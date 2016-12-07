Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено)
Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране
Академики РАН выступили против реформы МГУ (обновлено) Реорганизация вуза угрожает всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране
МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего
«Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом
МГУ в три раза повысил декабрьскую стипендию. После переназначения Садовничего «Успешно обучающихся» решили поощрить перед Новым годом
В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет
Садовничий руководит университетом дольше, чем Путин страной
В МГУ не будет нового ректора. Путин оставил Садовничего еще на пять лет Садовничий руководит университетом дольше, чем Путин страной
Садовничий пообещал единогласно выиграть выборы ректора МГУ, если их вернут (обновлено)
За возвращение автономности университета выступают студенты
Садовничий пообещал единогласно выиграть выборы ректора МГУ, если их вернут (обновлено) За возвращение автономности университета выступают студенты
Ректор МГУ впервые прокомментировал дело аспиранта Азата Мифтахова
Математик девять месяцев сидит в СИЗО по обвинению в поджоге офиса «Единой России»
Ректор МГУ впервые прокомментировал дело аспиранта Азата Мифтахова Математик девять месяцев сидит в СИЗО по обвинению в поджоге офиса «Единой России»
Прокуратура прекратила дело против обвиняемого в вандализме студента МГУ
Пикетчик, выступивший в защиту Дмитрия Петелина, получил штраф на 20 тысяч рублей
Прокуратура прекратила дело против обвиняемого в вандализме студента МГУ Пикетчик, выступивший в защиту Дмитрия Петелина, получил штраф на 20 тысяч рублей
Ректор МГУ выступил в защиту обвиняемого в вандализме студента
Виктор Садовничий попросил МВД не привлекать первокурсника к уголовной ответственности
Ректор МГУ выступил в защиту обвиняемого в вандализме студента Виктор Садовничий попросил МВД не привлекать первокурсника к уголовной ответственности
Самые богатые ректоры России
Научный руководитель Владимира Путина возглавил список в третий раз подряд
Самые богатые ректоры России Научный руководитель Владимира Путина возглавил список в третий раз подряд
В России запустят проект повышения качества высшего образования в регионах
Программа «Вернадский» подразумевает сотрудничество главных университетов с региональными вузами
В России запустят проект повышения качества высшего образования в регионах Программа «Вернадский» подразумевает сотрудничество главных университетов с региональными вузами
Территорию МГУ закроют для футбольных болельщиков на время ЧМ-2018
Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий
Территорию МГУ закроют для футбольных болельщиков на время ЧМ-2018 Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий
Ректор МГУ не стал менять сроки сессии из-за ЧМ-2018
Об этом стало известно во время акции студентов против установки фан-зоны чемпионата
Ректор МГУ не стал менять сроки сессии из-за ЧМ-2018 Об этом стало известно во время акции студентов против установки фан-зоны чемпионата
Ректорат МГУ оградился от студентов отключением лифтов и сотрудниками ЧОП
Попытку учащихся встретиться с ректором объявили дезорганизацией работы вуза
Ректорат МГУ оградился от студентов отключением лифтов и сотрудниками ЧОП Попытку учащихся встретиться с ректором объявили дезорганизацией работы вуза
Лучшие вузы России В стране впервые составили национальный рейтинг университетов
Не наш: Как в Москве организовали фестиваль в честь присоединения Крыма без упоминания Крыма Почему в афише «Весны» нет ни слова про Крым, зачем к организации привлекали студентов МГУ и что будет с пионами
Садовничий объяснил предназначение деревянного настила на клумбах перед главным зданием МГУ
Кламбы накрыли фанерой и засыпали песком для проведения фестиваля «Весна»
Садовничий объяснил предназначение деревянного настила на клумбах перед главным зданием МГУ
Кламбы накрыли фанерой и засыпали песком для проведения фестиваля «Весна»
Ректор МГУ заявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории
Ее хотят разместить на территории МГУ
Ректор МГУ заявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории Ее хотят разместить на территории МГУ
Садовничий назвал МГУ «кузницей олигархов»
Он также напомнил, что вуз по критериям успешности выпускников занимает третье место в рейтинге QS
Садовничий назвал МГУ «кузницей олигархов» Он также напомнил, что вуз по критериям успешности выпускников занимает третье место в рейтинге QS
Почему МГУ нет в топе мировых вузов? Эксперт объясняет, почему ректор МГУ Виктор Садовничий дезинформировал Владимира Путина
Ректор МГУ доложил Путину неверные данные о месте вуза в международном рейтинге
Он заявил, что МГУ находится на третьем месте, хотя в реальности — на 108-м
Ректор МГУ доложил Путину неверные данные о месте вуза в международном рейтинге Он заявил, что МГУ находится на третьем месте, хотя в реальности — на 108-м
Ректор МГУ — о необходимости вернуть пятилетнее обучение в вузах
Виктор Садовничий назвал ошибкой переход на четырехлетнее обучение в бакалавриате и два года в магистратуре