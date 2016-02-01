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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня: Москвичка пожаловалась в полицию на соседский Wi-Fi с названием «Слава Украине»

Кринж дня: Москвичка пожаловалась в полицию на соседский Wi-Fi с названием «Слава Украине»

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

А также в парках, музеях и переулках

Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

Интернет вернут, но уже с обновлениями

В автобусах и трамваях отключат Wi-Fi

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы

Месяц без спама обойдется в 229 рублей

В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы

В московском метро запустили Wi-Fi с шифрованием трафика

Сеть защищена по технологии Hotspot 2.0

В московском метро запустили Wi-Fi с шифрованием трафика

Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi

Победителей будут объявлять каждую неделю

Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi

«МаксимаТелеком» станет единым оператором городского Wi-Fi в Москве

Компания развивает бесплатную сеть в столичном метрополитене

«МаксимаТелеком» станет единым оператором городского Wi-Fi в Москве

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи

Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото

Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи

Пассажиры подземки смогут выиграть гаджеты в честь пятилетия Wi-Fi в метро

Среди призов — часы, планшеты и смартфоны Apple и Samsung

Пассажиры подземки смогут выиграть гаджеты в честь пятилетия Wi-Fi в метро

В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi

Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа

В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi

«Лаборатория Касперского» предупредила о небезопасных точках Wi-Fi в городах ЧМ

Наименее безопасный открытый интернет оказался в Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону

«Лаборатория Касперского» предупредила о небезопасных точках Wi-Fi в городах ЧМ

С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность

С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность
Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно

Летом на Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi

Первый сегмент сети покроет пять станций

Летом на Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi

«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность» Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»

«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность»
Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data

После утечки «Максима Телеком» пересмотрит меры по защите данных пользователей (обновлено)

Ранее The Village рассказал об уязвимости в Wi-Fi в московском метро

После утечки «Максима Телеком» пересмотрит меры по защите данных пользователей (обновлено)

Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ

Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ
Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах

В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург

Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi

Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей

Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi

В Москве установят 469 навигационных стел с бесплатным Wi-Fi

Работы закончат к концу 2018 года

В Москве установят 469 навигационных стел с бесплатным Wi-Fi

Сколько власти Москвы потратят на публичный Wi-Fi за два года

По данным сайта госзакупок, сумма превышает один миллиард рублей

Сколько власти Москвы потратят на публичный Wi-Fi за два года

Бесплатный Wi-Fi появится в полусотне столичных библиотек

До конца года к интернету подключат 11 читален

Бесплатный Wi-Fi появится в полусотне столичных библиотек

«Аэрофлот» предоставит доступ к Wi-Fi на коротких рейсах

Переоборудование среднемагистральных самолетов завершится к 2020 году

«Аэрофлот» предоставит доступ к Wi-Fi на коротких рейсах

Wi-Fi появится во всех школах Москвы до конца 2018 года

Школьники не смогут подключаться к интернету анонимно

Wi-Fi появится во всех школах Москвы до конца 2018 года

В кинотеатрах сети «Москино» появится бесплатный Wi-Fi

Монтаж хот-спотов запланирован на вторую половину ноября

В кинотеатрах сети «Москино» появится бесплатный Wi-Fi

Как не стать жертвой хакеров из-за новой уязвимости в Wi-Fi
Как не стать жертвой хакеров из-за новой уязвимости в Wi-Fi Выяснили у экспертов по кибербезопасности, насколько критична угроза и как ей противостоять
Как не стать жертвой хакеров из-за новой уязвимости в Wi-Fi

Как не стать жертвой хакеров из-за новой уязвимости в Wi-Fi
Выяснили у экспертов по кибербезопасности, насколько критична угроза и как ей противостоять

Москва потратит 830 миллионов рублей на Wi-Fi к чемпионату мира по футболу

Бесплатный доступ в сеть организуют на городских улицах, а также в домах культуры, вузах, музеях и парках

Москва потратит 830 миллионов рублей на Wi-Fi к чемпионату мира по футболу

Оператор Wi-Fi в московском метро поднял цены без оповещения части пользователей

Компания повысила стоимость услуги «Как дома», отключающей рекламу

Оператор Wi-Fi в московском метро поднял цены без оповещения части пользователей

В автобусах частных перевозчиков Москвы установят бесплатный вайфай

Сейчас систему тестируют в автобусах компании «Гепарт»

В автобусах частных перевозчиков Москвы установят бесплатный вайфай

В метро устранили возможность обхода рекламы для подключения к интернету

Платную подписку для отключения рекламы используют только 9 %

В метро устранили возможность обхода рекламы для подключения к интернету

«Перекресток» запустит сеть бесплатного Wi-Fi для рекламных сообщений

Рассылку посетители будут получать во время визита в магазин

«Перекресток» запустит сеть бесплатного Wi-Fi для рекламных сообщений

Зона городского Wi-Fi расширится

В частности, бесплатная сеть появится на ВДНХ

Зона городского Wi-Fi расширится

В пределах Садового кольца увеличат зону охвата бесплатным Wi-Fi

Новые точки доступа появятся в центре города к началу 2018 года

В пределах Садового кольца увеличат зону охвата бесплатным Wi-Fi

В транспорте ввели новый тариф на Wi-Fi без рекламы

Услуга доступна для пользователей приложения MT Cabinet

В транспорте ввели новый тариф на Wi-Fi без рекламы

На оранжевой линии петербургского метро запустили Wi-Fi (обновлено)

Сеть работает под именем MT_FREE

На оранжевой линии петербургского метро запустили Wi-Fi (обновлено)

Ошибка Uber, инвестиции в развлечения и 3D-сканер, способный смотреть сквозь стены

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ошибка Uber, инвестиции в развлечения и 3D-сканер, способный смотреть сквозь стены

Москвичи смогут подключаться к Wi-Fi в наземном транспорте без авторизации

Ранее услуга была доступна только в метро и на МЦК

Москвичи смогут подключаться к Wi-Fi в наземном транспорте без авторизации

В Москве появилась обновленная карта Wi-Fi

Теперь в столице 1 100 точек доступа

В Москве появилась обновленная карта Wi-Fi

В 2017 году в половине поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Доступ к Сети обойдется в 100–200 рублей в сутки

В 2017 году в половине поездов дальнего следования появится Wi-Fi

Часть территории Кремля хотят покрыть сетью городского Wi-Fi

Беспроводной интернет появится только на той части Кремля, куда разрешен вход туристам

Часть территории Кремля хотят покрыть сетью городского Wi-Fi

МЦК и пригородные электрички подключат к единой сети Wi-Fi в Москве

Это случится в 2017 году

МЦК и пригородные электрички подключат к единой сети Wi-Fi в Москве

В маршрутках начали тестировать бесплатный Wi-Fi

Постепенно Wi-Fi будут оборудуваны все машины, работающие по госконтракту

В маршрутках начали тестировать бесплатный Wi-Fi

В пригородных электричках заработал бесплатный Wi-Fi

Сейчас он запущен на три месяца в тестовом режиме в четырех поездах

В пригородных электричках заработал бесплатный Wi-Fi

В Burger King вновь пожаловались на цензурирование рекламы в метро

На этот раз «МаксимаТелеком» не устроили слоганы «Рискнешь взять в рот?» и «Ням-ням-ням, спалил мне бороду к жуям!»

В Burger King вновь пожаловались на цензурирование рекламы в метро

В Москве запустили единую сеть Wi-Fi для пассажирского транспорта

К концу 2016 года к ней планируется подключить электрички и «Аэроэкспресс»

В Москве запустили единую сеть Wi-Fi для пассажирского транспорта

Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы

Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы

В Москве заработали дополнительные точки доступа к бесплатному Wi-Fi

Всего в настоящее время функционируют 300 таких точек

В Москве заработали дополнительные точки доступа к бесплатному Wi-Fi

На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi

Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах

На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi

Роскомнадзор придумал новый способ идентификации пользователей Wi-Fi

Ведомство предлагает разработать специальный софт для маркировки конкретных компьютеров, планшетов и смартфонов, подключающихся к Сети

Роскомнадзор придумал новый способ идентификации пользователей Wi-Fi

В Москве установят более ста информационных стел с Wi-Fi

Первые из них появятся в середине сентября на Тверской улице

В Москве установят более ста информационных стел с Wi-Fi

В Москве в День города заработают 200 точек бесплатного Wi-Fi

К интернету одновременно смогут подключиться до 15 тысяч пользователей

В Москве в День города заработают 200 точек бесплатного Wi-Fi

«МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс»

Оператор беспроводного интернета в метро обеспечит Wi-Fi в поездах

«МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс»

В московском транспорте создадут единую сеть Wi-Fi

Беспроводной интернет в метро и на наземном транспорте объединят до конца лета

В московском транспорте создадут единую сеть Wi-Fi

«Вымпелком» закрывает свою бесплатную сеть Wi-Fi в Москве

Компания нашла более выгодный способ оптимизации активов

«Вымпелком» закрывает свою бесплатную сеть Wi-Fi в Москве

На стартовой странице Wi-Fi в метро появился онлайн-сервис «Рестораны»

Теперь через Wi-Fi в московском метро можно забронировать столик в ресторане в режиме онлайн

На стартовой странице Wi-Fi в метро появился онлайн-сервис «Рестораны»

Штрафовать кафе и парки за анонимный Wi-Fi

Пока к ответственности за несоблюдение правил по идентификации пользователей могут привлечь только операторов связи

Штрафовать кафе и парки за анонимный Wi-Fi

«Тройку» теперь можно пополнить через Wi-Fi в метро

При пополнении карты «Тройка» через wi-fi.ru в марте пользователи смогут три дня пользоваться интернетом без рекламы

«Тройку» теперь можно пополнить через Wi-Fi в метро

Оператор Wi-Fi в метро подключит к интернету электрички

«МаксимаТелеком» выиграла контракт на 178,9 миллиона рублей

Оператор Wi-Fi в метро подключит к интернету электрички

Wi-Fi в метро закрыли для пользователей блокировщиков рекламы

Во время тестирования системы проблемы с подключением могут возникнуть и у тех, кто не пользуется AdBlock

Wi-Fi в метро закрыли для пользователей блокировщиков рекламы

В московских автобусах заработал Wi-Fi

С 1 февраля подключиться к бесплатной сети можно на четырёх маршрутах

В московских автобусах заработал Wi-Fi

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