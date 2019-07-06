Cтудентов, которые не вернулись работать в Россию, освободили от штрафов за гранты Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Студентам, которые получили гранты на обучение за рубежом и после этого не вернулись работать в Россию, больше не придется платить за это штрафы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Россияне, которые сами поступили в иностранный вуз, по закону могут претендовать на государственные гранты, которые позволяют им оплатить обучение. Согласно указу 2013 года, если выпускники не устроились в российскую компанию, они должны вернуть государству субсидию и выплатить штраф в двукратном размере гранта.
Несмотря на то что штраф отменили, выпускники иностранных вузов все равно должны будут вернуть сумму гранта, если не устроились к российскому работодателю.
Источник: «Интерфакс»
Читайте также:
«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)
Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России
«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено) Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России
Ректоры российских вузов с самыми большими доходами
В четвертый раз подряд список возглавил научный руководитель Владимира Путина
Ректоры российских вузов с самыми большими доходами В четвертый раз подряд список возглавил научный руководитель Владимира Путина
ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть
«Неправильные» профессора могут остаться без работы
ВШЭ расформирует департамент, преподаватели которого критикуют власть «Неправильные» профессора могут остаться без работы
«Макдоналдс» открыл в Москве «Университет гамбургерологии» (обновлено)
Его выпускники смогут получить профессиональное образование, соответствующее высшему в России