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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ъ»: Медицинские вузы не взяли в ординатуру студентов, которые не отработали терапевтами в рамках целевого договора

«Ъ»: Медицинские вузы не взяли в ординатуру студентов, которые не отработали терапевтами в рамках целевого договора

Исследование: В ведущих вузах снизились проходные баллы на бюджет

Исследование: В ведущих вузах снизились проходные баллы на бюджет

Сайты российских вузов подверглись кибератаке
20 июня 2022

Сайты российских вузов подверглись кибератаке

Расширить объемы преподавания истории России во всех вузах
Предложение дня
24 мая 2022

Расширить объемы преподавания истории России во всех вузах

11 мая 2022

Детей участников «спецоперации» примут в вузы по новым правилам с 2022 года

Отдавать 10 % бюджетных мест в вузах детям ветеранов боевых действий
Предложение дня
28 апреля 2022

Отдавать 10 % бюджетных мест в вузах детям ветеранов боевых действий

Школы и вузы не смогут работать с иностранцами без специального разрешения
26 апреля 2022

Школы и вузы не смогут работать с иностранцами без специального разрешения

ВШЭ закрыла специализацию «Права человека и демократическое управление»
5 апреля 2022

ВШЭ закрыла специализацию «Права человека и демократическое управление»

11 января 2022

Средний проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы снизился впервые за 10 лет. Но не в Москве

Можно ли отчислить из вуза за лайк?

И что делать студенту, если это произошло

Можно ли отчислить из вуза за лайк?

Предложение дня
18 октября 2021

Снизить стоимость обучения в вузах

Лучшие российские вузы по версии британского журнала Times Higher Education
Рейтинг
2 сентября 2021

Лучшие российские вузы по версии британского журнала Times Higher Education

Предложение дня
29 июля 2021

Ввести в вузах занятия по киберспорту

Лучшие российские вузы по версии Forbes
Рейтинг
24 июня 2021

Лучшие российские вузы по версии Forbes

15 июня 2021

Минобрнауки разрешило московским студентам сдать летнюю сессию удаленно из-за ухудшения ситуации с COVID-19

7 марта 2021

Студенты российских вузов смогут сдавать дистанционные экзамены с помощью биометрии

обновлено5 февраля 2021

Студентам разрешили вернуться в вузы с 8 февраля

6 октября 2020

«РБК»: Ректор МГИМО уйдет в отставку

5 августа 2020

Возле ВШЭ задержали участницу пикета. Студентка поддержала оппозиционных преподавателей

Опрос
3 августа 2020

На удаленке преподаватели вузов стали чаще замечать списывание и плагиат

Как пандемия повлияла на обучение в вузах

Преподаватели не смогли адаптироваться к дистанционному обучению, а студенты потеряли возможность практики

Как пандемия повлияла на обучение в вузах

Российским вузам разрешили перенести начало учебного года

Из-за ситуации с коронавирусом

Российским вузам разрешили перенести начало учебного года

Лучшие вузы России по версии Forbes

Первое место в этом году заняла «Вышка»

Лучшие вузы России по версии Forbes

Как подать документы в вузы онлайн

Через сайт университета или Госуслуги

Как подать документы в вузы онлайн

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

МГУ взял первое место в трех номинациях

Московские факультеты с самыми востребованными выпускниками, по версии HeadHunter

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира

Учиться можно до конца сентября

Coursera открыла бесплатный доступ к курсам студентам со всего мира

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

В университете массово отчисляют учащихся и нарушают их права

На пикете в поддержку студентов РГСУ начались задержания

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

Учащимся не дают сдать сессию, не предупреждают о пересдачах и ставят ультиматумы

Doxa: За неделю из РГСУ отчислили 200 студентов. Руководство вуза освобождает места в общежитиях

В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора

Вузы борются не только с коронавирусом, но и с учащимися

В РГСУ отчислили двух студентов. Они вышли из общежития вопреки запрету ректора

Студентов отправят на каникулы до 5 апреля

Ранее вузы уже перешли на дистанционное обучение

Студентов отправят на каникулы до 5 апреля

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

МГУ единственный в топ-5

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

В московских вузах введут программы обучения бизнесу для всех студентов

Эксперимент может начаться уже в этом году

В московских вузах введут программы обучения бизнесу для всех студентов

ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa

Ранее журнал Doxa лишили статуса студорганизации

ВШЭ отменила показ студенческого киноклуба Opia из-за его сотрудничества с Doxa

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет интенсив по актерскому мастерству

Его организует Драматический театр имени Штейна

В культурном центре «ЗИЛ» пройдет интенсив по актерскому мастерству

«Вышка» вошла в сотню лучших бизнес-вузов мира по версии THE

В предметные рейтинги попали восемь российских университетов

«Вышка» вошла в сотню лучших бизнес-вузов мира по версии THE

В какие вузы сложнее всего поступить

Проходные баллы за год повысились как на бюджетных, так и на платных местах

В какие вузы сложнее всего поступить

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

Лучшие показатели у МГУ

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

Раньше срок составлял только четыре месяца

Россиянам разрешили на два года оставаться в Великобритании после окончания учебы

В Коммунарке появятся филиалы нескольких московских вузов

Район станет новым образовательным кластером

В Коммунарке появятся филиалы нескольких московских вузов

Что важнее всего для студентов при выборе работы

Также специалисты узнали, сколько хотят получать ученики ведущих вузов

Что важнее всего для студентов при выборе работы

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре

Самое крупное здание вуза примет студентов четырех факультетов

Как выглядит новый и самый большой комплекс ВШЭ на Покровском бульваре

Сколько стоит снять жилье рядом с вузами Москвы

Больше всего придется платить студентам МГИМО, РАНХиГС и РГГУ

Сколько стоит снять жилье рядом с вузами Москвы

ВШЭ оказалась единственным российским вузом в сотне лучших молодых университетов

За год Высшая школа экономики поднялась в списке на 24 строки

ВШЭ оказалась единственным российским вузом в сотне лучших молодых университетов

Стоимость обучения в российских вузах выросла на 19 % за год

В прошлом году сумма увеличилась на 14 %

Стоимость обучения в российских вузах выросла на 19 % за год

«Известия» предупредили о сокращении бюджетных мест в вузах

В Госдуме такую возможность отрицают

«Известия» предупредили о сокращении бюджетных мест в вузах

МГУ показал лучший с 2005 года результат в рейтинге QS

Тем временем Новосибирский университет обогнал СПбГУ

МГУ показал лучший с 2005 года результат в рейтинге QS

Что не устраивает студентов в их образовании

Также специалисты выяснили, программами каких вузов больше всего довольны учащиеся

Что не устраивает студентов в их образовании

Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE

МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка

Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE

Лучшие университеты планеты

Российские вузы в топ-100 по-прежнему представляет только МГУ

Лучшие университеты планеты

Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов

Первое место у США

Россию признали одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов

МГУ признали лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии

На втором и третьем месте НГУ и СПбГУ

МГУ признали лучшим вузом Восточной Европы и Центральной Азии

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов

МГУ оказался среди 20 лучших университетов по успешности выпускников

В мировой топ трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов

МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии THE

Российские университеты заняли более трети позиций в списке на шесть стран

МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии THE

Студенты вузов без военных кафедр получат возможность избежать призыва

Учащиеся смогут пройти обучение в военных центрах при других вузах

Студенты вузов без военных кафедр получат возможность избежать призыва

Сотрудники и студенты МГУ больше не смогут принимать устав вуза

Этим займется кабинет министров

Сотрудники и студенты МГУ больше не смогут принимать устав вуза

Рособрнадзор лишил лицензий два столичных вуза

Ведомство также запретило прием в один из петербургских институтов

Рособрнадзор лишил лицензий два столичных вуза

Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором

По их мнению, работу ведомства должна проверить независимая экспертная группа

Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором

Самые популярные направления в вузах среди школьников

Первое место заняли науки об обществе: юриспруденция, социология, журналистика и экономика

Самые популярные направления в вузах среди школьников

Крупнейшие вузы России попросили Путина отказаться от системы госаккредитации

Президенту предложили создать независимую оценку качества образования

Крупнейшие вузы России попросили Путина отказаться от системы госаккредитации

МГУ не вошел в топ-5 первого рейтинга российских вузов от Forbes

СПбГУ и вовсе оказался за пределами топ-15

МГУ не вошел в топ-5 первого рейтинга российских вузов от Forbes

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