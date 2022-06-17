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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Феминистское антивоенное сопротивление» расскажет о травме свидетеля насилия
17 июня 2022

«Феминистское антивоенное сопротивление» расскажет о травме свидетеля насилия

На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции»

Первая встреча будет посвящена эволюционной футурологии

На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции»

Эксперты проведут монологи о современном в Новом пространстве Театра наций

Участие в интеллектуальном марафоне примут Антон Долин, Демьян Кудрявцев, Юрий Сапрыкин и другие специалисты

Эксперты проведут монологи о современном в Новом пространстве Театра наций

«Афимолл» запустил паблик-токи о культурных событиях Москвы

На них спикеры расскажут, куда сходить в столице в новом сезоне

«Афимолл» запустил паблик-токи о культурных событиях Москвы

В Музее Москвы пройдут встречи с мастерами Hermès

Мероприятия посвятят ремесленничеству и ручному труду

В Музее Москвы пройдут встречи с мастерами Hermès

«Взбаламутили, не дав информации»: Как прошли районные встречи по программе сноса хрущевок
«Взбаламутили, не дав информации»: Как прошли районные встречи по программе сноса хрущевок Депутаты, главы управ и активисты поделились своими впечатлениями с The Village
«Взбаламутили, не дав информации»: Как прошли районные встречи по программе сноса хрущевок

«Взбаламутили, не дав информации»: Как прошли районные встречи по программе сноса хрущевок
Депутаты, главы управ и активисты поделились своими впечатлениями с The Village

Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех

Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех
The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party

Есть идеи: 7 легендарных кафе для предпринимателей
Есть идеи: 7 легендарных кафе для предпринимателей Hopes & Fears рассказывает о популярных среди бизнесменов заведениях, где рождаются новые бизнес-модели, заключаются исторические сделки, а стартаперы набрасывают на салфетках планы захвата мира.
Есть идеи: 7 легендарных кафе для предпринимателей

Есть идеи: 7 легендарных кафе для предпринимателей
Hopes & Fears рассказывает о популярных среди бизнесменов заведениях, где рождаются новые бизнес-модели, заключаются исторические сделки, а стартаперы набрасывают на салфетках планы захвата мира.

Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009 l Не забудь записаться на мероприятия по телефону 600-1880

Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009