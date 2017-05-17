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Новости

В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ

Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета

0
Новости

В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета

Новости

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов

Как минимум в локальных сетях

0
Новости

В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях

Новости

Лучшие страны для детей

Больше всего шансов на процветание — в Норвегии

0
Новости

Лучшие страны для детей Больше всего шансов на процветание — в Норвегии

Новости

Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ

Ранее она составляла 11 граммов в сутки

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Новости

Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ Ранее она составляла 11 граммов в сутки

Новости

«ВКонтакте» начала борьбу с антипрививочным движением

Соцсеть стала предупреждать о вреде отказа от вакцинаций

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Новости

«ВКонтакте» начала борьбу с антипрививочным движением Соцсеть стала предупреждать о вреде отказа от вакцинаций

Новости

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека

И в то же время требует исследовать проблему дальше

0
Новости

ВОЗ признала микропластик неопасным для человека И в то же время требует исследовать проблему дальше

Новости

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

Ее связывают с сексуальным здоровьем

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Новости

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством Ее связывают с сексуальным здоровьем

Новости

ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей

В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов

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ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов

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Почему мужчины умирают раньше женщин

Например, мужчины реже обращаются за медицинской помощью

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Новости

Почему мужчины умирают раньше женщин Например, мужчины реже обращаются за медицинской помощью

Как государство лечит ожирение
Что нового

Как государство лечит ожирениеЭндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

Что нового

Как государство лечит ожирение Эндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке

Новости

Главные глобальные угрозы здоровью по версии ВОЗ

В список впервые попал сознательный отказ от прививок

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Главные глобальные угрозы здоровью по версии ВОЗ В список впервые попал сознательный отказ от прививок

Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства?
Фактчек
Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства?The Village проверил аргументацию российских властей
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Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства?
Фактчек

Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства? The Village проверил аргументацию российских властей

Новости

ВОЗ: Россия стала лидером по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе

Всего количество новых диагнозов в Европе достигло почти 160 тысяч

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ВОЗ: Россия стала лидером по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе Всего количество новых диагнозов в Европе достигло почти 160 тысяч

Новости

Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле

В Европе с начала года зарегистрировали более 400 случаев заболевания

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Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле В Европе с начала года зарегистрировали более 400 случаев заболевания

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ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе

Больше всего случаев зарегистрировали на Украине

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Новости

ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе Больше всего случаев зарегистрировали на Украине

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ВОЗ включила игровую зависимость в перечень болезней

Организация опубликовала одиннадцатое издание МКБ

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ВОЗ включила игровую зависимость в перечень болезней Организация опубликовала одиннадцатое издание МКБ

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Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии

От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

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Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Утро в мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Утро в мире

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Средняя продолжительность жизни в Москве

Об этом рассказал директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента

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Новости

Средняя продолжительность жизни в Москве Об этом рассказал директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента

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Самые пьющие страны мира

Меньше всего алкоголя потребляют жители Западной Европы

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Самые пьющие страны мира Меньше всего алкоголя потребляют жители Западной Европы

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