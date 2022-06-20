«Ъ»: Медицинские вузы не взяли в ординатуру студентов, которые не отработали терапевтами в рамках целевого договора
Средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы снизился впервые за 10 лет. Но не в Москве
Минобрнауки разрешило московским студентам сдать летнюю сессию удаленно из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Возле ВШЭ задержали участницу пикета. Студентка поддержала оппозиционных преподавателей
Как пандемия повлияла на обучение в вузах
Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики
Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter
МГУ взял первое место в трех номинациях
Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира
Учиться можно до конца сентября
На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания
В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права
Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях
Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы
В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора
Вузы борются не только с коронавирусом, но и с учащимися
В московских вузах введут программы обучения бизнесу для всех студентов
Эксперимент может начаться уже в этом году
ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa
Ранее журнал Doxa лишили статуса студорганизации
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет интенсив по актерскому мастерству
Его организует Драматический театр имени Штейна
«Вышка» вошла в сотню лучших бизнес-вузов мира по версии THE
В предметные рейтинги попали восемь российских университетов
В какие вузы сложнее всего поступить
Проходные баллы за год повысились как на бюджетных, так и на платных местах
В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России
Лучшие показатели у МГУ
Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы
Раньше срок составлял только четыре месяца
В Коммунарке появятся филиалы нескольких московских вузов
Район станет новым образовательным кластером
Что важнее всего для студентов при выборе работы
Также специалисты узнали, сколько хотят получать ученики ведущих вузов
Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре
Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов
Сколько стоит снять жилье рядом с вузами Москвы
Больше всего придется платить студентам МГИМО, РАНХиГС и РГГУ
ВШЭ оказалась единственным российским вузом в сотне лучших молодых университетов
За год Высшая школа экономики поднялась в списке на 24 строки
Стоимость обучения в российских вузах выросла на 19 % за год
В прошлом году сумма увеличилась на 14 %
«Известия» предупредили о сокращении бюджетных мест в вузах
В Госдуме такую возможность отрицают
МГУ показал лучший с 2005 года результат в рейтинге QS
Тем временем Новосибирский университет обогнал СПбГУ
Что не устраивает студентов в их образовании
Также специалисты выяснили, программами каких вузов больше всего довольны учащиеся
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE
МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов
Первое место у США
МГУ признали лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии
На втором и третьем месте НГУ и СПбГУ
В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов
МГУ оказался среди 20 лучших университетов по успешности выпускников
МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии THE
Российские университеты заняли более трети позиций в списке на шесть стран
Студенты вузов без военных кафедр получат возможность избежать призыва
Учащиеся смогут пройти обучение в военных центрах при других вузах
Сотрудники и студенты МГУ больше не смогут принимать устав вуза
Этим займется кабинет министров
Рособрнадзор лишил лицензий два столичных вуза
Ведомство также запретило прием в один из петербургских институтов
Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором
По их мнению, работу ведомства должна проверить независимая экспертная группа
Самые популярные направления в вузах среди школьников
Первое место заняли науки об обществе: юриспруденция, социология, журналистика и экономика
Крупнейшие вузы России попросили Путина отказаться от системы госаккредитации
Президенту предложили создать независимую оценку качества образования
МГУ не вошел в топ-5 первого рейтинга российских вузов от Forbes
СПбГУ и вовсе оказался за пределами топ-15