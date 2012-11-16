«Кенгуру.про»: Как Максим Попов подсадил на воркаут пол-Москвы За год компания Максима Попова построила около 100 площадок для уличной гимнастики — воркаута (workout), в том числе в Сокольниках, Парке Горького и Лужниках. Как ему это удалось?