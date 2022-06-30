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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

обновлено

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

Университеты Чехии ограничат места для студентов ИТ-специальностей из России
30 июня 2022

Университеты Чехии ограничат места для студентов ИТ-специальностей из России

Сайты российских вузов подверглись кибератаке
20 июня 2022

Сайты российских вузов подверглись кибератаке

4 мая 2022

Российские университеты потеряли доступ к базе научной литературы WoS

Отдавать 10 % бюджетных мест в вузах детям ветеранов боевых действий
Предложение дня
28 апреля 2022

Отдавать 10 % бюджетных мест в вузах детям ветеранов боевых действий

МГУ больше не входит топ-200 университетов мира
Рейтинг
25 апреля 2022

МГУ больше не входит топ-200 университетов мира

В новом учебному году вузы не будут повышать цены на обучение
21 апреля 2022

В новом учебному году вузы не будут повышать цены на обучение

Минобрнауки: вузам необязательно переносить видео на RuTube и VK.Video
обновлено2 апреля 2022

Минобрнауки: вузам необязательно переносить видео на RuTube и VK.Video

Россиян, отчисленных из европейских университетов, примут учиться бесплатно
31 марта 2022

Россиян, отчисленных из европейских университетов, примут учиться бесплатно

Предложение дня
обновлено17 июня 2021

Пускать на очные занятия только вакцинированных от коронавируса студентов

Бывшую семинаристку ВШЭ Анну Велликок отправили в Сахарово. Более 100 преподавателей Вышки потребовали вернуть ей работу
обновлено13 февраля 2021

Бывшую семинаристку ВШЭ Анну Велликок отправили в Сахарово. Более 100 преподавателей Вышки потребовали вернуть ей работу

6 октября 2020

«РБК»: Ректор МГИМО уйдет в отставку

Как будет работать первый в России свободный университет
Как будет работать первый в России свободный университет Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»
Как будет работать первый в России свободный университет

Как будет работать первый в России свободный университет
Проект создают уволенные преподаватели «Вышки»

27 августа 2020

Бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет»

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве Что болит у москвичей и как это решить
Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
СПЕЦПРОЕКТ

Умный город: Как решают проблемы транспорта в Москве
Что болит у москвичей и как это решить

Доцента ВШЭ сняли с должности из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе (обновлено)

Первым пострадает факультет гуманитарных наук

Доцента ВШЭ сняли с должности из-за поста в фейсбуке о сокращениях в вузе (обновлено)

Лучшие вузы России по версии Forbes

Первое место в этом году заняла «Вышка»

Лучшие вузы России по версии Forbes

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

«У него безупречная репутация „дедушки“ кафедры»

Обвиненный в домогательствах профессор МГУ приглашал студентку на свидание и хотел послать ей деньги

Как выглядит копия РНИМУ имени Пирогова в Minecraft

Новый тренд в образовании

Как выглядит копия РНИМУ имени Пирогова в Minecraft

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)

Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране

Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

50%-ная скидка за неполное образование

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

Новый опыт для студентов

МГУ проведет госэкзамены и защиту дипломов онлайн

«Шанинке» вернули государственную аккредитацию

Теперь студенты получат дипломы гособразца

«Шанинке» вернули государственную аккредитацию

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

Лидером остается МГУ, но лучшая динамика — у ВШЭ

В топ-50 предметного рейтинга QS стало больше вузов из России

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

МГУ единственный в топ-5

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

Часть иногородних студентов ВШЭ лишат права на общежитие

Университет перейдет на новую модель размещения в общежитиях в 2021 году

Часть иногородних студентов ВШЭ лишат права на общежитие

Лучшие вузы России, по мнению самих граждан

Лидеры все те же

Лучшие вузы России, по мнению самих граждан

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

А поддержку студорганизаций сократят

ВШЭ хочет ограничить публичную деятельность студентов и преподавателей вне вуза

На образовательной выставке в Москве расскажут, как учиться за рубежом бесплатно

О поступлении в российские вузы расскажут тоже

На образовательной выставке в Москве расскажут, как учиться за рубежом бесплатно

В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет

Садовничий руководит университетом дольше, чем Путин страной

В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

Лучшие показатели у МГУ

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

Раньше срок составлял только четыре месяца

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно

А студентам отменили все онлайн-курсы, которые можно было зачесть в диплом

«Истфак совсем обнищал»: Ученый РАН рассказал, что МГУ предложил сотрудникам работать бесплатно

В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр

Изначально организаторы планировали провести на Хохловской площади митинг, но его не согласовали

В «Яме» запланировали дискуссию в поддержку студентов-политзаключенных. МВД решило закрыть амфитеатр

Что важнее всего для студентов при выборе работы

Также специалисты узнали, сколько хотят получать ученики ведущих вузов

Что важнее всего для студентов при выборе работы

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре

Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре

Сколько стоит снять жилье рядом с вузами Москвы

Больше всего придется платить студентам МГИМО, РАНХиГС и РГГУ

Сколько стоит снять жилье рядом с вузами Москвы

В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России

МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций

В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России

Cтудентов, которые не вернулись работать в Россию, освободили от штрафов за гранты

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Cтудентов, которые не вернулись работать в Россию, освободили от штрафов за гранты

МГУ показал лучший с 2005 года результат в рейтинге QS

Тем временем Новосибирский университет обогнал СПбГУ

МГУ показал лучший с 2005 года результат в рейтинге QS

ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть

«Неправильные» профессора могут остаться без работы

ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть

«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)

Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России

«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)

ВШЭ вместе с ЦОДД запустит магистерскую программу «Транспортное планирование»

Прием ведется на конкурсной основе — предусмотрено 20 бюджетных и десять платных

ВШЭ вместе с ЦОДД запустит магистерскую программу «Транспортное планирование»

Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE

МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка

Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE

РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав

В академии объяснили СМС матери внутренними правилами

РАНХиГС сообщил родителям студентки об отчислении. Девушка обвинила вуз в нарушении ее прав

Московские университеты откроют бесплатные факультативы для всех желающих

Занятия будут проходить в рамках пилотного проекта «Университеты округу»

Московские университеты откроют бесплатные факультативы для всех желающих

Как будет выглядеть новый корпус РЭУ имени Плеханова в стиле хай-тек

Дизайн здания утвердила Москомархитектура

Как будет выглядеть новый корпус РЭУ имени Плеханова в стиле хай-тек

Обязать родителей содержать детей-студентов

Даже если они трудоспособные

Обязать родителей содержать детей-студентов

Лучшие вузы для подготовки чиновников

Исследование провела группа «Интерфакс»

Лучшие вузы для подготовки чиновников

В общежитии московского Геологоразведочного университета прошли обыски

Один из студентов рассказал о 200 задержанных

В общежитии московского Геологоразведочного университета прошли обыски

Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов

Первое место у США

Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов

МГУ стал лидером среди вузов России по трем категориям предметного рейтинга RUR

В категории «Естественные науки» первое место среди отечественных университетов занял МФТИ

МГУ стал лидером среди вузов России по трем категориям предметного рейтинга RUR

Студенты организуют акцию Recycle It! по сбору макулатуры в вузах

Мобильные пункты появятся с 12 по 18 ноября

Студенты организуют акцию Recycle It! по сбору макулатуры в вузах

МГУ признали лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии

На втором и третьем месте НГУ и СПбГУ

МГУ признали лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии

Студенты начали сбор подписей за повышение стипендий до уровня МРОТ

Движение «За стипендии!» создали студенты московских вузов

Студенты начали сбор подписей за повышение стипендий до уровня МРОТ

ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами

Перейти к онлайн-образованию университет планирует в течение пяти лет

ВШЭ полностью заменит традиционные лекции онлайн-курсами

В Москве хотят создать российский «Хогвартс»

По задумке, выпускники «университета магии» получат дипломы о высшем образовании

В Москве хотят создать российский «Хогвартс»

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