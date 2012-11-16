В «Лужниках» 9 сентября пройдут соревнования по силовым видам спорта
Участники будут соревноваться за кубок мэра по воркауту и кубок России по стронгмену
В «Лужниках» 9 сентября пройдут соревнования по силовым видам спорта Участники будут соревноваться за кубок мэра по воркауту и кубок России по стронгмену
В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»
Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити
В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва» Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити
В Москве пройдёт чемпионат мира по воркауту
На чемпионате в Москве соберутся 100 атлетов из 50 стран
В Москве пройдёт чемпионат мира по воркауту На чемпионате в Москве соберутся 100 атлетов из 50 стран
В «Лужниках» откроется площадка для воркаута
Площадка занимает 1,2 тысячи квадратных метров и является одной из самых больших в мире, утверждают в «Лужниках»
В «Лужниках» откроется площадка для воркаута Площадка занимает 1,2 тысячи квадратных метров и является одной из самых больших в мире, утверждают в «Лужниках»
25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках Как освоить базовую технику воркаута, тайского бокса, паркура, кроссфита и стрибола у себя во дворе
Как прийти в форму без спортзала Антон Кучумов рассказывает и показывает, какие упражнения можно делать на спортивных площадках
В парке «Красная Пресня» появилась воркаут-площадка
Площадка оборудована турниками, брусьями и другими тренажёрами
В парке «Красная Пресня» появилась воркаут-площадка Площадка оборудована турниками, брусьями и другими тренажёрами
В Москве пройдёт фестиваль уличных культур
В рамках уличного фестиваля «Лучший город Земли» в Москве проведут соревнования по паркуру и воркауту.
В Москве пройдёт фестиваль уличных культур В рамках уличного фестиваля «Лучший город Земли» в Москве проведут соревнования по паркуру и воркауту.
«Кенгуру.про»: Как Максим Попов подсадил на воркаут пол-Москвы За год компания Максима Попова построила около 100 площадок для уличной гимнастики — воркаута (workout), в том числе в Сокольниках, Парке Горького и Лужниках. Как ему это удалось?
В Москве учредят кубок мэра по workout
Сергей Собянин предложил устроить соревнования по workout на кубок мэра.