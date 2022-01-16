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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тишинка на несколько дней превратится в блошиный рынок
16 января 2022

Тишинка на несколько дней превратится в блошиный рынок

До конца года в «Цветном» будет работать винтажный маркет
8 декабря 2021

До конца года в «Цветном» будет работать винтажный маркет

Где покупать винтаж в Москве. Часть 2
Где покупать винтаж в Москве. Часть 2
Где покупать винтаж в Москве. Часть 2

Где покупать винтаж в Москве. Часть 2

Винтажный магазин «Настроение Супер» устроит онлайн-своп в поддержку «ОВД-Инфо»
22 октября 2021

Винтажный магазин «Настроение Супер» устроит онлайн-своп в поддержку «ОВД-Инфо»

Осенний Vintage Marketplace состоится в отеле «Националь»
6 октября 2021

Осенний Vintage Marketplace состоится в отеле «Националь»

Где искать винтаж в Москве. Часть 1
Где искать винтаж в Москве. Часть 1
Где искать винтаж в Москве. Часть 1

Где искать винтаж в Москве. Часть 1

Первый летний Vintage Marketplace пройдет в сквере музея ДПИ
22 июня 2021

Первый летний Vintage Marketplace пройдет в сквере музея ДПИ

Каждую субботу на «Флаконе» будет работать винтажный маркет
8 апреля 2021

Каждую субботу на «Флаконе» будет работать винтажный маркет

В Москве откроется винтажный магазин Vintage Kapsula с Gucci и Louis Vuitton
8 декабря 2020

В Москве откроется винтажный магазин Vintage Kapsula с Gucci и Louis Vuitton

До 70 % на винтажные вещи в Strogo Vintage
Скидка дня
30 сентября 2020

До 70 % на винтажные вещи в Strogo Vintage

У Avos’ka Vintage перезапуск. Теперь у бренда есть онлайн-магазин и место в шоуруме
27 августа 2020

У Avos’ka Vintage перезапуск. Теперь у бренда есть онлайн-магазин и место в шоуруме

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace
11 августа 2020

В «Цветном» пройдет Vintage Marketplace

Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»

Эксклюзивный винтаж в старинном особняке

Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды

В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме

В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме

Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей
Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей Апсайклинг — слово 2019 года и главный тренд последних лет
Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей

Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей
Апсайклинг — слово 2019 года и главный тренд последних лет

Весенний Vintage Marketplace пройдет в Музее Москвы

Мода прошлого от 80 участников

Весенний Vintage Marketplace пройдет в Музее Москвы

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда

Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам

Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам

Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде
Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия

Как в 10-х: Какой запомнится мода (уже) прошлого десятилетия
Бабочки, mom-джинсы, винтаж — вспоминаем все, что было в тренде

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет

Там проведут лекцию об осознанном потреблении

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет

70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет

В особняке на Патриарших пройдет винтажный маркет

Всего в нем примут участие 70 проектов из Москвы, Петербурга, Киева и Минска

В особняке на Патриарших пройдет винтажный маркет

В ресторане Blanc пройдет распродажа винтажной одежды

Скидки на некоторые вещи достигнут 90 %

В ресторане Blanc пройдет распродажа винтажной одежды

Еще 5 винтажных магазинов, за которыми стоит следить
Еще 5 винтажных магазинов, за которыми стоит следить Сумки ручной работы, французские 70-е и мужская рабочая одежда
Еще 5 винтажных магазинов, за которыми стоит следить

Еще 5 винтажных магазинов, за которыми стоит следить
Сумки ручной работы, французские 70-е и мужская рабочая одежда

На Даниловском рынке запустят лекции о винтаже и аукцион антиквариата

Мероприятия будут проходить по субботам

На Даниловском рынке запустят лекции о винтаже и аукцион антиквариата

Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа

На маркет приедут 70 винтажных проектов

Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа

На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей

Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи

На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Телеграм-канал «Где ты это купила?» Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды
Телеграм-канал «Где ты это купила?»

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи

А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи

Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка

Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»

Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка

Завтра в Powerhouse пройдет дворовая распродажа

На мероприятии выступит Mirele из группы «Мы»

Завтра в Powerhouse пройдет дворовая распродажа

В субботу в Powerhouse пройдет Garage sale

Стилист поможет гостям выбрать удачную одежду

В субботу в Powerhouse пройдет Garage sale

15 мест, где можно купить винтажную мебель
15 мест, где можно купить винтажную мебель И рекомендации по выбору
15 мест, где можно купить винтажную мебель

15 мест, где можно купить винтажную мебель
И рекомендации по выбору

Очередной Vintage Marketplace пройдет в отеле «Националь»

Всего в мероприятии поучаствуют 60 винтажных проектов из разных городов

Очередной Vintage Marketplace пройдет в отеле «Националь»

7 винтажных магазинов, за которыми стоит следить
7 винтажных магазинов, за которыми стоит следить Обновляем гардероб осознанно
7 винтажных магазинов, за которыми стоит следить

7 винтажных магазинов, за которыми стоит следить
Обновляем гардероб осознанно

«Cвалка» организует фем-день с лекциями о феминизме и скидками в 70 %

На мероприятии можно будет выпить и потанцевать

«Cвалка» организует фем-день с лекциями о феминизме и скидками в 70 %

«Свалка» откроет винтаж-маркет на Даниловском рынке

По случаю открытия в выходные запланирована праздничная программа

«Свалка» откроет винтаж-маркет на Даниловском рынке

Новая коллекция винтажных украшений Cosmos Moscow

В коллекцию вошли броши, превращающиеся в моносерьгу, каффы, кольца и чокеры

Новая коллекция винтажных украшений Cosmos Moscow

На Покровке открылся шоу-рум Total Vintage

Официальное открытие пройдет 13 марта

На Покровке открылся шоу-рум Total Vintage

Интернет-магазин Strogo Vintage

Каждая вещь представлена в единственном экземпляре

Интернет-магазин Strogo Vintage

В банке Рябушинских пройдет новогодний Vintage Marketplace Moscow

Продавать будут новогодние наряды, цветные шубы и зимнюю одежду

В банке Рябушинских пройдет новогодний Vintage Marketplace Moscow

Маркет «Окно» проведет в «Плутоне» вечеринку с секонд-хендом и техно

Диджеем сможет стать любой желающий

Маркет «Окно» проведет в «Плутоне» вечеринку с секонд-хендом и техно

В «Цветном» состоится осенний Vintage Marketplace

На маркет привезут винтажную одежду для мужчин и женщин, а также товары для дома

В «Цветном» состоится осенний Vintage Marketplace

Во дворе ММОМА на Петровке пройдет очередной Vintage Marketplace

Мероприятие приурочено к премьере третьего акта проекта «Генеральная репетиция»

Во дворе ММОМА на Петровке пройдет очередной Vintage Marketplace

У тебя в ушах: Клипсы и кольца прошлого века
У тебя в ушах: Клипсы и кольца прошлого века Где покупать украшения как в Америке 30-х или Франции 80-х
У тебя в ушах: Клипсы и кольца прошлого века

У тебя в ушах: Клипсы и кольца прошлого века
Где покупать украшения как в Америке 30-х или Франции 80-х

На ВДНХ пройдет крупнейший летний Vintage Marketplace

Одежду сюда привезут более 100 проектов из разных стран

На ВДНХ пройдет крупнейший летний Vintage Marketplace

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

На выбор гостей — винтажные украшения, винил, одежда и книги

«Свалка» устроит распродажу вещей пакетами по 500 рублей

Как правильно ухаживать за винтажными вещами
ПРОМО
Как правильно ухаживать за винтажными вещами Что можно стирать в машине, а что не стоит
Как правильно ухаживать за винтажными вещами
ПРОМО

Как правильно ухаживать за винтажными вещами
Что можно стирать в машине, а что не стоит

В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок

Купить можно будет товары прошлого столетия

В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок

В «Архиваторе» открылся винтажный магазин Vintage Fix с фиксированными ценами

Вещь обойдется не дороже полутора тысяч рублей

В «Архиваторе» открылся винтажный магазин Vintage Fix с фиксированными ценами

Очередной «Винтажный маркет» пройдет в особняке на Мясницкой

Закупиться винтажными вещами можно будет только в течение одного дня

Очередной «Винтажный маркет» пройдет в особняке на Мясницкой

На «Хлебозаводе» пройдет новогодний маркет от «Эксимо-феста»

Его темой станет «Disco»

На «Хлебозаводе» пройдет новогодний маркет от «Эксимо-феста»

В Электротеатре «Станиславский» пройдет осенний Vintage Marketplace

Театр представит на продажу линейку одежды и аксессуаров, созданную по моделям костюмов спектаклей

В Электротеатре «Станиславский» пройдет осенний Vintage Marketplace

Распродажа в шоу-руме Strogo Vintage

Она пройдет 19 и 20 августа

Распродажа в шоу-руме Strogo Vintage

Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок

Очередной маркет посвящен акции «Народный музей фестиваля»

Во дворе Музея Москвы пройдет июньский блошиный рынок

В Москве откроется еженедельный рынок винтажа

Он будет работать по выходным

В Москве откроется еженедельный рынок винтажа

В Москве 17 июня пройдет Vintage Marketplace

Маркет объединит более 60 участников

В Москве 17 июня пройдет Vintage Marketplace

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

Темой рынка станет советское фотоискусство

Во дворе Музея Москвы пройдет майский блошиный рынок

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