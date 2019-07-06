Студентам, которые получили гранты на обучение за рубежом и после этого не вернулись работать в Россию, больше не придется платить за это штрафы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Россияне, которые сами поступили в иностранный вуз, по закону могут претендовать на государственные гранты, которые позволяют им оплатить обучение. Согласно указу 2013 года, если выпускники не устроились в российскую компанию, они должны вернуть государству субсидию и выплатить штраф в двукратном размере гранта.

Несмотря на то что штраф отменили, выпускники иностранных вузов все равно должны будут вернуть сумму гранта, если не устроились к российскому работодателю.