В эти выходные, 6 и 7 июля, в Москве ожидается похолодание, дожди и порывистый ветер, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, летнее тепло не вернется до середины месяца, а в выходные температура достигнет «холодного дна». По данным Гидрометцентра, в субботу днем она составит 15–17 градусов, а ночью — опустится до 9–11.

В воскресенье днем будет немного теплее — 17–19 градусов, однако ночью похолодает до плюс 7 градусов. Порывы ветра достигнут 10–15 метров в секунду. Тишковец добавил, что при таком ветре погода ощущается как более холодная.

Синоптик отметил, что в понедельник температура начнет медленно расти — «еле-еле выбираться за 20 градусов».