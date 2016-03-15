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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ

Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета

В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Лучшие страны для детей

Больше всего шансов на процветание — в Норвегии

Лучшие страны для детей

Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ

Ранее она составляла 11 граммов в сутки

Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ

«ВКонтакте» начала борьбу с антипрививочным движением

Соцсеть стала предупреждать о вреде отказа от вакцинаций

«ВКонтакте» начала борьбу с антипрививочным движением

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека

И в то же время требует исследовать проблему дальше

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

Ее связывают с сексуальным здоровьем

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

Почему мужчины умирают раньше женщин

Например, мужчины реже обращаются за медицинской помощью

Почему мужчины умирают раньше женщин

Как государство лечит ожирение

Как государство лечит ожирениеЭндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

Как государство лечит ожирение

Как государство лечит ожирение
Эндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

Главные глобальные угрозы здоровью по версии ВОЗ

В список впервые попал сознательный отказ от прививок

Главные глобальные угрозы здоровью по версии ВОЗ

Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства?
Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства? The Village проверил аргументацию российских властей
Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства?

Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства?
The Village проверил аргументацию российских властей

ВОЗ: Россия стала лидером по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе

Всего количество новых диагнозов в Европе достигло почти 160 тысяч

ВОЗ: Россия стала лидером по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле

В Европе с начала года зарегистрировали более 400 случаев заболевания

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле

ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе

Больше всего случаев зарегистрировали на Украине

ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе

ВОЗ включила игровую зависимость в перечень болезней

Организация опубликовала одиннадцатое издание МКБ

ВОЗ включила игровую зависимость в перечень болезней

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии

От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Средняя продолжительность жизни в Москве

Об этом рассказал директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента

Средняя продолжительность жизни в Москве

Самые пьющие страны мира

Меньше всего алкоголя потребляют жители Западной Европы

Самые пьющие страны мира

Почему одни попадают в зависимость, а другие нет?
Почему одни попадают в зависимость, а другие нет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы
Почему одни попадают в зависимость, а другие нет?

Почему одни попадают в зависимость, а другие нет?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы