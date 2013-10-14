Улицы в центре Москвы перекроют из-за патриотического митинга Ограничения снимут в 14:00
Как выглядит Москва после «Моей улицы» Садовое кольцо, Тверская Застава, Хохловская площадь и другие объекты благоустройства
В Москве открыли прогулочную аллею вдоль Старой площади
Протяженность аллеи, протянувшейся от Ильинки до Варварки, составляет почти один километр
В Москве открыли прогулочную аллею вдоль Старой площади Протяженность аллеи, протянувшейся от Ильинки до Варварки, составляет почти один километр
Во время празднования Дня России в Москве ограничат движение
Ограничения движения в центре продлятся до утра вторника
Во время празднования Дня России в Москве ограничат движение Ограничения движения в центре продлятся до утра вторника
На улицах вокруг «Зарядья» начался ремонт коммуникаций
Полностью перекрывать движение транспорта на время работ не планируется
На улицах вокруг «Зарядья» начался ремонт коммуникаций Полностью перекрывать движение транспорта на время работ не планируется
Лес у Красных Ворот и стена Белого города: Как изменится Москва после реконструкции Изучаем проекты благоустройства центральных улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица — 2017»
«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году
В обновленный список попали 24 постройки
«Архнадзор» внес в «Черную книгу» исторические здания Москвы, утраченные в 2016 году В обновленный список попали 24 постройки
В Москве сносят последние сохранившиеся дома старого Зарядья
Речь идет о двух домах на улице Варварке
В Москве сносят последние сохранившиеся дома старого Зарядья
Речь идет о двух домах на улице Варварке
Движение в центре Москвы ограничат 6 и 7 ноября
Ограничения вводят в связи с празднованием 74-й годовщины военного парада 1941 года
Движение в центре Москвы ограничат 6 и 7 ноября Ограничения вводят в связи с празднованием 74-й годовщины военного парада 1941 года
Московские власти готовы потратить больше 33 миллионов рублей на баннер ко дню 70-летия Победы
Заявки для участия в тендере на изготовление баннера принимаются до 10 апреля
Московские власти готовы потратить больше 33 миллионов рублей на баннер ко дню 70-летия Победы
Заявки для участия в тендере на изготовление баннера принимаются до 10 апреля
Варварку сделают пешеходной
Улица в центре Москвы станет ещё одной городской пешеходной зоной
Варварку сделают пешеходной Улица в центре Москвы станет ещё одной городской пешеходной зоной
Собянин предложил сделать Варварку пешеходной
Мэр Москвы Сергей Собянин хочет сделать пешеходной улицу Варварка в центре Москвы.
Собянин предложил сделать Варварку пешеходной Мэр Москвы Сергей Собянин хочет сделать пешеходной улицу Варварка в центре Москвы.
Реставрация Английского подворья может начаться в этом году
До конца года могут стартовать реставрационные работы в Английском подворье на улице Варварка.