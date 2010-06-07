Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В конкурсе World Press Photo победила фотография с убийцей российского посла в Анкаре
Фотограф Бурхан Озбиличи получил главный приз премии
Проведение фотовыставки World Press Photo в Москве оказалось под угрозой
В интернете объявлен сбор денег, необходимых для проведения мероприятия
Премию World Press Photo присудили снимку с гей-парой из Петербурга
Премию World Press Photo присудили снимку с гей-парой из Петербурга
Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий «Театральный демарш», фестиваль музеев, выставка бездомных собак и закрытие World Press Photo среди заметных событий этих выходных
Фестиваль Холи, исторический велопробег, «Ламбада-маркет» и ещё 15 событий «Театральный демарш», фестиваль музеев, выставка бездомных собак и закрытие World Press Photo среди заметных событий этих выходных
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее» Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее» Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village
Планы на выходные: 28−30 июня Фестивали Park Live и Martini Art Love, Тициан в «Пушкинском», последние дни выставки World Press Photo, День Италии на «Флаконе», Московский кинофестиваль и другие события выходных.
Планы на выходные: 28−30 июня Фестивали Park Live и Martini Art Love, Тициан в «Пушкинском», последние дни выставки World Press Photo, День Италии на «Флаконе», Московский кинофестиваль и другие события выходных.
События недели: Концерт Hot Chip, «Ламбада-маркет» и World Press Photo Дайджест городских событий этой недели: концерт Two Door Cinema Club, фестиваль датского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Концерт Hot Chip, «Ламбада-маркет» и World Press Photo Дайджест городских событий этой недели: концерт Two Door Cinema Club, фестиваль датского кино и ещё несколько событий из календаря The Village.
Главное на неделе: события с 6 по 12 июня Выставка Джеймса Таррелла в «Гараже», World Press Photo 2011 на «Красном Октябре» и экспозиция «Шедевры ХХ века» в ММСИ.
Выставка World Press Photo пройдет на Красном Октябре С 11 июня по 11 июля 2010 года на Красном Октябре в Шоколадном цехе пройдет выставка победителей всемирного конкурса фотожурналистики World Press Photo.