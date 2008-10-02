Дальний восторг Владивосток, разумеется, знаменит. Любой гражданин на улице сообщит вам, не задумываясь, штук пять мифов про Владивосток. Что там водятся мумий тролли, что когда в Москве утро, там вечер, что ехать туда семь суток в поезде и что именно из-за Владивостока в России никогда не запретят авотомобили с правым рулем.