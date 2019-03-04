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«Линия Рафаэля» в Эрмитаже, арт-марафон в галерее Марины Гисич, концерт «Пасош & Увула» и фестиваль Open Look
«Линия Рафаэля» в Эрмитаже, арт-марафон в галерее Марины Гисич, концерт «Пасош & Увула» и фестиваль Open Look
«Линия Рафаэля» в Эрмитаже, арт-марафон в галерее Марины Гисич, концерт «Пасош & Увула» и фестиваль Open Look

«Линия Рафаэля» в Эрмитаже, арт-марафон в галерее Марины Гисич, концерт «Пасош & Увула» и фестиваль Open Look

В 2022 году в башне Олафа установят панорамный лифт

Власти Ленобласти намерены развивать и другие города: туристические кластеры хотят создать в Токсово и Старой Ладоге

В 2022 году в башне Олафа установят панорамный лифт
Власти Ленобласти намерены развивать и другие города: туристические кластеры хотят создать в Токсово и Старой Ладоге

«Город, который застрял в 1940-х»: Илья Варламов — о Выборге

Варламов обошел центр города и парк Монрепо

«Город, который застрял в 1940-х»: Илья Варламов — о Выборге
Варламов обошел центр города и парк Монрепо

В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую кладку

Ее обнаружили за стеной, возведенной в советское время

В Выборгском замке во время реставрации нашли средневековую кладку
Ее обнаружили за стеной, возведенной в советское время

Под Петербургом закрыли еще один пункт пропуска яхтенных туристов

Ранее петербургские власти заявляли, что будут привлекать в город яхтсменов

Под Петербургом закрыли еще один пункт пропуска яхтенных туристов
Ранее петербургские власти заявляли, что будут привлекать в город яхтсменов

В декабре в Петербурге цветут разные растения. Так это выглядит (обновлено)

На Петроградской стороне на яблоне появились плоды, а в Невском районе распустилась верба

В декабре в Петербурге цветут разные растения. Так это выглядит (обновлено)
На Петроградской стороне на яблоне появились плоды, а в Невском районе распустилась верба

Новое общественное пространство на Смоляном мысу в Выборге

На участке проложили велодорожки, а также установили скамейки и деревянную фигуру лося

Новое общественное пространство на Смоляном мысу в Выборге
На участке проложили велодорожки, а также установили скамейки и деревянную фигуру лося

В парке Монрепо начали собирать Библиотечный флигель

Деревянное здание разобрали в феврале

В парке Монрепо начали собирать Библиотечный флигель
Деревянное здание разобрали в феврале

Выборгский парк Монрепо частично закрыли из-за реставрации

Посетители не смогут попасть в Восточную часть парка, на полуостров Нептуна и остров Людвигштайн

Выборгский парк Монрепо частично закрыли из-за реставрации
Посетители не смогут попасть в Восточную часть парка, на полуостров Нептуна и остров Людвигштайн

Мини-гид по Выборгу от краеведа Алексея Шишкина

Списки интересных мест опубликовали на сайте фестиваля «Крайкон»

Мини-гид по Выборгу от краеведа Алексея Шишкина
Списки интересных мест опубликовали на сайте фестиваля «Крайкон»

В конце сентября в Петербурге и Выборге проведут второй «Крайкон»

Первый петербургский фестиваль краеведения прошел в апреле

В конце сентября в Петербурге и Выборге проведут второй «Крайкон»
Первый петербургский фестиваль краеведения прошел в апреле

В парке Монрепо разобрали еще одно деревянное здание — Главный усадебный дом

Градозащитники и специалисты выступали против демонтажа

В парке Монрепо разобрали еще одно деревянное здание — Главный усадебный дом
Градозащитники и специалисты выступали против демонтажа

Квартал Сета Солберга в Выборге хотят восстановить к 2025 году

Там хотят построить культурный центр с выставочным залом, коммерческими помещениями и театром

Квартал Сета Солберга в Выборге хотят восстановить к 2025 году
Там хотят построить культурный центр с выставочным залом, коммерческими помещениями и театром

Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации
Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке

Реставрация Монрепо: Что к лету изменилось в выборгском парке
The Village показывает промежуточные результаты скандальной реставрации

Паромы между Выборгом и Коткой хотят запустить в 2020 году

Время в пути составит около двух часов

Паромы между Выборгом и Коткой хотят запустить в 2020 году
Время в пути составит около двух часов

Продажа квартиры в самом старом доме России за 11 миллионов рублей

На продажу выставили помещение в выборгском Доме горожанина

Продажа квартиры в самом старом доме России за 11 миллионов рублей
На продажу выставили помещение в выборгском Доме горожанина

Сроки завершения реставрации парка Монрепо сдвинули на 10 месяцев

Работы закончат к 16 сентября 2020 года

Сроки завершения реставрации парка Монрепо сдвинули на 10 месяцев
Работы закончат к 16 сентября 2020 года

Поломки транспортных терминалов, новые водные маршруты и одежда от Покраса Лампаса

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Поломки транспортных терминалов, новые водные маршруты и одежда от Покраса Лампаса
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Из Выборга хотят запустить паромы в Петербург и Финляндию

Модернизацией городского порта занимается компания «Порт Логистик»

Из Выборга хотят запустить паромы в Петербург и Финляндию
Модернизацией городского порта занимается компания «Порт Логистик»

Фильм о Выборге от «Архитектурных излишеств»

Картину назвали «Выборг: под северным небом»

Фильм о Выборге от «Архитектурных излишеств»
Картину назвали «Выборг: под северным небом»

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