Новости14 июня 2019
Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»
Музей Москвы совместно с проектом «Блошинка» 16 июня проведет три антикварных маркета.
Когда
16 июня
Стоимость
Вход свободный
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