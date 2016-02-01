Точки доступа бесплатного городского Wi-Fi на улицах Москвы
А также в парках, музеях и переулках
В «Тинькофф Мобайл» можно подключиться к Wi-Fi в метро без рекламы
Месяц без спама обойдется в 229 рублей
В московском метро запустили Wi-Fi с шифрованием трафика
Сеть защищена по технологии Hotspot 2.0
Пассажиры метро и МЦК могут выиграть электросамокат и квадрокоптер за подключение к Wi-Fi
Победителей будут объявлять каждую неделю
«МаксимаТелеком» станет единым оператором городского Wi-Fi в Москве
Компания развивает бесплатную сеть в столичном метрополитене
Пользователям Wi-Fi в метро выдавали тест о гендерном неравенстве под видом капчи
Пассажиров просили выбрать топ-менеджеров среди мужчин и женщин на фото
Пассажиры подземки смогут выиграть гаджеты в честь пятилетия Wi-Fi в метро
Среди призов — часы, планшеты и смартфоны Apple и Samsung
В парке «Царицыно» заработал бесплатный Wi-Fi
Всего в оживленных местах установили 60 точек доступа
«Лаборатория Касперского» предупредила о небезопасных точках Wi-Fi в городах ЧМ
Наименее безопасный открытый интернет оказался в Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону
С подключением: Проверяем копирайт Wi-Fi в метро на точность Угадаете ли вы, какие «забавные факты» там изложены неверно
Летом на Большой кольцевой линии метро появится Wi-Fi
Первый сегмент сети покроет пять станций
«Паранойю пора отпустить. За вами следят. Это реальность» Авторы «MT_FREE», крупнейшей Wi-Fi-сети в Европе, — об утечке данных и отношении к Big Data
После утечки «Максима Телеком» пересмотрит меры по защите данных пользователей (обновлено)
Ранее The Village рассказал об уязвимости в Wi-Fi в московском метро
Крупная утечка: Оператор Wi-Fi в метро Москвы выкладывает данные о пользователях в общий доступ Миллионы телефонных номеров не были зашифрованы
В московских отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi
В дальнейшем доступом к Сети планируется обеспечить и отделения в других городах
Авария с беспилотником Uber, игра Дудя про усы Грудинина и выпуск «Парфенона» про Петербург Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Москвичи стали вдвое реже пользоваться общественным Wi-Fi
Их не устраивает навязчивая реклама и низкая степень защиты сетей
В Москве установят 469 навигационных стел с бесплатным Wi-Fi
Работы закончат к концу 2018 года
Сколько власти Москвы потратят на публичный Wi-Fi за два года
По данным сайта госзакупок, сумма превышает один миллиард рублей
Бесплатный Wi-Fi появится в полусотне столичных библиотек
До конца года к интернету подключат 11 читален
«Аэрофлот» предоставит доступ к Wi-Fi на коротких рейсах
Переоборудование среднемагистральных самолетов завершится к 2020 году
Wi-Fi появится во всех школах Москвы до конца 2018 года
Школьники не смогут подключаться к интернету анонимно
В кинотеатрах сети «Москино» появится бесплатный Wi-Fi
Монтаж хот-спотов запланирован на вторую половину ноября
Как не стать жертвой хакеров из-за новой уязвимости в Wi-Fi Выяснили у экспертов по кибербезопасности, насколько критична угроза и как ей противостоять
Москва потратит 830 миллионов рублей на Wi-Fi к чемпионату мира по футболу
Бесплатный доступ в сеть организуют на городских улицах, а также в домах культуры, вузах, музеях и парках
Оператор Wi-Fi в московском метро поднял цены без оповещения части пользователей
Компания повысила стоимость услуги «Как дома», отключающей рекламу
В автобусах частных перевозчиков Москвы установят бесплатный вайфай
Сейчас систему тестируют в автобусах компании «Гепарт»
В метро устранили возможность обхода рекламы для подключения к интернету
Платную подписку для отключения рекламы используют только 9 %
«Перекресток» запустит сеть бесплатного Wi-Fi для рекламных сообщений
Рассылку посетители будут получать во время визита в магазин
В пределах Садового кольца увеличат зону охвата бесплатным Wi-Fi
Новые точки доступа появятся в центре города к началу 2018 года
В транспорте ввели новый тариф на Wi-Fi без рекламы
Услуга доступна для пользователей приложения MT Cabinet
На оранжевой линии петербургского метро запустили Wi-Fi (обновлено)
Сеть работает под именем MT_FREE
Ошибка Uber, инвестиции в развлечения и 3D-сканер, способный смотреть сквозь стены
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Москвичи смогут подключаться к Wi-Fi в наземном транспорте без авторизации
Ранее услуга была доступна только в метро и на МЦК
В 2017 году в половине поездов дальнего следования появится Wi-Fi
Доступ к Сети обойдется в 100–200 рублей в сутки
Часть территории Кремля хотят покрыть сетью городского Wi-Fi
Беспроводной интернет появится только на той части Кремля, куда разрешен вход туристам
МЦК и пригородные электрички подключат к единой сети Wi-Fi в Москве
Это случится в 2017 году
В маршрутках начали тестировать бесплатный Wi-Fi
Постепенно Wi-Fi будут оборудуваны все машины, работающие по госконтракту
В пригородных электричках заработал бесплатный Wi-Fi
Сейчас он запущен на три месяца в тестовом режиме в четырех поездах
В Burger King вновь пожаловались на цензурирование рекламы в метро
На этот раз «МаксимаТелеком» не устроили слоганы «Рискнешь взять в рот?» и «Ням-ням-ням, спалил мне бороду к жуям!»
В Москве запустили единую сеть Wi-Fi для пассажирского транспорта
К концу 2016 года к ней планируется подключить электрички и «Аэроэкспресс»
Бесплатный Wi-Fi появился еще на 33 улицах Москвы
Теперь в пределах Садового кольца есть около 300 точек доступа к бесплатному уличному Wi-Fi
В Москве заработали дополнительные точки доступа к бесплатному Wi-Fi
Всего в настоящее время функционируют 300 таких точек
На трех московских кладбищах появился бесплатный Wi-Fi
Проект реализуется на Ваганьковском, Новодевичьем и Троекуровском кладбищах
Роскомнадзор придумал новый способ идентификации пользователей Wi-Fi
Ведомство предлагает разработать специальный софт для маркировки конкретных компьютеров, планшетов и смартфонов, подключающихся к Сети
В Москве установят более ста информационных стел с Wi-Fi
Первые из них появятся в середине сентября на Тверской улице
В Москве в День города заработают 200 точек бесплатного Wi-Fi
К интернету одновременно смогут подключиться до 15 тысяч пользователей
«МаксимаТелеком» монетизирует бесплатную сеть Wi-Fi в поездах «Аэроэкспресс»
Оператор беспроводного интернета в метро обеспечит Wi-Fi в поездах
В московском транспорте создадут единую сеть Wi-Fi
Беспроводной интернет в метро и на наземном транспорте объединят до конца лета
«Вымпелком» закрывает свою бесплатную сеть Wi-Fi в Москве
Компания нашла более выгодный способ оптимизации активов
На стартовой странице Wi-Fi в метро появился онлайн-сервис «Рестораны»
Теперь через Wi-Fi в московском метро можно забронировать столик в ресторане в режиме онлайн
Штрафовать кафе и парки за анонимный Wi-Fi
Пока к ответственности за несоблюдение правил по идентификации пользователей могут привлечь только операторов связи
«Тройку» теперь можно пополнить через Wi-Fi в метро
При пополнении карты «Тройка» через wi-fi.ru в марте пользователи смогут три дня пользоваться интернетом без рекламы
Оператор Wi-Fi в метро подключит к интернету электрички
«МаксимаТелеком» выиграла контракт на 178,9 миллиона рублей
Wi-Fi в метро закрыли для пользователей блокировщиков рекламы
Во время тестирования системы проблемы с подключением могут возникнуть и у тех, кто не пользуется AdBlock
В московских автобусах заработал Wi-Fi
С 1 февраля подключиться к бесплатной сети можно на четырёх маршрутах