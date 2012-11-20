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Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Галерея
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
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Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров
Галерея

Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет

Новости

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ

Стройку планируют завершить к 2020 году

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Новости

Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ Стройку планируют завершить к 2020 году

Что будут строить вместо хрущевок
Архитектура
Что будут строить вместо хрущевокПоказываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
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Что будут строить вместо хрущевок
Архитектура

Что будут строить вместо хрущевок Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского

Город

В «Москва-Сити» появится здание по проекту UNK project

Институт «Стрелка» обнародовал победителя конкурса на проект комплеса «Империя Тауэр» в «Москва-Сити».

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Город

В «Москва-Сити» появится здание по проекту UNK project Институт «Стрелка» обнародовал победителя конкурса на проект комплеса «Империя Тауэр» в «Москва-Сити».

Офис недели (Москва): UNK project
Интерьер недели
Офис недели (Москва): UNK projectОфис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.
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Офис недели (Москва): UNK project
Интерьер недели

Офис недели (Москва): UNK project Офис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.