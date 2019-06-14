Музей Москвы совместно с проектом «Блошинка» 16 июня проведет три антикварных маркета.

Старинные вещи на ярмарку привезут коллекционеры из Италии, Германии, Швеции, Дании, Великобритании и Франции. Приобрести можно будет посуду, вышивку, открытки и книги, игрушки, светильники и настольные часы.

Также участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0» и увидеть экспозицию старинных автомобилей. Еще два винтажных маркета пройдут во дворе музея 21 июля и 18 августа.