Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы

Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.