В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за метели
В городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
К выходным в Москве резко похолодает
А ближайшие дни в городе объявил желтый уровень опасности
В Москве до вторника объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра
Зато 5 ноября потеплеет до 12 градусов
В Москве ожидается сильный ветер. В аэропортах уже задержали 40 рейсов
Плохая погода сохранится до завтрашнего утра
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре
До вечера ожидаются порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду
Москвичей предупредили о ветре до 25 метров в секунду
В столице объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
В выходные погода в Москве достигнет «холодного дна»
В понедельник температура начнет медленно расти
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
В Москве на завтра объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра, грозы и риска пожаров
Пожароопасная обстановка продлится до 4 июня
Завтра москвичей ожидает гроза и сильный ветер
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности
В начале недели в Москве ожидаются грозовые ливни
Ближе к выходным жара в столице немного спадет
Десять человек пострадали в Москве из-за упавших деревьев (обновлено)
Ранее МЧС предупредило горожан о сильном ветре и грозе
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре
В Москве может выпасть до 30 % месячной нормы осадков
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра (обновлено)
Сегодня и завтра порывы достигнут 15–17 метров в секунду
В Москве на вторник объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Порывы ветра могут достигать скорости 15 метров в секунду
В Москве объявили «желтый» уровень опасности. Завтра в городе ожидается метель
Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду
Синоптики предупредили о штормовом ветре и морозах в Москве
Порывы ветра 15 февраля достигнут 18 метров в секунду
Синоптики продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и пообещали похолодание
В Гидрометцентре сообщили, что оттепель закончится 14 февраля
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду
В Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Порывы достигнут 15 метров в секунду
Москвичей ожидают влажный снегопад и сильный ветер
В столицу пришел теплый атлантический циклон
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Завтра порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Также сегодня в городе ожидается небольшой снег и гололедица
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили из-за сильного ветра
Порывы ветра 13 ноября достигнут 15 метров в секунду
За сутки в Москве выпало 30 % месячной нормы осадков
При этом во вторник, 25 сентября, в столице может выпасть до 15 % месячной нормы осадков
В Москве продлили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра и дождя
По словам синоптиков, североатлантические циклоны будут «утюжить» Европейскую Россию всю неделю
Снесенный ветром шатер перевернулся на трамвайные пути на Чистых прудах
Палатка едва не загорелась от искр, столкнувшись с контактным проводом
В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра
Также в столичном регионе сохраняется риск возникновения пожаров
В Москве на два дня объявили «желтый» уровень опасности
Гидрометцентр предупреждает о грозе, ветре и риске возникновения пожаров
Из-за шквалистого ветра в Москве пострадали четыре человека
Также из-за стихии оказались повреждены несколько автомобилей
МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквалистом ветре и граде
В ближайшие часы в столице ожидается сильный дождь с грозой
МЧС предупредило о грозе и ветре в Московском регионе
Неблагоприятная погода продлится до 22 часов воскресенья
К выходным синоптики пообещали 30-градусную жару и «балтийский синдром»
При этом синоптики пятый день подряд объявили «желтый» уровень погодной опасности
В Москве третий день подряд объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра
К выходным в Москве может выпасть до 40 % месячной нормы осадков
Жара и дожди продержатся в Москве до конца недели
К выходным в столице может выпасть до 40 % месячной нормы осадков
В субботу в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков
В городе объявили «желтый» уровень опасности
В выходные москвичей ожидает жара и грозы
В субботу температура в столице может вырасти до 32 градусов
МЧС предупредило о сильном ветре с грозой в ближайшие часы
Порывы ветра составят до 15 метров в секунду
МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве и области
Горожан ожидают сильный ветер и гроза
На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и ветра
Воздух прогреется до плюс 26 градусов
МЧС предупредило о резком усилении ветра в Москве с грозой и градом
Также ожидается рекордная для последних 40 лет жара
В Московском регионе объявили экстренное штормовое предупреждение
Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре из-за прогрева земли
МЧС предупредило о вечернем усилении ветра и грозе
Также горожан ожидает аномально низкое давление
На завтра в Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра
Также горожан ожидают продолжительные дожди и пониженное давление
Пострадавшая от урагана в Москве скончалась в больнице
Число погибших в столице из-за шторма 21 апреля увеличилось до двух человек
На завтра в Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра
Также горожан ожидает аномально низкое давление
МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра
Порывы северного ветра могут достигать 17 метров в секунду
МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в ближайшие часы
Неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего утра
Москвичей предупредили об угрозе падения пасхальных декораций
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
Москвичей предупредили о сильном ветре 14 марта
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности