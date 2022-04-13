Кринж дня
13 апреля 2022
Фейковые сообщения от МЧС жителям Выборга. «Выборг и территория Карелии переходят под контроль Финляндии»
15 сентября 2020
Выборгского главу комитета финансов арестовали по делу о хищении 700 миллионов. Это бюджет города на 2020 год
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации
«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло»Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара
«Бенгальские подонки»: «Мы играем мрачное музло» Подписанты петербургского лейбла Ionoff Music — о страхе жить в страхе, влиянии порно, жизни на «Парнасе» и могиле Пабло Эскобара
Расследование Навального о резиденции Путина под Выборгом
Авторы видеоролика сняли виллу Селлгрена с воздуха
«Дождь» — о резиденции Владимира Путина под Выборгом
По данным телеканала, новую резиденцию президента обустроили на острове Лодочный
Зачем хотят снести исторический квартал в Выборге И почему большинство жителей средневекового города это, кажется, не беспокоит
Зачем хотят снести исторический квартал в Выборге И почему большинство жителей средневекового города это, кажется, не беспокоит
Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный городГерои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист
Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город Герои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист
Я живу в самом старом доме РоссииЖительница крохотного дома XVI века в Выборге — о быте, туристах, истории и городских развалинах
Я живу в самом старом доме России Жительница крохотного дома XVI века в Выборге — о быте, туристах, истории и городских развалинах
«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под ВыборгомКорреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах
«Такая военная демократия»: Как живут и с кем сражаются викинги под Выборгом Корреспондент The Village побывал в усадьбе викингов «Сваргас» и поговорил с ее основателем о быте, недавнем пожаре, Иване Урганте, тевтонцах и рогах
Загородный дом на границе с Финляндией Двухэтажный дом неподалёку от Выборга — с интерьером в стиле прованс, старинной отреставрированной мебелью и множеством мелочей с блошиных рынков
Загородный дом на границе с Финляндией Двухэтажный дом неподалёку от Выборга — с интерьером в стиле прованс, старинной отреставрированной мебелью и множеством мелочей с блошиных рынков
Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции Библиотеку Алвара Аалто в Выборге в понедельник открыли после двухгодичного ремонта. Петербургская редакция The Village выяснила, как выглядит эталонное библиотечное здание.
Фоторепортаж: Библиотека Алвара Аалто в Выборге после реконструкции Библиотеку Алвара Аалто в Выборге в понедельник открыли после двухгодичного ремонта. Петербургская редакция The Village выяснила, как выглядит эталонное библиотечное здание.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Вы, борг! В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.