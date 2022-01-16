Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды
В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта
Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме
В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа
Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей Апсайклинг — слово 2019 года и главный тренд последних лет
Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда
Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа
Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам
Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет
Там проведут лекцию об осознанном потреблении
В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace
Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции
В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет
70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага
В особняке на Патриарших пройдет винтажный маркет
Всего в нем примут участие 70 проектов из Москвы, Петербурга, Киева и Минска
Еще 5 винтажных магазинов, за которыми стоит следить Сумки ручной работы, французские 70-е и мужская рабочая одежда
На Даниловском рынке запустят лекции о винтаже и аукцион антиквариата
Мероприятия будут проходить по субботам
Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа
На маркет приедут 70 винтажных проектов
На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей
Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи
Телеграм-канал «Где ты это купила?» Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды
На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи
А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»
Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка
Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»
Очередной Vintage Marketplace пройдет в отеле «Националь»
Всего в мероприятии поучаствуют 60 винтажных проектов из разных городов
«Cвалка» организует фем-день с лекциями о феминизме и скидками в 70 %
На мероприятии можно будет выпить и потанцевать
«Свалка» откроет винтаж-маркет на Даниловском рынке
По случаю открытия в выходные запланирована праздничная программа
Новая коллекция винтажных украшений Cosmos Moscow
В коллекцию вошли броши, превращающиеся в моносерьгу, каффы, кольца и чокеры
В банке Рябушинских пройдет новогодний Vintage Marketplace Moscow
Продавать будут новогодние наряды, цветные шубы и зимнюю одежду
Маркет «Окно» проведет в «Плутоне» вечеринку с секонд-хендом и техно
Диджеем сможет стать любой желающий
В «Цветном» состоится осенний Vintage Marketplace
На маркет привезут винтажную одежду для мужчин и женщин, а также товары для дома
Во дворе ММОМА на Петровке пройдет очередной Vintage Marketplace
Мероприятие приурочено к премьере третьего акта проекта «Генеральная репетиция»
У тебя в ушах: Клипсы и кольца прошлого века Где покупать украшения как в Америке 30-х или Франции 80-х
На ВДНХ пройдет крупнейший летний Vintage Marketplace
Одежду сюда привезут более 100 проектов из разных стран
«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей
На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги
В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок
Купить можно будет товары прошлого столетия
В «Архиваторе» открылся винтажный магазин Vintage Fix с фиксированными ценами
Вещь обойдется не дороже полутора тысяч рублей
Очередной «Винтажный маркет» пройдет в особняке на Мясницкой
Закупиться винтажными вещами можно будет только в течение одного дня
В Электротеатре «Станиславский» пройдет осенний Vintage Marketplace
Театр представит на продажу линейку одежды и аксессуаров, созданную по моделям костюмов спектаклей
Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок
Очередной маркет посвящен акции «Народный музей фестиваля»
Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок
Темой рынка станет советское фотоискусство