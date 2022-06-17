Есть идеи: 7 легендарных кафе для предпринимателей Hopes & Fears рассказывает о популярных среди бизнесменов заведениях, где рождаются новые бизнес-модели, заключаются исторические сделки, а стартаперы набрасывают на салфетках планы захвата мира.