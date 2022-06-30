Пускать на очные занятия только вакцинированных от коронавируса студентов
Бывшую семинаристку ВШЭ Анну Велликок отправили в Сахарово. Более 100 преподавателей Вышки потребовали вернуть ей работу
Как будет работать первый в России свободный университет
Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
Доцента ВШЭ сняли с должности из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе (обновлено)
Первым пострадает факультет гуманитарных наук
На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания
В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права
Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги
«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»
Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях
Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы
Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)
Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране
Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение
50%-ная скидка за неполное образование
В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России
Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ
Часть иногородних студентов ВШЭ лишат права на общежитие
Университет перейдет на новую модель размещения в общежитиях в 2021 году
ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза
А поддержку студорганизаций сократят
На образовательной выставке в Москве расскажут, как учиться за рубежом бесплатно
О поступлении в российские вузы расскажут тоже
В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет
Садовничий руководит университетом дольше, чем Путин страной
Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме
Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки
В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России
Лучшие показатели у МГУ
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца
«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно
А студентам отменили все онлайн-курсы, которые можно было зачесть в диплом
В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр
Изначально организаторы планировали провести на Хохловской площади митинг, но его не согласовали
Что важнее всего для студентов при выборе работы
Также специалисты узнали, сколько хотят получать ученики ведущих вузов
Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре
Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов
Сколько стоит снять жилье рядом с вузами Москвы
Больше всего придется платить студентам МГИМО, РАНХиГС и РГГУ
В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России
МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций
Cтудентов, которые не вернулись работать в Россию, освободили от штрафов за гранты
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
МГУ показал лучший с 2005 года результат в рейтинге QS
Тем временем Новосибирский университет обогнал СПбГУ
ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть
«Неправильные» профессора могут остаться без работы
«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)
Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России
ВШЭ вместе с ЦОДД запустит магистерскую программу «Транспортное планирование»
Прием ведется на конкурсной основе — предусмотрено 20 бюджетных и десять платных
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE
МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав
В академии объяснили СМС матери внутренними правилами
Московские университеты откроют бесплатные факультативы для всех желающих
Занятия будут проходить в рамках пилотного проекта «Университеты округу»
Как будет выглядеть новый корпус РЭУ имени Плеханова в стиле хай-тек
Дизайн здания утвердила Москомархитектура
В общежитии московского Геологоразведочного университета прошли обыски
Один из студентов рассказал о 200 задержанных
Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов
Первое место у США
МГУ стал лидером среди вузов России по трем категориям предметного рейтинга RUR
В категории «Естественные науки» первое место среди отечественных университетов занял МФТИ
Студенты организуют акцию Recycle It! по сбору макулатуры в вузах
Мобильные пункты появятся с 12 по 18 ноября
МГУ признали лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии
На втором и третьем месте НГУ и СПбГУ
Студенты начали сбор подписей за повышение стипендий до уровня МРОТ
Движение «За стипендии!» создали студенты московских вузов
ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами
Перейти к онлайн-образованию университет планирует в течение пяти лет
В Москве хотят создать российский «Хогвартс»
По задумке, выпускники «университета магии» получат дипломы о высшем образовании