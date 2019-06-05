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Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»

Эксклюзивный винтаж в старинном особняке

Vintage Marketplace пройдет в отеле «Рихтер»
Эксклюзивный винтаж в старинном особняке

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды

В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта

Total Vintage откроет обновленный шоу-рум винтажной одежды
В пространстве будут представлены еще три близких по стилю проекта

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме

В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа

Летний Vintage Marketplace пройдет в инстаграме
В маркете примут участие проекты из Токио и Парижа

Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей
Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей Апсайклинг — слово 2019 года и главный тренд последних лет
Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей

Снять ремейк: 8 брендов, которые создают одежду из старинных (и просто ненужных) тканей
Апсайклинг — слово 2019 года и главный тренд последних лет

Весенний Vintage Marketplace пройдет в Музее Москвы

Мода прошлого от 80 участников

Весенний Vintage Marketplace пройдет в Музее Москвы
Мода прошлого от 80 участников

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда

Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа

Даниловский рынок перезапустит винтажный центр. Теперь в нем будут товары для дома и полезная еда
Гостей ждут новый интерьер и еще больше винтажа

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам

Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет

Один день в «Доме культур» посвятят 80-м и 90-м годам
Гостей приглашают посетить винтажный маркет и попробовать блюда тех лет

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет

Там проведут лекцию об осознанном потреблении

В adidas на Кузнецком Мосту пройдет винтажный маркет
Там проведут лекцию об осознанном потреблении

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace

Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции

В усадьбе на Хохловке пройдет предновогодний Vintage Marketplace
Посетители первыми смогут увидеть здание после реконструкции

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет

70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага

В «Цветном» пройдет осенний винтажный маркет
70 магазинов с винтажными вещами займут два этажа универмага

В особняке на Патриарших пройдет винтажный маркет

Всего в нем примут участие 70 проектов из Москвы, Петербурга, Киева и Минска

В особняке на Патриарших пройдет винтажный маркет
Всего в нем примут участие 70 проектов из Москвы, Петербурга, Киева и Минска

В ресторане Blanc пройдет распродажа винтажной одежды

Скидки на некоторые вещи достигнут 90 %

В ресторане Blanc пройдет распродажа винтажной одежды
Скидки на некоторые вещи достигнут 90 %

На Даниловском рынке запустят лекции о винтаже и аукцион антиквариата

Мероприятия будут проходить по субботам

На Даниловском рынке запустят лекции о винтаже и аукцион антиквариата
Мероприятия будут проходить по субботам

Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа

На маркет приедут 70 винтажных проектов

Летний Vintage Marketplace пройдет в саду в начале августа
На маркет приедут 70 винтажных проектов

На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей

Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи

На воскресном антикварном маркете в Музее Москвы пройдет выставка ретроавтомобилей
Российские и зарубежые коллекционеры распродадут винтажные вещи

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Телеграм-канал «Где ты это купила?» Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды
Телеграм-канал «Где ты это купила?»

Телеграм-канал «Где ты это купила?»
Винтажные магазины, скидки и интересные локальные бренды

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи

А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»

На открытии пространства «Басманный двор» выступят столичные диджеи
А 13 и 14 июля гостей ждет маркет «Интелиегентная барахолка»

Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка

Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»

Во дворе Музея Москвы пройдет винтажная ярмарка
Ее участники смогут бесплатно посетить выставку «РайON.0»

Завтра в Powerhouse пройдет дворовая распродажа

На мероприятии выступит Mirele из группы «Мы»

Завтра в Powerhouse пройдет дворовая распродажа
На мероприятии выступит Mirele из группы «Мы»

В субботу в Powerhouse пройдет Garage sale

Стилист поможет гостям выбрать удачную одежду

В субботу в Powerhouse пройдет Garage sale
Стилист поможет гостям выбрать удачную одежду

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