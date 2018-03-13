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МЧС предупредило москвичей о грозе, сильном ливне и ветре 7 августа

МЧС предупредило москвичей о грозе, сильном ливне и ветре 7 августа

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра

Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург Падающий Кремль и летающие мусорные баки
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург

Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Падающий Кремль и летающие мусорные баки

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели

В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели

К выходным в Москве резко похолодает

А ближайшие дни в городе объявил желтый уровень опасности

К выходным в Москве резко похолодает

В Москве до вторника объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

Зато 5 ноября потеплеет до 12 градусов

В Москве до вторника объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

В московских аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов

В городе усилился ветер

В московских аэропортах задержано и отменено более 30 рейсов

В Москве ожидается сильный ветер. В аэропортах уже задержали 40 рейсов

Плохая погода сохранится до завтрашнего утра

В Москве ожидается сильный ветер. В аэропортах уже задержали 40 рейсов

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

До вечера ожидаются порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре

Москвичей предупредили о ветре до 25 метров в секунду

В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Москвичей предупредили о ветре до 25 метров в секунду

В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна»

В понедельник температура начнет медленно расти

В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна»

МЧС предупредило о грозе и штормовом ветре в ближайшие часы

Непогода продлится до 20:00

МЧС предупредило о грозе и штормовом ветре в ближайшие часы

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре

В Москве на завтра объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра, грозы и риска пожаров

Пожароопасная обстановка продлится до 4 июня

В Москве на завтра объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра, грозы и риска пожаров

Завтра москвичей ожидает гроза и сильный ветер

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности

Завтра москвичей ожидает гроза и сильный ветер

В начале недели в Москве ожидаются грозовые ливни

Ближе к выходным жара в столице немного спадет

В начале недели в Москве ожидаются грозовые ливни

Десять человек пострадали в Москве из-за упавших деревьев (обновлено)

Ранее МЧС предупредило горожан о сильном ветре и грозе

Десять человек пострадали в Москве из-за упавших деревьев (обновлено)

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре

В Москве может выпасть до 30 % месячной нормы осадков

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра (обновлено)

Сегодня и завтра порывы достигнут 15–17 метров в секунду

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра (обновлено)

В Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду

В Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель

Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду

В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель

Синоптики предупредили о штормовом ветре и морозах в Москве

Порывы ветра 15 февраля достигнут 18 метров в секунду

Синоптики предупредили о штормовом ветре и морозах в Москве

Синоптики продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и пообещали похолодание

В Гидрометцентре сообщили, что оттепель закончится 14 февраля

Синоптики продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и пообещали похолодание

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Порывы достигнут 15 метров в секунду

В Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Москвичей ожидают влажный снегопад и сильный ветер

В столицу пришел теплый атлантический циклон

Москвичей ожидают влажный снегопад и сильный ветер

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Завтра порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Также сегодня в городе ожидается небольшой снег и гололедица

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили из-за сильного ветра

Порывы ветра 13 ноября достигнут 15 метров в секунду

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили из-за сильного ветра

За сутки в Москве выпало 30 % месячной нормы осадков

При этом во вторник, 25 сентября, в столице может выпасть до 15 % месячной нормы осадков

За сутки в Москве выпало 30 % месячной нормы осадков

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и дождя

По словам синоптиков, североатлантические циклоны будут «утюжить» Европейскую Россию всю неделю

В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и дождя

Снесенный ветром шатер перевернулся на трамвайные пути на Чистых прудах

Палатка едва не загорелась от искр, столкнувшись с контактным проводом

Снесенный ветром шатер перевернулся на трамвайные пути на Чистых прудах

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

Также в столичном регионе сохраняется риск возникновения пожаров

В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве на два дня объявили «желтый» уровень опасности

Гидрометцентр предупреждает о грозе, ветре и риске возникновения пожаров

В Москве на два дня объявили «желтый» уровень опасности

Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека

Также из-за стихии оказались повреждены несколько автомобилей

Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека

МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом ветре и граде

В ближайшие часы в столице ожидается сильный дождь с грозой

МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом ветре и граде

МЧС предупредило о грозе и ветре в Московском регионе

Неблагоприятная погода продлится до 22 часов воскресенья

МЧС предупредило о грозе и ветре в Московском регионе

К выходным синоптики пообещали 30-градусную жару и «балтийский синдром»

При этом синоптики пятый день подряд объявили «желтый» уровень погодной опасности

К выходным синоптики пообещали 30-градусную жару и «балтийский синдром»

В Москве третий день подряд объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

К выходным в Москве может выпасть до 40 % месячной нормы осадков

В Москве третий день подряд объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

Жара и дожди продержатся в Москве до конца недели

К выходным в столице может выпасть до 40 % месячной нормы осадков

Жара и дожди продержатся в Москве до конца недели

В субботу в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков

В городе объявили «желтый» уровень опасности

В субботу в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков

В выходные москвичей ожидает жара и грозы

В субботу температура в столице может вырасти до 32 градусов

В выходные москвичей ожидает жара и грозы

МЧС предупредило об усилении ветра в субботу

Москвичей попросили соблюдать осторожность

МЧС предупредило об усилении ветра в субботу

МЧС предупредило о грозе с градом в ближайшие часы

Неблагоприятные условия сохранятся до ночи

МЧС предупредило о грозе с градом в ближайшие часы

МЧС предупредило о сильном ветре с грозой в ближайшие часы

Порывы ветра составят до 15 метров в секунду

МЧС предупредило о сильном ветре с грозой в ближайшие часы

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Непогода сохранится до вечера

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве и области

Горожан ожидают сильный ветер и гроза

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве и области

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

Воздух прогреется до плюс 26 градусов

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве с грозой и градом

Также ожидается рекордная для последних 40 лет жара

МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве с грозой и градом

В Московском регионе объявили экстренное штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре из-за прогрева земли

В Московском регионе объявили экстренное штормовое предупреждение

МЧС предупредило о вечернем усилении ветра и грозе

Также горожан ожидает аномально низкое давление

МЧС предупредило о вечернем усилении ветра и грозе

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

Также горожан ожидают продолжительные дожди и пониженное давление

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра

Пострадавшая от урагана в Москве скончалась в больнице

Число погибших в столице из-за шторма 21 апреля увеличилось до двух человек

Пострадавшая от урагана в Москве скончалась в больнице

На завтра в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра

Также горожан ожидает аномально низкое давление

На завтра в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра

МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра

Порывы северного ветра могут достигать 17 метров в секунду

МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в ближайшие часы

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего утра

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в ближайшие часы

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Ожидается усиление ветра

На завтра в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных декораций

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных декораций

Москвичей предупредили о сильном ветре 14 марта

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности

Москвичей предупредили о сильном ветре 14 марта

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