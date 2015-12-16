Как приготовить по-настоящему вкусную овсянку? Лайфхаки и рецепт шеф-повара Владимира Чистякова
Как приготовить по-настоящему вкусную овсянку? Лайфхаки и рецепт шеф-повара Владимира Чистякова
Шеф-повар Владимир Чистяков: «На первых порах в Москве я просто тусил и офигевал» Шеф-повар Buro Tsum — о работе на MTV, золотом времени журналистики и школе Ragout
Шеф-повар Владимир Чистяков: «На первых порах в Москве я просто тусил и офигевал» Шеф-повар Buro Tsum — о работе на MTV, золотом времени журналистики и школе Ragout
Шеф-повар LavkaLavka уходит из заведения
Владимир Чистяков проработал в ресторана около трех лет
LavkaLavka откроет ресторан и кафе быстрого питания в «МЕГА Тёплый Стан»
Фастфуд и ресторан LavkaLavka разместятся на втором и третьем этажах торгового центра