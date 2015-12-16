Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как приготовить по-настоящему вкусную овсянку?
Как приготовить по-настоящему вкусную овсянку? Лайфхаки и рецепт шеф-повара Владимира Чистякова
Как приготовить по-настоящему вкусную овсянку?

Как приготовить по-настоящему вкусную овсянку?
Лайфхаки и рецепт шеф-повара Владимира Чистякова

Пастрами: Что это и как ее готовить?
Пастрами: Что это и как ее готовить? «Бентли» среди мяса
Пастрами: Что это и как ее готовить?

Пастрами: Что это и как ее готовить?
«Бентли» среди мяса

Шеф-повар Владимир Чистяков: «На первых порах в Москве я просто тусил и офигевал»
Шеф-повар Владимир Чистяков: «На первых порах в Москве я просто тусил и офигевал» Шеф-повар Buro Tsum — о работе на MTV, золотом времени журналистики и школе Ragout
Шеф-повар Владимир Чистяков: «На первых порах в Москве я просто тусил и офигевал»

Шеф-повар Владимир Чистяков: «На первых порах в Москве я просто тусил и офигевал»
Шеф-повар Buro Tsum — о работе на MTV, золотом времени журналистики и школе Ragout

Шеф-повар LavkaLavka уходит из заведения

Владимир Чистяков проработал в ресторана около трех лет

Шеф-повар LavkaLavka уходит из заведения

LavkaLavka откроет ресторан и кафе быстрого питания в «МЕГА Тёплый Стан»

Фастфуд и ресторан LavkaLavka разместятся на втором и третьем этажах торгового центра

LavkaLavka откроет ресторан и кафе быстрого питания в «МЕГА Тёплый Стан»

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повараThe Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара

Устрицы, каши, винегрет: Какие блюда ненавидят шеф-повара
The Village узнал у 15 московских шеф-поваров, есть ли у них табу в еде