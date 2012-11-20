Галерея
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
Галерея
Посмотрите на будущую штаб-квартиру «Роскомоса» высотой 248 метров Власти утвердили проект Национального космического центра в Филях. Вот каким он будет
Новости
Каким будет павильон атомной энергии на ВДНХ Стройку планируют завершить к 2020 году
Архитектура
Что будут строить вместо хрущевокПоказываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Архитектура
Что будут строить вместо хрущевок Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Город
В «Москва-Сити» появится здание по проекту UNK project
Институт «Стрелка» обнародовал победителя конкурса на проект комплеса «Империя Тауэр» в «Москва-Сити».
Город
В «Москва-Сити» появится здание по проекту UNK project Институт «Стрелка» обнародовал победителя конкурса на проект комплеса «Империя Тауэр» в «Москва-Сити».
Интерьер недели
Офис недели (Москва): UNK projectОфис архитектурного бюро UNK project в бывшем цехе по производству реактивных двигателей.
Интерьер недели