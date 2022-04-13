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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня
13 апреля 2022

Фейковые сообщения от МЧС жителям Выборга. «Выборг и территория Карелии переходят под контроль Финляндии»

Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год
15 сентября 2020

Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год

Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке

Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке
The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»

«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»
Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара

Расследование Навального о резиденции Путина под Выборгом

Авторы видеоролика сняли виллу Селлгрена с воздуха

Расследование Навального о резиденции Путина под Выборгом

«Дождь» — о резиденции Владимира Путина под Выборгом

По данным телеканала, новую резиденцию президента обустроили на острове Лодочный

«Дождь» — о резиденции Владимира Путина под Выборгом

Выборг станет городом-музеем

Об этом рассказал замминистра культуры Олег Рыжков

Выборг станет городом-музеем

Зачем хотят снести исторический квартал в Выборге
Зачем хотят снести исторический квартал в Выборге И почему большинство жителей средневекового города это, кажется, не беспокоит
Зачем хотят снести исторический квартал в Выборге

Зачем хотят снести исторический квартал в Выборге
И почему большинство жителей средневекового города это, кажется, не беспокоит

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный городГерои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город
Герои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

Я живу в самом старом доме России

Я живу в самом старом доме РоссииЖительница крохотного дома XVI века в Выборге — о быте, туристах, истории и городских развалинах

Я живу в самом старом доме России

Я живу в самом старом доме России
Жительница крохотного дома XVI века в Выборге — о быте, туристах, истории и городских развалинах

«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под Выборгом

«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под ВыборгомКорреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах

«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под Выборгом

«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под Выборгом
Корреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах

Загородный дом на границе с Финляндией
Загородный дом на границе с Финляндией Двухэтажный дом неподалёку от Выборга — с интерьером в стиле прованс, старинной отреставрированной мебелью и множеством мелочей с блошиных рынков
Загородный дом на границе с Финляндией

Загородный дом на границе с Финляндией
Двухэтажный дом неподалёку от Выборга — с интерьером в стиле прованс, старинной отреставрированной мебелью и множеством мелочей с блошиных рынков

Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции
Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции Библиотеку Алвара Аалто в Выборге в понедельник открыли после двухгодичного ремонта. Петербургская редакция The Village выяснила, как выглядит эталонное библиотечное здание.
Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции

Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции
Библиотеку Алвара Аалто в Выборге в понедельник открыли после двухгодичного ремонта. Петербургская редакция The Village выяснила, как выглядит эталонное библиотечное здание.

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.

Вы, борг! В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.

Вы, борг!