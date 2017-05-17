В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ
Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета
В России уже 500 тысяч заболевших COVID-19. А вот умерших мало — это вызывает сомнения у ВОЗ Организация считает, что стране нужно пересмотреть методику подсчета
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях
Лучшие страны для детей Больше всего шансов на процветание — в Норвегии
Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ
Ранее она составляла 11 граммов в сутки
Минздрав снизил норму потребления соли в два раза по рекомендациям ВОЗ Ранее она составляла 11 граммов в сутки
«ВКонтакте» начала борьбу с антипрививочным движением
Соцсеть стала предупреждать о вреде отказа от вакцинаций
«ВКонтакте» начала борьбу с антипрививочным движением Соцсеть стала предупреждать о вреде отказа от вакцинаций
ВОЗ признала микропластик неопасным для человека
И в то же время требует исследовать проблему дальше
ВОЗ признала микропластик неопасным для человека И в то же время требует исследовать проблему дальше
ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством
Ее связывают с сексуальным здоровьем
ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством Ее связывают с сексуальным здоровьем
ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей
В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов
ВОЗ рекомендовала увеличить физическую активность детей В первую очередь следует сократить сидение перед экранами гаджетов
Почему мужчины умирают раньше женщин Например, мужчины реже обращаются за медицинской помощью
Как государство лечит ожирениеЭндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке
Как государство лечит ожирение Эндокринолог Екатерина Ершова — о том, как бороться с сахарным диабетом и операциях на желудке
Главные глобальные угрозы здоровью по версии ВОЗ
В список впервые попал сознательный отказ от прививок
Главные глобальные угрозы здоровью по версии ВОЗ В список впервые попал сознательный отказ от прививок
Минздрав отверг данные ВОЗ о распространении ВИЧ в России. Что не так с реакцией ведомства? The Village проверил аргументацию российских властей
ВОЗ: Россия стала лидером по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе
Всего количество новых диагнозов в Европе достигло почти 160 тысяч
ВОЗ: Россия стала лидером по числу новых случаев заражения ВИЧ в Европе Всего количество новых диагнозов в Европе достигло почти 160 тысяч
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле
В Европе с начала года зарегистрировали более 400 случаев заболевания
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле В Европе с начала года зарегистрировали более 400 случаев заболевания
ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе
Больше всего случаев зарегистрировали на Украине
ВОЗ сообщила о рекордной вспышке кори в европейском регионе Больше всего случаев зарегистрировали на Украине
ВОЗ включила игровую зависимость в перечень болезней
Организация опубликовала одиннадцатое издание МКБ
ВОЗ включила игровую зависимость в перечень болезней Организация опубликовала одиннадцатое издание МКБ
Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии
От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек
Туроператорам рекомендовали оповещать клиентов о вирусе Нипах в Индии От болезни в двух штатах Индии умерли более десяти человек
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Средняя продолжительность жизни в Москве
Об этом рассказал директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента