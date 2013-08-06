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«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks
Игры
«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of TanksРассказывает один из создателей игры Вячеслав Макаров
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«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks
Игры

«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks Рассказывает один из создателей игры Вячеслав Макаров

Новости

Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Weekend

В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest

Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря

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Weekend

В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря

Новости

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Дополненная реальность от Wargaming, успехи Amazon и секс-игрушки Pokémoan

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Дополненная реальность от Wargaming, успехи Amazon и секс-игрушки Pokémoan Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Развитие OneTwoTrip, взлом «МегаФона» и новые сервисы YouTube

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Развитие OneTwoTrip, взлом «МегаФона» и новые сервисы YouTube Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Поиск двойников от Microsoft, закрытия в Yahoo! и миллиарды на стикерах

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Поиск двойников от Microsoft, закрытия в Yahoo! и миллиарды на стикерах Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год

Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн

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Новости

World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн

Новости

Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks

Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки

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Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки

Новости

World of Tanks заработала $372 млн за год

Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online

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Новости

World of Tanks заработала $372 млн за год Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online

Новости

Создатели игры World of Tanks стали совладельцами одного из крупнейших банков на Кипре

Помимо Wargaming контрольный пакет Hellenic Bank также пытались приобрести инвестиционные компании из США, ОАЭ и самого Кипра

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Создатели игры World of Tanks стали совладельцами одного из крупнейших банков на Кипре Помимо Wargaming контрольный пакет Hellenic Bank также пытались приобрести инвестиционные компании из США, ОАЭ и самого Кипра

Новости

Украинец зарегистрировал товарный знак Wargaming, принадлежащий белорусским разработчикам

Теперь ему предстоят разбирательства с юристами компании, утверждающими, что их марка зарегистрирована на международном уровне

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Украинец зарегистрировал товарный знак Wargaming, принадлежащий белорусским разработчикам Теперь ему предстоят разбирательства с юристами компании, утверждающими, что их марка зарегистрирована на международном уровне

Новости

Game Insight сделает собственные мобильные «танчики»

Таким образом разработчики хотят повторить успех World of Tanks на мобильном рынке

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Game Insight сделает собственные мобильные «танчики» Таким образом разработчики хотят повторить успех World of Tanks на мобильном рынке