Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее» Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village