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Новости

В «Лужниках» 9 сентября пройдут соревнования по силовым видам спорта

Участники будут соревноваться за кубок мэра по воркауту и кубок России по стронгмену

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Новости

В «Лужниках» 9 сентября пройдут соревнования по силовым видам спорта Участники будут соревноваться за кубок мэра по воркауту и кубок России по стронгмену

Новости

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»

Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити

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Новости

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва» Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити

Новое в Москве

В Москве пройдёт чемпионат мира по воркауту

На чемпионате в Москве соберутся 100 атлетов из 50 стран

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Новое в Москве

В Москве пройдёт чемпионат мира по воркауту На чемпионате в Москве соберутся 100 атлетов из 50 стран

Общественные пространства

В «Лужниках» откроется площадка для воркаута

Площадка занимает 1,2 тысячи квадратных метров и является одной из самых больших в мире, утверждают в «Лужниках»

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Общественные пространства

В «Лужниках» откроется площадка для воркаута Площадка занимает 1,2 тысячи квадратных метров и является одной из самых больших в мире, утверждают в «Лужниках»

25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках
Город
25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадкахКак освоить базовую технику воркаута, тайского бокса, паркура, кроссфита и стрибола у себя во дворе
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25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках
Город

25 упражнений для новичков на уличных спортивных площадках Как освоить базовую технику воркаута, тайского бокса, паркура, кроссфита и стрибола у себя во дворе

Как прийти в форму без спортзала
Ситуация
Как прийти в форму без спортзалаАнтон Кучумов рассказывает и показывает, какие упражнения можно делать на спортивных площадках
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Как прийти в форму без спортзала
Ситуация

Как прийти в форму без спортзала Антон Кучумов рассказывает и показывает, какие упражнения можно делать на спортивных площадках

Общественные пространства

В парке «Красная Пресня» появилась воркаут-площадка

Площадка оборудована турниками, брусьями и другими тренажёрами

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Общественные пространства

В парке «Красная Пресня» появилась воркаут-площадка Площадка оборудована турниками, брусьями и другими тренажёрами

Город

В Москве пройдёт фестиваль уличных культур

В рамках уличного фестиваля «Лучший город Земли» в Москве проведут соревнования по паркуру и воркауту.

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Город

В Москве пройдёт фестиваль уличных культур В рамках уличного фестиваля «Лучший город Земли» в Москве проведут соревнования по паркуру и воркауту.

«Кенгуру.про»: Как Максим Попов подсадил на воркаут пол-Москвы
Сделал сам
«Кенгуру.про»: Как Максим Попов подсадил на воркаут пол-Москвы За год компания Максима Попова построила около 100 площадок для уличной гимнастики — воркаута (workout), в том числе в Сокольниках, Парке Горького и Лужниках. Как ему это удалось?
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«Кенгуру.про»: Как Максим Попов подсадил на воркаут пол-Москвы
Сделал сам

«Кенгуру.про»: Как Максим Попов подсадил на воркаут пол-Москвы За год компания Максима Попова построила около 100 площадок для уличной гимнастики — воркаута (workout), в том числе в Сокольниках, Парке Горького и Лужниках. Как ему это удалось?

Инфраструктура

В Москве учредят кубок мэра по workout

Сергей Собянин предложил устроить соревнования по workout на кубок мэра.

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Инфраструктура

В Москве учредят кубок мэра по workout Сергей Собянин предложил устроить соревнования по workout на кубок мэра.