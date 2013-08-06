«Нам понадобятся тяжелые тележки для денег»: Как делали World of Tanks Рассказывает один из создателей игры Вячеслав Макаров
Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Имитация полетов на Луну, поддержка сельхозстартапов и сравнение беспилотных машин Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Противостояние Apple и Tesla, скандал из-за Oculus Rift и SMM Сбербанка Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest
Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря
В Москве пройдет музыкально-игровой фестиваль WarGamingFest Мероприятие состоится в «Экспоцентре» 17 декабря
Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дополненная реальность от Wargaming, успехи Amazon и секс-игрушки Pokémoan
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Дополненная реальность от Wargaming, успехи Amazon и секс-игрушки Pokémoan Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Индустриализация космоса, утечка из Tumblr и MySpace и игры от ТНТ Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Усиление безопасности iPhone, стоимость Wargaming и уравнение Гейтса Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Однорукая iOS-клавиатура, слежка в Uber и бизнес для школьников Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие OneTwoTrip, взлом «МегаФона» и новые сервисы YouTube
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Развитие OneTwoTrip, взлом «МегаФона» и новые сервисы YouTube Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый логотип Facebook, экспансия Adme и интервью с создателем World of Tanks Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Поиск двойников от Microsoft, закрытия в Yahoo! и миллиарды на стикерах
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Поиск двойников от Microsoft, закрытия в Yahoo! и миллиарды на стикерах Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год
Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн
World of Tanks заработала $475 млн за прошлый год Оценку деятельности Wargaming скорректировали более чем на $100 млн
Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks
Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки
Скандал дня: Mail.Ru Group уволила менеджера по маркетингу за высказывания в адрес World of Tanks Он назвал игру белорусских разработчиков «офшорной», попутно пояснив, что её суть сводится к тому, что фашисты расстреливают российские танки
World of Tanks заработала $372 млн за год
Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online
World of Tanks заработала $372 млн за год Это больше, чем у таких гигантов, как World of Warcraft, StarWars: The Old Republic и Counter Strike Online
Создатели игры World of Tanks стали совладельцами одного из крупнейших банков на Кипре
Помимо Wargaming контрольный пакет Hellenic Bank также пытались приобрести инвестиционные компании из США, ОАЭ и самого Кипра
Создатели игры World of Tanks стали совладельцами одного из крупнейших банков на Кипре Помимо Wargaming контрольный пакет Hellenic Bank также пытались приобрести инвестиционные компании из США, ОАЭ и самого Кипра
Украинец зарегистрировал товарный знак Wargaming, принадлежащий белорусским разработчикам
Теперь ему предстоят разбирательства с юристами компании, утверждающими, что их марка зарегистрирована на международном уровне