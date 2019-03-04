«Линия Рафаэля» в Эрмитаже, арт-марафон в галерее Марины Гисич, концерт «Пасош & Увула» и фестиваль Open Look
В 2022 году в башне Олафа установят панорамный лифт
Власти Ленобласти намерены развивать и другие города: туристические кластеры хотят создать в Токсово и Старой Ладоге
В 2022 году в башне Олафа установят панорамный лифт Власти Ленобласти намерены развивать и другие города: туристические кластеры хотят создать в Токсово и Старой Ладоге
«Город, который застрял в 1940-х»: Илья Варламов — о Выборге
Варламов обошел центр города и парк Монрепо
«Город, который застрял в 1940-х»: Илья Варламов — о Выборге Варламов обошел центр города и парк Монрепо
В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую кладку
Ее обнаружили за стеной, возведенной в советское время
В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую кладку Ее обнаружили за стеной, возведенной в советское время
Под Петербургом закрыли еще один пункт пропуска яхтенных туристов
Ранее петербургские власти заявляли, что будут привлекать в город яхтсменов
Под Петербургом закрыли еще один пункт пропуска яхтенных туристов Ранее петербургские власти заявляли, что будут привлекать в город яхтсменов
В декабре в Петербурге цветут разные растения. Так это выглядит (обновлено)
На Петроградской стороне на яблоне появились плоды, а в Невском районе распустилась верба
В декабре в Петербурге цветут разные растения. Так это выглядит (обновлено) На Петроградской стороне на яблоне появились плоды, а в Невском районе распустилась верба
Новое общественное пространство на Смоляном мысу в Выборге
На участке проложили велодорожки, а также установили скамейки и деревянную фигуру лося
Новое общественное пространство на Смоляном мысу в Выборге На участке проложили велодорожки, а также установили скамейки и деревянную фигуру лося
В парке Монрепо начали собирать Библиотечный флигель Деревянное здание разобрали в феврале
Выборгский парк Монрепо частично закрыли из-за реставрации
Посетители не смогут попасть в Восточную часть парка, на полуостров Нептуна и остров Людвигштайн
Выборгский парк Монрепо частично закрыли из-за реставрации Посетители не смогут попасть в Восточную часть парка, на полуостров Нептуна и остров Людвигштайн
Мини-гид по Выборгу от краеведа Алексея Шишкина
Списки интересных мест опубликовали на сайте фестиваля «Крайкон»
Мини-гид по Выборгу от краеведа Алексея Шишкина Списки интересных мест опубликовали на сайте фестиваля «Крайкон»
В конце сентября в Петербурге и Выборге проведут второй «Крайкон»
Первый петербургский фестиваль краеведения прошел в апреле
В конце сентября в Петербурге и Выборге проведут второй «Крайкон» Первый петербургский фестиваль краеведения прошел в апреле
В парке Монрепо разобрали еще одно деревянное здание — Главный усадебный дом
Градозащитники и специалисты выступали против демонтажа
В парке Монрепо разобрали еще одно деревянное здание — Главный усадебный дом Градозащитники и специалисты выступали против демонтажа
Квартал Сета Солберга в Выборге хотят восстановить к 2025 году
Там хотят построить культурный центр с выставочным залом, коммерческими помещениями и театром
Квартал Сета Солберга в Выборге хотят восстановить к 2025 году Там хотят построить культурный центр с выставочным залом, коммерческими помещениями и театром
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации
Паромы между Выборгом и Коткой хотят запустить в 2020 году
Время в пути составит около двух часов
Паромы между Выборгом и Коткой хотят запустить в 2020 году Время в пути составит около двух часов
Продажа квартиры в самом старом доме России за 11 миллионов рублей
На продажу выставили помещение в выборгском Доме горожанина
Продажа квартиры в самом старом доме России за 11 миллионов рублей На продажу выставили помещение в выборгском Доме горожанина
Сроки завершения реставрации парка Монрепо сдвинули на 10 месяцев
Работы закончат к 16 сентября 2020 года
Сроки завершения реставрации парка Монрепо сдвинули на 10 месяцев Работы закончат к 16 сентября 2020 года
Поломки транспортных терминалов, новые водные маршруты и одежда от Покраса Лампаса
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Поломки транспортных терминалов, новые водные маршруты и одежда от Покраса Лампаса The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Из Выборга хотят запустить паромы в Петербург и Финляндию
Модернизацией городского порта занимается компания «Порт Логистик»