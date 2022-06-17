На «Винзаводе» организуют научный салон «Инсайты эволюции»
Первая встреча будет посвящена эволюционной футурологии
Эксперты проведут монологи о современном в Новом пространстве Театра наций
Участие в интеллектуальном марафоне примут Антон Долин, Демьян Кудрявцев, Юрий Сапрыкин и другие специалисты
«Афимолл» запустил паблик-токи о культурных событиях Москвы
На них спикеры расскажут, куда сходить в столице в новом сезоне
В Музее Москвы пройдут встречи с мастерами Hermès
Мероприятия посвятят ремесленничеству и ручному труду
«Взбаламутили, не дав информации»: Как прошли районные встречи по программе сноса хрущевок Депутаты, главы управ и активисты поделились своими впечатлениями с The Village
«Взбаламутили, не дав информации»: Как прошли районные встречи по программе сноса хрущевок Депутаты, главы управ и активисты поделились своими впечатлениями с The Village
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party
Stay Hungry — о том, зачем делать масштабную вечеринку для всех The Village узнал, что ждёт гостей очередной Backyard Party
Есть идеи: 7 легендарных кафе для предпринимателей Hopes & Fears рассказывает о популярных среди бизнесменов заведениях, где рождаются новые бизнес-модели, заключаются исторические сделки, а стартаперы набрасывают на салфетках планы захвата мира.
Есть идеи: 7 легендарных кафе для предпринимателей Hopes & Fears рассказывает о популярных среди бизнесменов заведениях, где рождаются новые бизнес-модели, заключаются исторические сделки, а стартаперы набрасывают на салфетках планы захвата мира.
Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009 l Не забудь записаться на мероприятия по телефону 600-1880