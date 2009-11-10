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США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско

Также до 2 сентября будут закрыты дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке

США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско
Также до 2 сентября будут закрыты дипломатические объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке

Назвать именем Немцова улицу перед посольством России в США

В американском сенате полагают, что это позволит напомнить Кремлю, что «притеснение оппозиционеров» в России «не останется незамеченным»

Назвать именем Немцова улицу перед посольством России в США
В американском сенате полагают, что это позволит напомнить Кремлю, что «притеснение оппозиционеров» в России «не останется незамеченным»

Как сочинские псы попадают в капиталистический рай
Как сочинские псы попадают в капиталистический рай Зимой 2014 года в Сочи появился первый частный собачий приют «ПовоДог». Уже в марте десять собак нашли новых хозяев в Вашингтоне. The Village узнал, как российские псы попадают в США
Как сочинские псы попадают в капиталистический рай

Как сочинские псы попадают в капиталистический рай
Зимой 2014 года в Сочи появился первый частный собачий приют «ПовоДог». Уже в марте десять собак нашли новых хозяев в Вашингтоне. The Village узнал, как российские псы попадают в США

Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.
Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы

Как у них: Что готовят на Рождество и Новый год жители Рима, Вашингтона, Каталонии, Боготы
Огненная вода на сахарном тростнике в Боготе, домашний хлеб с монетами в Скопье и пирог с тыквой и пеканскими орехами в Вашингтоне — The Village узнал, что готовят на Рождество в разных странах.

Иностранный опыт: Как превратить криминальное гетто в Вашингтоне в престижный район
Иностранный опыт: Как превратить криминальное гетто в Вашингтоне в престижный район Рестораны, бары и кофешопы на месте старых забегаловок с фастфудом, гранты на $85 000 для владельцев малого бизнеса и налог на разруху — The Village узнал, как окраина Вашингтона стала новым центром.
Иностранный опыт: Как превратить криминальное гетто в Вашингтоне в престижный район

Иностранный опыт: Как превратить криминальное гетто в Вашингтоне в престижный район
Рестораны, бары и кофешопы на месте старых забегаловок с фастфудом, гранты на $85 000 для владельцев малого бизнеса и налог на разруху — The Village узнал, как окраина Вашингтона стала новым центром.

Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя

Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя
Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.

Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира

Сайт по поиску и бронированию жилья Airbnb объявил о запуске приложения Airbnb Neighborhoods, которое поможет пользователям сайта лучше ориентироваться в городе их пребывания.

Airbnb запустили приложение-гид по крупным городам мира
Сайт по поиску и бронированию жилья Airbnb объявил о запуске приложения Airbnb Neighborhoods, которое поможет пользователям сайта лучше ориентироваться в городе их пребывания.

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице Этой весной мне посчастливилось побывать в столице США - Вашингтоне. Цель поездки была, скажем так, учебной, поэтому на фотографирование и прогулки по городу было не так много времени, но все равно у меня осталась масса впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Я разбил информацию на отдельные факты о Вашингтоне, округ Колумбия, и его обитателях.

Washington, DC – 29 фактов об американцах и их столице
Этой весной мне посчастливилось побывать в столице США - Вашингтоне. Цель поездки была, скажем так, учебной, поэтому на фотографирование и прогулки по городу было не так много времени, но все равно у меня осталась масса впечатлений, которыми хотелось бы поделиться. Я разбил информацию на отдельные факты о Вашингтоне, округ Колумбия, и его обитателях.