 самых дорогих в мире улиц для аренды
По сравнению с прошлым годом он поднялся на четыре позиции
Столешников переулок вошел в топ-15 самых дорогих в мире улиц для аренды По сравнению с прошлым годом он поднялся на четыре позиции
Средняя скорость потока машин увеличилась благодаря программе «Моя улица»
На благоустроенных улицах также стали больше фотографироваться
Средняя скорость потока машин увеличилась благодаря программе «Моя улица» На благоустроенных улицах также стали больше фотографироваться
Три улицы назвали в честь режиссера, архитектора и разведчицы
В Москве появятся улицы Рязанова, Белопольского и Воскресенской
Три улицы назвали в честь режиссера, архитектора и разведчицы В Москве появятся улицы Рязанова, Белопольского и Воскресенской
Улицу в Москве назовут в честь известного географа
Улица Анучина появится возле МГУ, где он работал
Улицу в Москве назовут в честь известного географа Улица Анучина появится возле МГУ, где он работал
В Северном административном округе перекроют две улицы
Перекрытия введут из-за проведения футбольного матча
В Северном административном округе перекроют две улицы Перекрытия введут из-за проведения футбольного матча
Самые необычные улицы России
«Яндекс.Карты» изучили около 560 тысяч улиц в 43 тысячах населенных пунктов