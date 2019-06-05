Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер» Эксклюзивный винтаж в старинном особняке
Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды
В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта
Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта
Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме
В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа
Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа
Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей Апсайклинг — слово 2019 года и главный тренд последних лет
Весенний Vintage Marketplace пройдет в Музее Москвы Мода прошлого от 80 участников
Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда
Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа
Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа
Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам
Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет
Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет
Там проведут лекцию об осознанном потреблении
В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет Там проведут лекцию об осознанном потреблении
В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace
Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции
В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции
В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет
70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага
В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет 70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага
В особняке на Патриарших пройдет винтажный маркет
Всего в нем примут участие 70 проектов из Москвы, Петербурга, Киева и Минска
В особняке на Патриарших пройдет винтажный маркет Всего в нем примут участие 70 проектов из Москвы, Петербурга, Киева и Минска
В ресторане Blanc пройдет распродажа винтажной одежды Скидки на некоторые вещи достигнут 90 %
На Даниловском рынке запустят лекции о винтаже и аукцион антиквариата
Мероприятия будут проходить по субботам
На Даниловском рынке запустят лекции о винтаже и аукцион антиквариата Мероприятия будут проходить по субботам
Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа
На маркет приедут 70 винтажных проектов
Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа На маркет приедут 70 винтажных проектов
На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей
Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи
На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи
Телеграм-канал «Где ты это купила?» Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды
На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи
А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»
На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»
Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка
Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»